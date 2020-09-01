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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Українська влада повинна не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з Євросоюзом, - Порошенко на річниці підписання Угоди про асоціацію

Три роки тому вступила в силу в повному обсязі Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Кожна річниця, пов’язана з Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, є особливою нагодою згадати весь складний шлях та всі спільні зусилля для досягнення успіху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Одразу у пам’яті спливають і героїчні місяці Євромайдану, і зрада Януковича та його кліки, і подвійне підписання документа, і жорсткі дискусії з росіянами щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, і активна боротьба Росії в європейських столицях для унеможливлення ратифікації Угоди, і синхронна ратифікація документа у Верховній Раді та Європарламенті, і криза нідерландського референдуму, і наш спільний з лідерами ЄС пошук виходу з тієї, здавалось, абсолютної безвиході", -  нагадав Порошенко

"Сьогодні мало хто вже згадує про всі ці перипетії та моменти надзвичайного емоційного напруження, здається, що ніби так завжди і було. Безвіз, асоціація – я радий, що ці здобутки моєї каденції стали невід’ємною частиною сучасної України, її ідентичності, її теперішнього та майбутнього", - написав п'ятий президент.

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Він зазначив, що нагальним завданням влади є забезпечення належного виконання Угоди про асоціацію, поглиблення інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу та досягнення критеріїв членства нашої держави в ЄС. "Без професійної компетентної системної роботи всіх гілок влади, громадянського суспільства, бізнесу досягнути успіху неможливо", - переконаний Порошенко.

"Влада має припинити шукати шляхи здійснення ревізії чи згортання нашої асоціаціі з ЄС, а натомість розпочати амбітний діалог з партнерами щодо масштабного оновлення Угоди для забезпечення європейського рівня життя наших громадян", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Майбутнє України – в ЄС! "Європейська Солідарність" продовжить робити все можливе для якнайшвидшого наближення цього історичного моменту", - наголосив Петро Порошенко.

Українська влада повинна не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з Євросоюзом, - Порошенко на річниці підписання Угоди про асоціацію 01

Автор: 

Порошенко Петро (15166) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+16
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 3374
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01.09.2020 20:19
+14
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 5240
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01.09.2020 20:14
+11
От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
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01.09.2020 20:11
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От безвиза до безвыезда оказалась всего одна галочка в бюллетене.
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01.09.2020 20:11 Відповісти
Коррупционер
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01.09.2020 20:11 Відповісти
та не кизди, хто б тебе, малахольному, дал )))
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01.09.2020 20:13 Відповісти
А объективные данные говорят обратное. Что при Порохе было меньше и постоянно становилось все меньше

Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 5854
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01.09.2020 20:19 Відповісти
Ворюга и мародер
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01.09.2020 20:35 Відповісти
какой из тебя ворюга ?

ты - перхоть, стрелюящая сиги и семки
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01.09.2020 21:51 Відповісти
Беня ти ? 🤣
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01.09.2020 23:16 Відповісти
да,витольд павлович
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01.09.2020 23:50 Відповісти
Фокин, Кравчук, Ермак и Зеленский украинская власть? Кто сказал что власть сейчас в Украине украинская а не роССийская?
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01.09.2020 20:14 Відповісти
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 5240
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01.09.2020 20:14 Відповісти
Как обычно много разговоров ниочем. Лучше бы отчитался о переводе украинской экономики на европейские рынки за предыдущие 5 лет - с указанием вида товара и стоимости его продажи в Европу.
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01.09.2020 20:14 Відповісти
І це в той час коли підлога країни від голоду вже опухла, як нирки на деревах!
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01.09.2020 20:16 Відповісти
гугл не завжди правильне рішення
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01.09.2020 20:19 Відповісти
Навіть на підлогу вареника грошей немає грошей.
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01.09.2020 20:20 Відповісти
и чеки отсканировать и тебе лично показать ?
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01.09.2020 20:17 Відповісти
Та я в принципе уже всё видел в Карпатах. Когда Порося отменил мораторий на экспорт дров в Европу. Ну очень понадобились в Европе украинские дрова, ты понял?
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01.09.2020 20:23 Відповісти
Буратино, то, шо заготовку твоего брата увезли в Европу - это счастье для него.

