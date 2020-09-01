Ківа збирає до лав своєї організації ексберкутівців, які брали участь у розстрілах на Майдані
Керівник групи активістів організації "Патріоти - За життя", яка була атакована націоналістами на трасі Київ-Харків 27 серпня, Олег Мартиненко виявився офіцером "Беркута" часів Януковича і брав участь у розгоні мирних демонстрантів під час революції Гідності.
Фотодокази цього з'явилися в телеграм-каналі ОпустиВату.
Зараз Мартиненко очолює приватну охоронну фірму "Шторм", яка належить соратникам лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і займається рекрутингом нових активістів до лав організації Іллі Ківи "Патріоти - За життя".
Виявилося, що на своїй Фейсбук-сторінці Мартиненко активно публікує повідомлення на тему "Русского мира" та вітає друзів з днем створення "Беркута". Після викриття журналістів, ексберкутівець видалив зі своїх акаунтів усю інформацію.
Крім Мартиненка, в оточенні Ківи було виявлено ще одного колишнього "беркутівця" - Олександра Візиря. Він приєднався до охорони Віктора Медведчука після розформування підрозділу "Беркут" у 2014 році. Саме Візир є організатором полтавського з'їзду "Патріотів - За Життя", після якого і стався той самий інцидент з автобусом на трасі Київ-Харків 27 серпня.
Нагадаємо, 27 серпня на трасі Київ-Харків сталася сутичка між українськими націоналістами і активістами організації "Патріоти - За Життя". У результаті сутички декілька соратників Іллі Ківи потрапили в лікарню. 16 нападників було затримано, вони отримали 60 діб СІЗО без права застави як запобіжного заходу.
"Патріоти - За Життя" - організація, яка позиціонує себе як бойове крило партії ОПЗЖ. Члени організації оголосили своєю метою "наведення порядку на вулицях заради миру" і боротьбу з "радикалами". Формальним керівником і головним представником організації є народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа.
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а котору з них?
Одне діло - підписати папірець ( ще й під тиском ) і відправити в шухляду , а інше діло дістати його ( ще й по своїй волі ) і почати виконувати .
интервью Дмитрию Гордону 6 марта 2018
Не добили, не осудили палачей служивших преступному режиму Януковича, теперь эти недобитки повылазили и будут браться опять за своё.
https://censor.net/ru/comments/locate/3217070/019214c1-4044-71b9-9818-a5ef18f19a7b
всюди колупали: як не ківо, то мертвечук
Если это событие широко не освещалось, не означает ли это, что от общества что-то скрывают?
https://www.0532.ua/news/2861513/u-poltavi-zizd-opozicijnoi-partii-ohoronali-tituski-foto-video
Положи этого онаниста в полтавскую психбольницу.
Бо насправді, на його думку, їх не існує і ніколи не було правил війни.
рускій мір, загарбавши Україну, знищить всі культурні ознаки народу, а можливо й згноїть у катівнях українських музикантів (як колись лорд Камберленд, завойовуючи Шотландію, знищував усіх волинщиків, бо вважав їх музику зброєю війни)...
Але буде й зворотній ефект.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін Ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
Сегодня в Харьковской области обнаружили схрон-склад оружия, принадлежащий члену ОПЗЖ, ватнику-сепару Ширяеву.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1300743962249003008
Кроме того большинство национальных федераций по боевым видам единоборств возглавляют сепары типа Медведчука, Киселя и Черного. Например источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
дрочила-Кива, это реальный залет!
Как всех пособирает = бросьте на их заседание гранату.
И дверь за собой плотно закройте.
Насправді і тих і інших контролюють з одного кабінету (швидше за все аваковського)
Даже жена.
Підо.расня є. Офіцерів немає.
1. займав не високу хлібну посаду, і війшов у смак;
2. здобував освіту в декільох вищих навчальних закладах, як правило його там ніколи не бачили;
3. отримав підвищення до зама дуже хлібного керівника (у Ківі це, автодор)
4. завдяки зв'язкам з Аваковим отримує яскраве призначення спочатку командиру батальйону особливого призначення, а потім ще й зам управління області;
5. отримує дострокове звання полковника МВД;
6. починає політичну діяльність очолюючи "Всеукраїнський союз ветеранів" та полтавський центр "Правого сектору";
7. доростає до керівника департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції(!);
8. далі радник міністра та голова профсоюзу поліції;
9. далі погляди різко змінюються і з "правого сектору" він переходить в керівники соціалістичної партії (мабуть у правосєков не побачив перспективи росту);
10. та і соціалістична партія не мала перспективи тому він природньо перейшов до партії Мертвечука та Рабіновіча.
Дуже обдарована особа, яка потрібна всім.