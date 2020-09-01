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Ківа збирає до лав своєї організації ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані

Ківа збирає до лав своєї організації ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані

Керівник групи активістів організації "Патріоти - За життя", яка була атакована націоналістами на трасі Київ-Харків 27 серпня, Олег Мартиненко виявився офіцером "Беркута" часів Януковича і брав участь у розгоні мирних демонстрантів під час революції Гідності.

Фотодокази цього з'явилися в телеграм-каналі ОпустиВату.

Зараз Мартиненко очолює приватну охоронну фірму "Шторм", яка належить соратникам лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і займається рекрутингом нових активістів до лав організації Іллі Ківи "Патріоти - За життя".

Виявилося, що на своїй Фейсбук-сторінці Мартиненко активно публікує повідомлення на тему "Русского мира" та вітає друзів з днем ​​створення "Беркута". Після викриття журналістів, ексберкутівець видалив зі своїх акаунтів усю інформацію.

Крім Мартиненка, в оточенні Ківи було виявлено ще одного колишнього "беркутівця" - Олександра Візиря. Він приєднався до охорони Віктора Медведчука після розформування підрозділу "Беркут" у 2014 році. Саме Візир є організатором полтавського з'їзду "Патріотів - За Життя", після якого і стався той самий інцидент з автобусом на трасі Київ-Харків 27 серпня.

Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків сталася сутичка між українськими націоналістами і активістами організації "Патріоти - За Життя". У результаті сутички декілька соратників Іллі Ківи потрапили в лікарню. 16 нападників було затримано, вони отримали 60 діб СІЗО без права застави як запобіжного заходу.

"Патріоти - За Життя" - організація, яка позиціонує себе як бойове крило партії ОПЗЖ. Члени організації оголосили своєю метою "наведення порядку на вулицях заради миру" і боротьбу з "радикалами". Формальним керівником і головним представником організації є народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа.

Читайте також: Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош

Автор: 

