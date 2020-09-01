Разумков про можливість відставки Кабміну: "В нашій державі багато що може статися"

Зараз ініціатив про відставку Кабінету Міністрів восени немає, але відбутися в нашій країні може багато чого.

Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином спікер парламенту прокоментував можливість відставки уряду восени, щоб перед виборами перекласти відповідальність на уряд за провали в державі.

Разумков передбачає, що "в нашій державі багато що може статися".

"Якщо ми говоримо про те, коли це (відставка уряду. - Ред.) може статися, мені важко говорити. Тому що я не ворожу на каві", - зазначив голова ВРУ.

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"Поки немає таких пропозицій ні від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету міністрів про складання своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено і ефективно в інтересах держави", - підсумував Разумков.

Нагадаємо, Денис Шмигаль став прем'єр-міністром 4 березня 2020 року, змінивши на цій посаді Олексія Гончарука.