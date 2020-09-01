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Зеленський повинен був замінити олігархічну клептократію хоча б на якусь республіку. Не зробив, - Чумак

Зеленський повинен був замінити олігархічну клептократію хоча б на якусь республіку. Не зробив, - Чумак

Колишній заступник генерального прокурора України Віктор Чумак прокоментував рішення Вищої ради правосуддя залишити на посаді скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

Про це Чумак написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Від Зеленського очікувалося і вимагалося лише одне: змінити форму правління в країні. Чи дати це зробити іншим. З олігархічної клептократії, хоча б на якусь республіку. Президентську, парламентську - неважливо", - написав Чумак.

Колишній заступник генпрокурора вважає, що президент не впорався з цим завданням.

"Не дивуйтесь тепер жодним рішенням врп, нрекп, АМКУ, прокуратури, поліції, ради і кму. Вони всі будуть працювати на своїх реальних бенефіціріїв", - підсумував Чумак.

Дивіться також: НАБУ оприлюднило нові "плівки Вовка" про його можливий вплив на ВРП. АУДIО

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Зеленський повинен був замінити олігархічну клептократію хоча б на якусь республіку. Не зробив, - Чумак 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Чумак (121) Вища рада правосуддя (582) Вовк Павло (300) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+31
типа кто-то не знал, что этот артист нанят мордой посветить самым беспринципным олигархом ?
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01.09.2020 20:21
+27
Зеленский должен был заменить олигархическую клептократию хоть какой-то республикой. Не сделал, - Чумак - Цензор.НЕТ 4218
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01.09.2020 20:17
+25
Вот с какого хрена этот Чувак Чумак вообразил, что Зелёная Сопля способен был это сделать ?

Основываясь на каких качествах или делах Зелёной Сопли ?
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01.09.2020 20:20
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Зеленський повинен був замінити олігархічну клептократію хоча б на якусь республіку. Не зробив, - Чумак - Цензор.НЕТ 3450
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01.09.2020 23:14 Відповісти
Після того, ЩО ВОНО ВИЛИВАЛО НА УКРАІНУ?! Чумак, ти ідіот?
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01.09.2020 23:49 Відповісти
Источник власти в Украине,- украинский народ, должен решить эту проблему, радикально.
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02.09.2020 00:00 Відповісти
а зачем маленькому петьке штото менять, такая удобная система досталась от старшенькой петьки
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02.09.2020 00:16 Відповісти
хорошо, что олигархов до него полностью устранил потужный папередник.
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02.09.2020 02:14 Відповісти
Добре, що зеленський зовсім не такий і все давно виправив, як і обіцяв. Тепер самі багаті в країні люди не ахмєтов і коломойський, а вчителі і медики, чи не так, зебіле?
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02.09.2020 06:51 Відповісти
не я, а ты зебил. Зе уже нечем заняться. всех олигархов выгнал Пе, он же всех медиков и учителей озолотил.
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02.09.2020 18:29 Відповісти
Зеленский хоть что-нибудь должен был сделать.
Не сделал.
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02.09.2020 10:22 Відповісти
Це ве сміхотворно. Єдиний, хто здатен хоч щось виправити це, самоорганізований народ України.Тільки створивши реальні ідеологічні партії, які висувають своїх кандидатів, які підзвітні своїм виборцям, можна створити владу, яка матиме шанс щось змінити. Тупо голосуючи за запропонованих кимось "генеральнихсекретарів" ми нічогісінько не змінимо бо, вони рально підзвітні тим, хто їх просунув у владу.
Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирам, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.
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02.09.2020 12:58 Відповісти
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