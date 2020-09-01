Є вагомі підстави вважати, що це був теракт, - Голова ОДА Бунечко про спробу підриву поїзда з пальним на Житомирщині

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко оприлюднив нову інформацію про ситуацію з підривом залізничного полотна біля станції Бехи.

Про це він заявив у коментарі Цензор.НЕТ.

Коментуючи ситуацію про те, що після спроби підриву паливного поїзда біля станції Бехи в Житомирській області відновлено рух поїздів, а СБУ кваліфікувала інцидент як теракт, Бунечко заявив: "Є вагомі підстави вважати, що це був теракт - тобто, провадження відкрито за реальними речовими доказами. Якби вибух стався, серйозно постраждали б жителі найближчого села, що не далі ніж за 1 км від шляхів. Крім можливих жертв, був би знищений ліс. Як і раніше на місці злочину працює оперативно-слідча група. Призначено експертизи".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше 31 серпня невідомі намагалися підірвати потяг з пальним на Житомирщині.