Є вагомі підстави вважати, що це був теракт, - Голова ОДА Бунечко про спробу підриву поїзда з пальним на Житомирщині
Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко оприлюднив нову інформацію про ситуацію з підривом залізничного полотна біля станції Бехи.
Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.
Коментуючи ситуацію про те, що після спроби підриву паливного поїзда біля станції Бехи в Житомирській області відновлено рух поїздів, а СБУ кваліфікувала інцидент як теракт, Бунечко заявив: "Є вагомі підстави вважати, що це був теракт - тобто, провадження відкрито за реальними речовими доказами. Якби вибух стався, серйозно постраждали б жителі найближчого села, що не далі ніж за 1 км від шляхів. Крім можливих жертв, був би знищений ліс. Як і раніше на місці злочину працює оперативно-слідча група. Призначено експертизи".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 31 серпня невідомі намагалися підірвати потяг з пальним на Житомирщині.
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І що все списують на теракти, це шкідництво, от тільки хто вредітелі??
І до гадалки не ходи - паРаша!!!
,при чому тут СБУ? Шмаркля 1м приказала машини на перегруз зважувати,пот1м,ще за маски на вулицях штрафувати бубуть,пот1м СОПЛЮ охороняти.