Или ты всё таки надеялся, шо его в Россиюшку-Матушку к тебе привезут ?
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01.09.2020 20:31 Відповісти
Все это есть на сайте Евросоюза.... Каждый доллар и евро высвечен для особо одаренных в роде тебя...
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01.09.2020 20:17 Відповісти
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 9267
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01.09.2020 20:15 Відповісти
Белоруский политик Ярослав Романчук утверждает что состояние Лукашенко оценивается в 100 миллиардов долларов.ай да батька....
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01.09.2020 20:16 Відповісти
Кому Лукашенко батька тому Х.ло дядька . Когда вы перестанете употреблять пропагандисцкое фсбшное погоняло лукашенко ?
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01.09.2020 20:18 Відповісти
Лукашеску Антонеску Чаушеску...
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01.09.2020 20:19 Відповісти
Нету лапте, попушой,

Чаушеску - вор большой.
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01.09.2020 20:33 Відповісти
порошеску
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01.09.2020 20:37 Відповісти
Українська влада повинна не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з Євросоюзом, - Порошенко на річниці підписання Угоди про асоціацію - Цензор.НЕТ 9449
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01.09.2020 20:46 Відповісти
Судя по всему украпляется связь с другим союзом .
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01.09.2020 20:16 Відповісти
Через год Зе приведет Украину к полноценной интеграции
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01.09.2020 20:18 Відповісти
ОПЗЖ крепко держит вокруг места, шоб сразу вскочить в кресла . Надо ориентироваться на местные выборы - они что-то прояснят с электоратом
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01.09.2020 20:25 Відповісти
к полной интеграции с Рашистской Ордой.
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01.09.2020 20:39 Відповісти
Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 3374
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01.09.2020 20:19 Відповісти
майже усі підкацапські соціялістичні країни Європи вже у ЄС, та навіть три колишніх республіки совка..а нам асоціацію та безвіз (який мають близько 40 країн світу) подають як шалений успіх.. Украинская власть должна не сворачивать, а углублять интеграцию Украины с Евросоюзом, - Порошенко на годовщине подписания Соглашения об ассоциации - Цензор.НЕТ 9924
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01.09.2020 20:20 Відповісти
Дякувати зебілам, безвіз скоро відберуть.
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01.09.2020 20:22 Відповісти
Маючи "73%" це не шалений успіх...це шалене чудо...
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01.09.2020 21:36 Відповісти
навіть за часів хама коли ще був Кирим та частина Донбасу не набиралось стільки вати..від сили 50% з натягом..тому верески про 73% малоросів хай залишаться на совісті авторів цієї брЕхні..
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01.09.2020 21:41 Відповісти
ТОМОС_НАТО_ЕС,////РАБссия сраное кпSS c БелоРАШЕй впридачу...Совор сраный...
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01.09.2020 20:22 Відповісти
"сворачивать" задание хозяина мацковского для"слуг"
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01.09.2020 20:25 Відповісти
Белорусы ездят в Смоленскую область покупать свои же продукты,чтобы потом продать в Белоруси еще раз.....Ыканомика блин...
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01.09.2020 20:27 Відповісти
Петро, а что такое европейские квоты для украинской продукции при ассоциации?
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01.09.2020 20:33 Відповісти
Петро Олексійович вже давно інтегрувався: дітки в Лондоні, вілла в Іспанії, гроші в офшорах.
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01.09.2020 21:31 Відповісти
ОПЗЖ?
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01.09.2020 21:37 Відповісти
ЙЦУКЕНГ )))
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01.09.2020 21:40 Відповісти
Не нужно преувеличивать заслуги Порошенко в ассоциации и безвизе Украины с ЕС. Не забывайте, что Европа протянула ручку и документы на подпись еще Януковичу. Да, в итоге это сделал не Янукович, а Порошенко, но просто для общего понимания: Европе было все равно, кто подпишет эти документы от Украины - ...ов, ...вич, ...ко, да хоть коррупционер. К слову, Соглашение об ассоциации Украина Ес подписал не Порошенко, а Яценюк. Порошенко подписал экономическую его часть - договор о зоне свободной торговли.
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01.09.2020 22:13 Відповісти
Українська влада повинна не згортати, а поглиблювати інтеграцію України з Євросоюзом, - Порошенко на річниці підписання Угоди про асоціацію - Цензор.НЕТ 8373
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01.09.2020 23:00 Відповісти
уже опзж его опережает....
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02.09.2020 02:16 Відповісти
 
 