Україна увійде в опалювальний сезон із запасами газу 27-28 млрд кубів газу, - Коболєв

Україна може ввійти до опалювального сезону 2020/21 рр. із запасами природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до 27-28 млрд куб. м, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Я думаю, що ми можемо вийти і на 27, і на 28 млрд куб. м", - сказав він в ефірі "Україна 24" у вівторок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, близько половини цього об'єму належить приватним компаніям.

За даними АТ "Укртрансгаз", станом на 31 серпня запаси природного газу в ПСГ України становлять 25,636 млрд куб. м.

Як повідомлялося, на початку липня представники групи "Нафтогаз" прогнозували, що Україна може увійти до опалювального сезону 2020/2021 років із запасами природного газу у ПСГ в об'ємі 25,5-26,5 млрд куб. м. Водночас завдяки відкриттю віртуального реверсу зі Словаччиною середньодобове закачування до сховищ України з 1 серпня перевищує 110 млн куб. м.

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Минулого опалювального сезону, що тривав з 1 листопада 2019 року по 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 5 млрд 999,57 млн куб. м (з 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

Позаминулого опалювального сезону, що тривав з 6 листопада 2018 року по 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (з 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).