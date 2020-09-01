Зеленський повинен був замінити олігархічну клептократію хоча б на якусь республіку. Не зробив, - Чумак
Колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак прокоментував рішення Вищої ради правосуддя залишити на посаді скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
Про це Чумак написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Від Зеленського очікувалося і вимагалося лише одне: змінити форму правління в країні. Чи дати це зробити іншим. З олігархічної клептократії, хоча б на якусь республіку. Президентську, парламентську - неважливо", - написав Чумак.
Колишній заступник генпрокурора вважає, що президент не впорався з цим завданням.
"Не дивуйтесь тепер жодним рішенням врп, нрекп, АМКУ, прокуратури, поліції, ради і кму. Вони всі будуть працювати на своїх реальних бенефіціріїв", - підсумував Чумак.
17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.
21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.
Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.
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Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.
Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.
11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".
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Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирам, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.