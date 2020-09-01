Ківа збирає до лав своєї організації ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані

Керівник групи активістів організації "Патріоти - За життя", яка була атакована націоналістами на трасі Київ-Харків 27 серпня, Олег Мартиненко виявився офіцером "Беркута" часів Януковича і брав участь у розгоні мирних демонстрантів під час революції Гідності.

Фотодокази цього з'явилися в телеграм-каналі ОпустиВату.

Зараз Мартиненко очолює приватну охоронну фірму "Шторм", яка належить соратникам лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і займається рекрутингом нових активістів до лав організації Іллі Ківи "Патріоти - За життя".

Виявилося, що на своїй Фейсбук-сторінці Мартиненко активно публікує повідомлення на тему "Русского мира" та вітає друзів з днем ​​створення "Беркута". Після викриття журналістів, ексберкутівець видалив зі своїх акаунтів усю інформацію.

Крім Мартиненка, в оточенні Ківи було виявлено ще одного колишнього "беркутівця" - Олександра Візиря. Він приєднався до охорони Віктора Медведчука після розформування підрозділу "Беркут" у 2014 році. Саме Візир є організатором полтавського з'їзду "Патріотів - За Життя", після якого і стався той самий інцидент з автобусом на трасі Київ-Харків 27 серпня.

Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків сталася сутичка між українськими націоналістами і активістами організації "Патріоти - За Життя". У результаті сутички декілька соратників Іллі Ківи потрапили в лікарню. 16 нападників було затримано, вони отримали 60 діб СІЗО без права застави як запобіжного заходу.

"Патріоти - За Життя" - організація, яка позиціонує себе як бойове крило партії ОПЗЖ. Члени організації оголосили своєю метою "наведення порядку на вулицях заради миру" і боротьбу з "радикалами". Формальним керівником і головним представником організації є народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа.

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