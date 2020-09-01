УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5582 відвідувача онлайн
Новини
2 174 37

Україна увійде в опалювальний сезон із запасами газу 27-28 млрд кубів газу, - Коболєв

Україна увійде в опалювальний сезон із запасами газу 27-28 млрд кубів газу, - Коболєв

Україна може ввійти до опалювального сезону 2020/21 рр. із запасами природного газу в підземних сховищах (ПСГ) до 27-28 млрд куб. м, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Я думаю, що ми можемо вийти і на 27, і на 28 млрд куб. м", - сказав він в ефірі "Україна 24" у вівторок увечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, близько половини цього об'єму належить приватним компаніям.

За даними АТ "Укртрансгаз", станом на 31 серпня запаси природного газу в ПСГ України становлять 25,636 млрд куб. м.

Як повідомлялося, на початку липня представники групи "Нафтогаз" прогнозували, що Україна може увійти до опалювального сезону 2020/2021 років із запасами природного газу у ПСГ в об'ємі 25,5-26,5 млрд куб. м. Водночас завдяки відкриттю віртуального реверсу зі Словаччиною середньодобове закачування до сховищ України з 1 серпня перевищує 110 млн куб. м.

Читайте також: Близько 60 тис. мешканців Білої Церкви взимку можуть залишитися без опалення, - очільник Київської ОДА Володін

Минулого опалювального сезону, що тривав з 1 листопада 2019 року по 26 березня 2020 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 5 млрд 999,57 млн куб. м (з 21 млрд 783,68 млн куб. м до 15 млрд 784,11 млн куб. м).

Позаминулого опалювального сезону, що тривав з 6 листопада 2018 року по 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ країни знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (з 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

Автор: 

газ (10412) Коболєв Андрій (822)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
а по какой цене???? покупали по 2,7...теперь уже по 5,5..а к зиме???
показати весь коментар
01.09.2020 19:40
+4
Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев

А народу по какой цене втюхивать будешь , а
показати весь коментар
01.09.2020 19:38
+4
Украина скачала с Мавзолейных Хмырей 4 мильярда,Польша 3,на очереди Болгария... Стокгольмский арбитраж самый справедливый...мочит КГБиста не покладая рук...
показати весь коментар
01.09.2020 19:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев

А народу по какой цене втюхивать будешь , а
показати весь коментар
01.09.2020 19:38 Відповісти
А при чому він до ціни?
показати весь коментар
01.09.2020 19:54 Відповісти
а по какой цене???? покупали по 2,7...теперь уже по 5,5..а к зиме???
показати весь коментар
01.09.2020 19:40 Відповісти
Поки цей гнидник буде керувати населеню чогось позитивного чекати не доводиться. Схоже що і президентська "рать" на чолі з самим не встояла- проміняла полегшення для людей на астрономічні "дивіденти" для себе...
показати весь коментар
01.09.2020 20:08 Відповісти
Что рыжий уже и по бабосикам прикинул сколько лимонов мамке в штаты поедет?
показати весь коментар
01.09.2020 19:42 Відповісти
А что так мало, надо было 50 млрд закачать по 60 а потом впарить лохам по 200+
показати весь коментар
01.09.2020 19:43 Відповісти
Чому цей загнидиш досі не на зоні?!
Через отакі нюанси я голосуватиму за Бойка, Медведчука або Рабіновича. Аби баригу з основними підбарижниками було ув'язнено.............. і клоуна - також. За те що не виконав свої обіцянки.
показати весь коментар
01.09.2020 19:45 Відповісти
андруша,били уже сегодня по бестолковке?😂🌷
показати весь коментар
01.09.2020 20:07 Відповісти
Почнемо з букваря, Незнайка

Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев - Цензор.НЕТ 7273
показати весь коментар
01.09.2020 20:04 Відповісти
Згоден. А коли вивчиш їх, то й до зміни відмінків при звертанні по-маленьку доповзеш
показати весь коментар
01.09.2020 20:17 Відповісти
всрався ти зайчику.
показати весь коментар
01.09.2020 20:23 Відповісти
Потім перейдемо до виокремлення звертання комами. Може через пару років з прокацапленого невігласу з тебе вийде пародія на людину
показати весь коментар
01.09.2020 20:28 Відповісти
Украина скачала с Мавзолейных Хмырей 4 мильярда,Польша 3,на очереди Болгария... Стокгольмский арбитраж самый справедливый...мочит КГБиста не покладая рук...
показати весь коментар
01.09.2020 19:50 Відповісти
За прошлую зиму израсходовали 6 млрд, в хранилищах было еще 15 млрд запаса. По факту Украина вполне могла обойтись в этом сезоне и собственной добычей без импорта. Но как бы они тогда обосновали свою преступную формулу тарифа если бы ничего не покупали на хабе. Вот и пришлось покупать то что даже не нужно.
показати весь коментар
01.09.2020 19:51 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!!
показати весь коментар
01.09.2020 19:53 Відповісти
Это хорошо, а то зиму холодную обещают.
показати весь коментар
01.09.2020 19:54 Відповісти
Турция в год платила ГрязьПрому за газ 50 ярдов долларов...,сегодня Эрдоган платит НОЛЬ Хмырям КГБшным...Поплачьте МАВЗОЛЕЙНЫЕ
показати весь коментар
01.09.2020 19:55 Відповісти
Зима будет теплой поэтому ГрязьПром в глубоком ЖО....
показати весь коментар
01.09.2020 19:56 Відповісти
А боти, господарям яких він поламав схеми, то продовжують хрюкати в коментарях. І жодна скотина не пояснила при чому він до ціни.
показати весь коментар
01.09.2020 19:57 Відповісти
Украина может стать крупнейшим хранилищем газа в Европе и на этом зарабатывать. Интересный бизнес.
показати весь коментар
01.09.2020 19:59 Відповісти
За його словами, близько половини цього об'єму належить приватним компаніям
показати весь коментар
01.09.2020 20:26 Відповісти
Пофіг. Хоч усі.
показати весь коментар
01.09.2020 20:27 Відповісти
Нафтогаз был крупнейшим в Украине платником податкiв,выше Нафтогаза налогов НИКТО не платит...
Для особо одаренных сообщу,если Нафтогаз Банкрот,..ваши пенсии пособия и прочая хрень сдохнут следом...
показати весь коментар
01.09.2020 20:05 Відповісти
а за водень чьому мовчиш?
показати весь коментар
01.09.2020 20:09 Відповісти
В декабре цена будет 7грн 87 коп без учета транспортировки. Знаю точно. Сосед работает в структурах газопостачения.
показати весь коментар
01.09.2020 20:20 Відповісти
Хорошо что установил твердотопливный котел и лес рядом. Мотоблоком насобирал с весны кубов 30-ть валежника и пней. Шестой год так живу.
показати весь коментар
01.09.2020 20:23 Відповісти
Где-то заплакал один Миллер...

Україна увійде в опалювальний сезон із запасами газу 27-28 млрд кубів газу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 507
показати весь коментар
01.09.2020 20:23 Відповісти
Понял,27 млрд,а сколько из них на хранении?
показати весь коментар
01.09.2020 20:39 Відповісти
Понял,27 млрд,а сколько из них на хранении?
показати весь коментар
01.09.2020 20:41 Відповісти
а толку з тих запасів????77 якщо ціна не впала на зиму!!! і це взагалі УКРАЇНСЬКІ запаси чи "прогресивні і демократичні" європейці просто закачали газ в наші сховища, щоб потім перепродати ДОРОЖЧЕ!??
показати весь коментар
01.09.2020 21:06 Відповісти
Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев, а украинцы с пустыми карманами.
показати весь коментар
01.09.2020 21:43 Відповісти
Украина войдет в отопительный сезон с запасами газа 27-28 млрд кубов газа, - Коболев



накачали летом дешевого газа по 3000 рубля за1000, счас подняли цену до 4200 грн за 1000 - типа как в эвропе

будут пихать укрлохам с наваром 40%

бизнисмены херовы

но неет, укргаз стоит 0,32 грн за куб - 320 грн за 1000 куб.
15 кратный навар

в данецке газ по 920 грн за 1000 куб м.

здабули!!!

ахахаха
показати весь коментар
02.09.2020 00:43 Відповісти
 
 