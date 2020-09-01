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Новини
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Є вагомі підстави вважати, що це був теракт, - Голова ОДА Бунечко про спробу підриву поїзда з пальним на Житомирщині

Є вагомі підстави вважати, що це був теракт, - Голова ОДА Бунечко про спробу підриву поїзда з пальним на Житомирщині

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко оприлюднив нову інформацію про ситуацію з підривом залізничного полотна біля станції Бехи.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію про те, що після спроби підриву паливного поїзда біля станції Бехи в Житомирській області відновлено рух поїздів, а СБУ кваліфікувала інцидент як теракт, Бунечко заявив: "Є вагомі підстави вважати, що це був теракт - тобто, провадження відкрито за реальними речовими доказами. Якби вибух стався, серйозно постраждали б жителі найближчого села, що не далі ніж за 1 км від шляхів. Крім можливих жертв, був би знищений ліс. Як і раніше на місці злочину працює оперативно-слідча група. Призначено експертизи".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 31 серпня невідомі намагалися підірвати потяг з пальним на Житомирщині.

Автор: 

мінування (1217) потяг (1966) тероризм (2865) Бунечко Віталій (52) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+2
Совсем кацапы офуели
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01.09.2020 19:55
+2
Что....опять Кива с Медведчуком? Два резиновых урода....
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01.09.2020 20:39
+1
Якісь підривники дилетанти, тільки рейку зігнули!
І що все списують на теракти, це шкідництво, от тільки хто вредітелі??
І до гадалки не ходи - паРаша!!!
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01.09.2020 20:08
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Совсем кацапы офуели
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01.09.2020 19:55 Відповісти
Чем мы братьям ответим? Или только можем бизнес кошмарить?
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01.09.2020 20:02 Відповісти
причому свій
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01.09.2020 20:44 Відповісти
Якісь підривники дилетанти, тільки рейку зігнули!
І що все списують на теракти, це шкідництво, от тільки хто вредітелі??
І до гадалки не ходи - паРаша!!!
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01.09.2020 20:08 Відповісти
Чому ви так
,при чому тут СБУ? Шмаркля 1м приказала машини на перегруз зважувати,пот1м,ще за маски на вулицях штрафувати бубуть,пот1м СОПЛЮ охороняти.
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01.09.2020 20:36 Відповісти
Что....опять Кива с Медведчуком? Два резиновых урода....
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01.09.2020 20:39 Відповісти
пальне бізнес мертвечука, але що йому пару цистерн, головне нагадити, а кум на халяву ще піджене
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01.09.2020 20:45 Відповісти
якісь ділетанти! точно не профессіонали! скоріше всього як кажуть сочуствующіе!
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01.09.2020 20:41 Відповісти
Якби рвонуло під цистерною то було б ***** хто заклав вибухівку профі чи ділетант.
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01.09.2020 22:11 Відповісти
профі ставе зі 100% вірогідності максімального збитку! На стиках рельс ! стрелочного переводу! якщо навіть не рвонуло під цистерною то схід состава с рейок розлив палива це вже 50% пожежа!!
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02.09.2020 05:35 Відповісти
Да не вже?? А народ міркує, що це гайки для рибалки відкручували з рельсів за допомогою ...вибухівки... Як догадався, що, може це теракт?? ІДІОТ! Квартал 96!, навіть більше
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01.09.2020 20:49 Відповісти
"ТЕРАКТ" ГОТУВАЛИ ЧАЙНИКИ.... Вибухівку кріплять не знизу, а збоку рейки, і не під шпалою... 90 гр толу - 60 см вирви..
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01.09.2020 21:46 Відповісти
Мнение Зеленского что это был полтергейст не решились озвучить . Хотят дождаться когда воздействие спайса на солнцеликого закончится и переспросить правильно они все поняли .
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01.09.2020 21:59 Відповісти
Та ні, то не теракт, подумаєш підарвали потяг іх горючим, але ненавмисно ж. От дали по морді "патріотам засрашки", то всі кричали, що теракт і більше всіх Ківа і блок "за смерть України"
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02.09.2020 08:32 Відповісти
Навеяло... https://www.youtube.com/watch?v=I5moUW9B1yo Орлуша, "Про случай с партизанами"
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02.09.2020 09:05 Відповісти
 
 