Беркут (532) майдан (763) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+60
Бузине скучно без Кивы.
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01.09.2020 20:44
+56
вот вам и отряды роССийских коллаборантов которые будут убивать украинцев в Украине и поддержат роССийских захватчиков. Украинцы спите дальше, будет вам новый Геноцид как в 1918-1933.
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01.09.2020 20:46
+53
Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 9253
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01.09.2020 20:43
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Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 9253
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01.09.2020 20:43 Відповісти
Кто посадит эту мразоту? Этого дрочера. Не живется ему спокойно, ищет на свою ж-опу приключения, мутит воду, сатанит.
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01.09.2020 20:56 Відповісти
порошенко конєшна
а котору з них?
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01.09.2020 21:06 Відповісти
много слов. гниды - коротко и ясно
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01.09.2020 21:09 Відповісти
кто отметелит сцыкло киву снова - вот в чем вопрос. может снова позовем Маймана?)
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01.09.2020 21:22 Відповісти
Как только таких п.дорастов земля носит ?
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01.09.2020 21:23 Відповісти
Бузине скучно без Кивы.
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01.09.2020 20:44 Відповісти
Перехаживает...
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01.09.2020 21:04 Відповісти
"Зрі в корєнь" як кажуть на рашистії... медвечук вже давно має бути "за парєбрікам" !
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01.09.2020 21:30 Відповісти
лучше в аду
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01.09.2020 23:29 Відповісти
Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 5891
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01.09.2020 20:45 Відповісти
Передовая колонна окупантов уже в открытую вредит Украине !
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01.09.2020 21:27 Відповісти
вот вам и отряды роССийских коллаборантов которые будут убивать украинцев в Украине и поддержат роССийских захватчиков. Украинцы спите дальше, будет вам новый Геноцид как в 1918-1933.
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01.09.2020 20:46 Відповісти
Українці вибрали " геноцид " , у владу , в минулому році ,, то про що тепер мова взагалі .. .
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01.09.2020 20:54 Відповісти
Як тут не повірити в прокляття, містику, злий рок? Але все прозаїчніше. Це все наслідок невивчених уроків історії, не покараного зла і забутої пам'яті про своїх предків. Це кармічний закон долі. Тому історія зробить ще один поворот колеса.
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01.09.2020 21:02 Відповісти
Ну, аби Порошенко не вивозив бройлерів з Києва та не ласкав Киву то, може й за нього проголосували.
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02.09.2020 10:53 Відповісти
Порошенко звісно не святий , але щоб він там не робив , при ньому , мова про капітуляцію України не йшла . А зараз це -жахлива реальність... .
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02.09.2020 11:09 Відповісти
А мінські договорняки по вашому не капітуляція? Зеленський просто виконує підписане Порошенком.
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02.09.2020 11:24 Відповісти
Ні !! Це , як то кажуть - разводняк для кацапів . " будапештський меморандум" №-2 .. .
Одне діло - підписати папірець ( ще й під тиском ) і відправити в шухляду , а інше діло дістати його ( ще й по своїй волі ) і почати виконувати .
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02.09.2020 12:11 Відповісти
Этого дебила повесят на майдане за яйца, которые он так любит чесать!
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01.09.2020 20:47 Відповісти
Кто? всем побоку (какая разница).
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01.09.2020 20:49 Відповісти
Включаючи вас, Кива довгий час був членом вашої коаліції.
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02.09.2020 10:54 Відповісти
"Я знаю Арсена Борисовича с 2013-2014 годов и хочу сказать: это тот человек, который прогрессивно растет. Как политик, как мужчина он увеличивается. Я всегда так говорю: "Увеличивается масса тела у человека, и его становится больше". И это очень ощутимо: у него меняется взгляд, меняется разговор, и от него пахнет мудростью."
интервью Дмитрию Гордону 6 марта 2018
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02.09.2020 11:27 Відповісти
Вот, что значит непокаранное зло.
Не добили, не осудили палачей служивших преступному режиму Януковича, теперь эти недобитки повылазили и будут браться опять за своё.
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01.09.2020 20:48 Відповісти
да не то, чтобы недобили, их вообще даже не пытались бить, а только защищали от майдановцев
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01.09.2020 20:52 Відповісти
Да, зло должно быть наказано и дело доведено до конца. А так бросили все, обрадовались что Янукович сдрыснул, избрали опять олигарха Пэдрю, потом куклу олигарха Зелю и ждут покращення, а его нет, одна гадость и мерзость каждый день и все хуже и хуже.
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01.09.2020 20:59 Відповісти
Я напомню, что при пэте, большая часть беркутни сидела в сизо пока шел судебный процесс, а как пришел слуга кремля, так беркутню резко выпустили на свободу.
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01.09.2020 21:27 Відповісти
Напомни что нибудь про мертвечука при пете...
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01.09.2020 21:47 Відповісти
при пете мертведчук не был депутатом и не имел вторую по численности фракцию в парламенте. доволен?!
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01.09.2020 21:50 Відповісти
Нє доволєн.Для мене петя і мертвечук це одне й те саме.Тому дрочіть на свого петю,порохоботи довбані!!!Завдяки вам до влади й буде приходити різне лайно,накшалт теперішнього.Так вам довбням і потрібно!!!Нема розуму-нехай ваші сраки страждають!Ви хоч усріться,але не буде ваш петя президентом знову,скільки б ваших грошей він не витрачав на свою рекламу.Думаючі люди не будуть вибирати більше ригів,у які б вишиванки вони не рядилися.Краще почекати чесну і порядну людину,чим вибирати чергові граблі! Дискутувати з зомбі-марна справа,тому не збуджуйтесь. Вам я вже все сказав... Главное, что "при пете мертведчук не был депутатом"...При таких як ви, він ще й шанс президентом стати має.☺
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01.09.2020 23:20 Відповісти
а що зробив мертвечук , щоб пєтя мав його посадити? може мертвечук розстрілював на майдані людей?
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01.09.2020 22:18 Відповісти
Справді гадаєш,що твої дурні запитання потребують відповіді?☺
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01.09.2020 23:24 Відповісти
Да, дожили...
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02.09.2020 09:04 Відповісти
Онан-варвар далеко не дурачок, він з розумом бабло рубає. Патріотизм змінив на руській мір, бо за нього не вмирати ж потрібно. Але голову ківаку таки відіб"ють.
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01.09.2020 20:49 Відповісти
онан-дрочер
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01.09.2020 21:12 Відповісти
Дон Дрочило.
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02.09.2020 01:36 Відповісти
Ясный хер, что москвофилу украинофобу, для продвижения своих (московских) идей, нужны именно москвофилы украинофобы.
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01.09.2020 20:49 Відповісти
ниче удивительного, что кива один из самых ярых ненавистников Зеленского

Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 785
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01.09.2020 20:50 Відповісти
Это ж он защищал опоры в Крым, чтоб цинични бандеры не мешали Петру Алексеичу отключать ликтричество?
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01.09.2020 20:53 Відповісти
Мешали не отключать в смысли
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01.09.2020 21:18 Відповісти
Дрочканул, не?
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01.09.2020 20:50 Відповісти
Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 3219
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01.09.2020 20:51 Відповісти
соцпартию после Мороза возглавил отморозок
https://censor.net/ru/comments/locate/3217070/019214c1-4044-71b9-9818-a5ef18f19a7b
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01.09.2020 20:57 Відповісти
Еще одна частная армия, называемая "патриоты", только уже "русского мира". У олигархов бабла много, ободрали Украину за последние пару десятилетий. Еще российских нефтедолларов подкинут и наймут разную шушеру, которая работать не хочет, хотя и негде, некому думать про развитие государства, экономику, создание рабочих мест, наворовали по разным мутным схемам, теперь армии себе создают на защиту.
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01.09.2020 20:55 Відповісти
Кива вообще берега попутал, клоун галимый.
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01.09.2020 20:56 Відповісти
та, в рошена всі такі, нормальних ніде виколупать
всюди колупали: як не ківо, то мертвечук
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01.09.2020 21:11 Відповісти
Контр-революционный выпендреж будет наказан, даже несмотря на заявления Антона Геращенко об эксклюзивном праве государства на применение силы. И это не анархия - это закономерное следствие бездействия власти. Да, ОПЗЖ как политическая сила имеет право на существование, хотим мы этого или нет, они представляют мнение граждан Украины, пусть хоть и тупых, но равноправных ,увы, граждан. Но создавать боевое крыло для "наведения порядка" с кадрами из Беркута это уже вызов самой государственной власти. Раз она бездействует, конституционный носитель властных полномочий украинский народ, в лице националистов, показывает к чему приведут подобные эксперименты ОПЗЖ, Надо змею в зародыше душить, пока не наплодили новых "оплотов" ОПЗЖ(Хремля) по всей стране.
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01.09.2020 20:59 Відповісти
А ниче что государственная власть - это ставленник каламойши-мертведчука, а аваков дружбан кивы!
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01.09.2020 21:30 Відповісти
Как же Кива напоминает внешне и поведением Муссолини. Прям реинкарнация одиозного дуче!
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01.09.2020 21:01 Відповісти
Камісар і його лічная санітарка

Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 3501
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01.09.2020 21:01 Відповісти
А Медведчуку эта форма идёт ! Выглядит так, как будто всю жизнь в ней ходил.
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01.09.2020 21:28 Відповісти
Кива собирает в ряды своей организации экс-беркутовцев, которые принимали участие в расстрелах на Майдане - Цензор.НЕТ 8012
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01.09.2020 21:08 Відповісти
Прокремлевские прокладки торопятся. Вернее их торопит московский кровавый узурпатор. Очевидно,что осенью хотят устроить какую-то заваруху,чтобы поторопить Клоуна сдать им Украину на блюдечке с голубой каемочкой.
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01.09.2020 21:08 Відповісти
Альо,харант,не хочеш баканову зателефонувати стосовно цих чортів?
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01.09.2020 21:14 Відповісти
"Полтавский съезд "Патриоты - За Жизнь". Целый съезд?
Если это событие широко не освещалось, не означает ли это, что от общества что-то скрывают?
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01.09.2020 21:14 Відповісти
та я освещал. Ну как сьезд. Там целый Рабинович минут 40 че-то бухтел. кстати г-н Кива из уголовника 2013 года превратился в подполковника 2018. Угадайте, кто волшебник.
https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
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01.09.2020 22:36 Відповісти
Зеля! Срочно .Аллюр+++
Положи этого онаниста в полтавскую психбольницу.
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01.09.2020 21:18 Відповісти
И сколько мы еще будем наблюдать реванш бывших разных, уголовных, аморальных элементов, во главе с украинским фюрером, комунофашистской партии мертвечуком, под руководством кремлевского главаря террористического государства?
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01.09.2020 21:19 Відповісти
Ну правильно все делает. Чтоб их потом по всей стране не искать, сразу в его "пердольне" всех и упакуют.)))
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01.09.2020 21:24 Відповісти
Одним махом всех
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01.09.2020 21:26 Відповісти
Ківа ясне діло придурок і бандит, але хто його вибрав в Раду, ось питання?
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01.09.2020 21:27 Відповісти
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.


