Разумков про можливість відставки Кабміну: "В нашій державі багато що може статися"
Зараз ініціатив про відставку Кабінету Міністрів восени немає, але відбутися в нашій країні може багато чого.
Про це Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Таким чином спікер парламенту прокоментував можливість відставки уряду восени, щоб перед виборами перекласти відповідальність на уряд за провали в державі.
Разумков передбачає, що "в нашій державі багато що може статися".
"Якщо ми говоримо про те, коли це (відставка уряду. - Ред.) може статися, мені важко говорити. Тому що я не ворожу на каві", - зазначив голова ВРУ.
"Поки немає таких пропозицій ні від народних депутатів України, ні заяв від Кабінету міністрів про складання своїх повноважень. Ми будемо працювати далі злагоджено і ефективно в інтересах держави", - підсумував Разумков.
Нагадаємо, Денис Шмигаль став прем'єр-міністром 4 березня 2020 року, змінивши на цій посаді Олексія Гончарука.
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