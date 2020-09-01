Івано-Франківський театр виїхав з обласного центру, що перебуває в "червоній" зоні, і дає вистави в райцентрі

Актори обласного драмтеатру імені Івана Франка через посилення карантинних обмежень в обласному центрі змінили локацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку закладу.

"Вистави, заплановані на 1, 2, 3 і 4 вересня, відбудуться! У зв'язку із запровадженням на території Івано-Франківської ОТГ "червоної" зони карантину, з 1 по 13 вересня тимчасовою локацією Франківського драмтеатру стає Богородчанський район. Сьогодні, 1 вересня, о 20:00 ми зіграємо виставу "FELIX AUSTRIA" на мальовничій локації - площі біля Костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії у Богородчанах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для глядачів театр організовує трансфер до і з місця проведення вистави. Глядачів із власним транспортом театр просить добиратися самостійно.

Районний центр Богородчани міститься за 16 км від Івано-Франківська. Будівлю Костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії в Богородчанах побудовано в XVIII столітті.

Нагадаємо, з 31 серпня в Україні оновлено карантинні зони. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.

У "червону" зону епідеміологічної ситуації увійшли: Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області.

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