На Львівщині встановили табличку з написом "бандити з Армії Крайової", посол Польщі Ціхоцький висловив протест

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький направив листа голові Бродівської районної державної адміністрації Оксані Прокопець, в якому висловив протест проти напису на меморіальній дошці в Гуті Пеняцькій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

Ціхоцький висловив "рішучий протест" та обурення діями ВО "Свобода". Він чекає негайних кроків щодо "припинення на території, що перебуває в підпорядкуванні Бродівської райдержадміністрації, демонстрації ненависті і зневаги до тих, хто вже постраждав і не може вимагати правосуддя".

"Я вірив і досі вірю, що Гута Пеняцька може стати місцем відновлення процесу примирення між поляками й українцями, але бачу, що в Україні є кола, які непокоїть кожен крок у правильному напрямку і які хотіли б, з незрозумілих для мене причин, скасувати будь-який позитивний процес, нещодавно ініційований президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським", - заявив посол Польщі.

Вказану меморіальну дошку, як зазначено у Facebook Червоноградської міської організація ВО "Свобода", встановили 30 серпня.

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