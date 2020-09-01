Через адвокатів обвинуваченого у справі МН17 Пулатова в суді транслюється позиція Росії, - посол України Ченцов

Свідоцтва та запити, які робили адвокати одного з обвинувачених у справі МН17, практично збігаються з лінією РФ, представленою в рамках процесу України проти РФ в Міжнародному суді ООН.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ.

"Хотів би звернути увагу: якщо ми порівняємо свічення і запити, які робили адвокати одного з обвинувачених, з лінією РФ, яка була представлена і в рамках процесу України проти РФ в Міжнародному суді ООН, то це фактично 100% співпадіння, тобто, по суті це РФ бере участь у цьому процесі через адвокатів обвинуваченого", - сказав Ченцов.

Він також зазначив, що дуже важливо, що попри пандемію коронавірусу процес у справі МН17 продовжується. А ще український посол наголосив, що позов проти Росії, який 10 липня цього року Нідерланди як держава подали до ЄСПЛ, дуже важливий для досягнення справедливості.

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"Нещодавно Нідерланди подали позов проти РФ у ЄСПЛ. Дуже важливо, що суд дозволив доступ до документів для держав, які зацікавлені, і Україна, як і низка інших держав, розгляне можливість такого приєднання. Знову ж таки, це дуже важливо для досягнення справедливості", - підкреслив Ченцов.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.

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