Кревельд Мартін Ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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01.09.2020 21:28 Відповісти
Все офисы и объекты инфраструктуры, принадлежащие ОПГ Медведчука охраняют вооруженные титушки из охранной фирмы "Шторм". База расположена на Трухановом полуострове, есть инструкторы по тактической, военной и силовой подготовке. Фактически это диверсионно-разведывательная, анти-украинская военнизированная группировка. В случае начала уличных протестов, они первыми выйдут на улицы "за русский мир" против граждан Украины.
Сегодня в Харьковской области обнаружили схрон-склад оружия, принадлежащий члену ОПЗЖ, ватнику-сепару Ширяеву.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1300743962249003008
Кроме того большинство национальных федераций по боевым видам единоборств возглавляют сепары типа Медведчука, Киселя и Черного. Например источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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01.09.2020 21:31 Відповісти
когда страной руководит прокацапский клоун, то мертведчуки творят что хотят
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01.09.2020 21:33 Відповісти
нда...
дрочила-Кива, это реальный залет!
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01.09.2020 21:39 Відповісти
Так много снайпером подготовили за 7 лет войны.Может кто возьмется подчистить эту нечисть,я бы и патроны купил.Все равно ведь сейчас работы мало на востоке,а так сотню-другую невинных украинцев сохраните от этих проклятых сатанистов.Когда то ж они начнут убивать,не зря вся нечисть сейчас собирается в отряди и тренируется.
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01.09.2020 21:46 Відповісти
ківа-...баний п-і-д-о-р-а-с.
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01.09.2020 21:47 Відповісти
Зеленский к эти ублюдкам относится с симпатией и почтением. Они ему свои по духу. Это очень заметно, прямо бросается в глаза. Сторонникам Зеленского, видимо, они тоже нравятся.
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01.09.2020 21:54 Відповісти
Не мешайте киве.
Как всех пособирает = бросьте на их заседание гранату.
И дверь за собой плотно закройте.
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01.09.2020 22:02 Відповісти
черти, вступая в ряды этого сброда, сразу завещание пишите... кому груз200 отправлять..
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01.09.2020 22:11 Відповісти
Ківа - мусорський агент, і своїми діями створює видимість "політичної боротьби".
Насправді і тих і інших контролюють з одного кабінету (швидше за все аваковського)
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01.09.2020 22:14 Відповісти
Ворюга Порошенко просрал революцию Достоинства. Зеленское недоразумение - это следствие правления барыги. Ющенко тоже такой же мудак - просрал оранжевую революцию. Кива дрочил бы в пивбаре, а не в Раде.
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01.09.2020 22:22 Відповісти
ага.. всі погані, і лише бомбардір на білому лісапеті і у білих капцях.
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01.09.2020 22:31 Відповісти
Ты угадал.
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01.09.2020 22:36 Відповісти
Ківа збирає в лави своєї організації ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані - Цензор.НЕТ 9284
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01.09.2020 22:27 Відповісти
цього мутанта треба каструвати. По-перше, щоб не розмножувався, по друге, може коли не буде помідорів, то хоч почне про щось інше думати.
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01.09.2020 22:30 Відповісти
Петух собирает петушатню.
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01.09.2020 22:54 Відповісти
нельзя остановить его машину и дать ****.лин?
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02.09.2020 00:08 Відповісти
Кива такой же предатель, как и рабинович и медведчук - никто жалеть не будет
Даже жена.
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02.09.2020 00:52 Відповісти
Тогда понятно, кто взорвал поезд с топливом с Беларусии....
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02.09.2020 07:05 Відповісти
Серед бєркутастів офіцерів немає.
Підо.расня є. Офіцерів немає.
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02.09.2020 08:42 Відповісти
Путін дав команду його агентурі на розкол із середини України, щоб вдарити із зовні. Все по методичці СЗР кремля.
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02.09.2020 09:00 Відповісти
Біографія Ківи прекрасно відображає життєвий шлях українського політичного бомонту:
1. займав не високу хлібну посаду, і війшов у смак;
2. здобував освіту в декільох вищих навчальних закладах, як правило його там ніколи не бачили;
3. отримав підвищення до зама дуже хлібного керівника (у Ківі це, автодор)
4. завдяки зв'язкам з Аваковим отримує яскраве призначення спочатку командиру батальйону особливого призначення, а потім ще й зам управління області;
5. отримує дострокове звання полковника МВД;
6. починає політичну діяльність очолюючи "Всеукраїнський союз ветеранів" та полтавський центр "Правого сектору";
7. доростає до керівника департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції(!);
8. далі радник міністра та голова профсоюзу поліції;
9. далі погляди різко змінюються і з "правого сектору" він переходить в керівники соціалістичної партії (мабуть у правосєков не побачив перспективи росту);
10. та і соціалістична партія не мала перспективи тому він природньо перейшов до партії Мертвечука та Рабіновіча.
Дуже обдарована особа, яка потрібна всім.
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02.09.2020 11:23 Відповісти
 
 