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На Львівщині встановили табличку з написом "бандити з Армії Крайової", посол Польщі Ціхоцький висловив протест

На Львівщині встановили табличку з написом
Фото: Червоноградська міська організація ВО "Свобода"

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький направив листа голові Бродівської районної державної адміністрації Оксані Прокопець, в якому висловив протест проти напису на меморіальній дошці в Гуті Пеняцькій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

Ціхоцький висловив "рішучий протест" та обурення діями ВО "Свобода". Він чекає негайних кроків щодо "припинення на території, що перебуває в підпорядкуванні Бродівської райдержадміністрації, демонстрації ненависті і зневаги до тих, хто вже постраждав і не може вимагати правосуддя".

"Я вірив і досі вірю, що Гута Пеняцька може стати місцем відновлення процесу примирення між поляками й українцями, але бачу, що в Україні є кола, які непокоїть кожен крок у правильному напрямку і які хотіли б, з незрозумілих для мене причин, скасувати будь-який позитивний процес, нещодавно ініційований президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським", - заявив посол Польщі.

Вказану меморіальну дошку, як зазначено у Facebook Червоноградської міської організація ВО "Свобода", встановили 30 серпня.

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Автор: 

історія (1071) Польща (8489) нота протесту (99) Цихоцький Бартош (40) Львівська область (2420)


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Топ коментарі
+22
Посол Польши требует прекращения на территории, находящейся в подчинении Бродовской райгосадминистрации, демонстрации ненависти и пренебрежения к тем, кто уже пострадал и не может требовать правосудия...

Но ему наплевать, когда поляки уничтожают памятники УПА в Польше.

Около польского села Верхрата в Подкарпатском воеводстве на горе Монастырь вандалы разгромили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА).
Мемориальная доска на могиле была установлена в память членам УПА - местным жителям, которые погибли в бою с НКВД в начале марта 1945 года.

Таблицу уже разбивали в 2015 году. Тогда неизвестные уничтожили гранитную плиту с перечнем 62-х погибших, а крест на памятнике покрасили в бело-красный цвет.
Теперь же таблица разбита на мелкие кусочки, которые выбросили в яму. Также сорваны вышитые рушники с деревьев, которые осенью повесили польские активисты.
Объединение украинцев в Польше осудило этот акт вандализма в официальном заявлении.На Львовщине установили табличку с надписью "бандиты из Армии Крайовой", посол Польши Цихоцкий выразил протест - Цензор.НЕТ 2094
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01.09.2020 20:56
+18
Памятник бойцам УПА на кладбище села Грушовичи неподалеку от Перемышля был установлен в октябре 1994 года и демонтирован 26 апреля 2017 года. Решение снести памятник было принято администрацией Струбно.
Против сноса памятника активно протестовал МИД. В МИДе УКраины решение главы Струбно назвали демонстративным и дерзким» и сочли его откровенной провокацией, которую местные власти приурочили к 70-й годовщине операции Висла.
Камни от демонтированного памятника УПА были использованы для ремонта дорог в Польше. Об этом польскому изданию na: Temat рассказал глава муниципалитета Стубно Януш Слабицкий.
"Камни были утилизированы. Служат польском обществу. Из них были сделаны дороги", сообщил Слабицкий.
Он также пояснил, что предполагал, что "бандеровцы захотят превратить остатки демонтированного памятника «в национальную святыню. Это, конечно, цинично. В другой ситуации я бы вернул эти камни, но, зная, куда идет дело, мы сделали, как я сказал", отметил он.

Вот такое отношение польских местных и центральных властей к памяти украинцев и УПА,
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01.09.2020 21:13
+17
О то навіщо курва такі провокації робити ??? Це ж на радість Кремля також (!)
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01.09.2020 21:01
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Кто-то ещё сомневается, зачем создавалась "свобода"?
Даже если внизу там 99% простых идиотов?
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02.09.2020 15:13 Відповісти
Свобода створювалася для того аби каналізувати енергію радикально налаштованої частини суспільства в потрібне русло. Бо, якщо їх не організовувати то, виникають не тільки ПС чи С14, а й більш закриті організації, які важко виявити, а їх діяльність може мати страшніші для влади наслідки.
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02.09.2020 15:23 Відповісти
Осталось только уточнить - потрибне КОМУ русло...
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02.09.2020 15:35 Відповісти
владі, а вона у нас не міняється
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02.09.2020 16:18 Відповісти
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