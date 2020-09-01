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Разумков про можливість відставки Кабміну: "В нашій державі багато що може статися"

Разумков про можливість відставки Кабміну:

Зараз ініціатив про відставку Кабінету Міністрів восени немає, але відбутися в нашій країні може багато чого.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином спікер парламенту прокоментував можливість відставки уряду восени, щоб перед виборами перекласти відповідальність на уряд за провали в державі.

Разумков передбачає, що "в нашій державі багато що може статися".

"Якщо ми говоримо про те, коли це (відставка уряду. - Ред.) може статися, мені важко говорити. Тому що я не ворожу на каві", - зазначив голова ВРУ.

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"Поки немає таких пропозицій ні від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету міністрів про складання своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено і ефективно в інтересах держави", - підсумував Разумков.

Нагадаємо, Денис Шмигаль став прем'єр-міністром 4 березня 2020 року, змінивши на цій посаді Олексія Гончарука.

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А что отказ монобольшинства от поддержки программы сформированного ими же правительства, не повод для отставки? Странные люди эти СН...
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01.09.2020 21:00 Відповісти
Ну да.... осенью зелень жухнет и с деревьев опадает.
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01.09.2020 21:00 Відповісти
Тут виноград збирають (по тєліку якраз показують) і проблеми з роботягами, бракує. На маленьких частках машинами не можуть збирати, звідки і проблеми. Також англійцям добавилась проблема - в них субсидії ЄС приказали довго жити. Вони продають свої ферми в Англії і переїжджають в Францію, купляють тут ферми і тут фермерують. Так як французькі ферми маленькі, то вони купляють по дві-три і роблять з них одну більшу. Кожний дає собі ради як може.
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01.09.2020 21:19 Відповісти
Лучше бы в Италию, во Франции британцев не очень любят.
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01.09.2020 21:21 Відповісти
Вони на півночі зупиняються, тільки через протоку і готовою Їм вигідно бо в них гектар землі коштує коло 15 тис £, а в Франції купляють по 5-6 тис € гектар. І там згуртовують менші ферми в більші і тут.
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01.09.2020 21:34 Відповісти
Киев. Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает:
- Что нужно?
- Понимаете, террористы взяли всю Верховную Раду в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют всех бензином и подожгут. Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст.
- Ну... Я - литров пять могу дать.
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01.09.2020 21:17 Відповісти
Чувак сам в а@уе от того,что произошло год назад.
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01.09.2020 22:20 Відповісти
За какие провалы в государстве оно говорит? Я что-то пропустил?
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01.09.2020 22:54 Відповісти
 
 