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Новини Коронавірус і карантин
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Івано-Франківський театр виїхав з обласного центру, що перебуває в "червоній" зоні, і дає вистави в райцентрі

Івано-Франківський театр виїхав з обласного центру, що перебуває в
Фото: dramteatr.if

Актори обласного драмтеатру імені Івана Франка через посилення карантинних обмежень в обласному центрі змінили локацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку закладу.

"Вистави, заплановані на 1, 2, 3 і 4 вересня, відбудуться! У зв'язку із запровадженням на території Івано-Франківської ОТГ "червоної" зони карантину, з 1 по 13 вересня тимчасовою локацією Франківського драмтеатру стає Богородчанський район. Сьогодні, 1 вересня, о 20:00 ми зіграємо виставу "FELIX AUSTRIA" на мальовничій локації - площі біля Костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії у Богородчанах", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що для глядачів театр організовує трансфер до і з місця проведення вистави. Глядачів із власним транспортом театр просить добиратися самостійно.

Івано-Франківський театр виїхав з обласного центру, що перебуває в червоній зоні, і дає вистави в райцентрі 01

Районний центр Богородчани міститься за 16 км від Івано-Франківська. Будівлю Костелу Відвідин Пресвятої Діви Марії в Богородчанах побудовано в XVIII столітті.

Нагадаємо, з 31 серпня в Україні оновлено карантинні зони. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтій" зонах.

У "червону" зону епідеміологічної ситуації увійшли: Івано-Франківськ, Калуш і Коломия, Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області.

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Автор: 

Івано-Франківськ (516) карантин (18172) театр (158) Івано-Франківська область (945) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Красавцы. Там что-то такое же хочет и оперный замутить
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01.09.2020 22:37 Відповісти
Театр в " красной зоне" :

Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в "красной" зоне, и дает спектакли в райцентре - Цензор.НЕТ 9213
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01.09.2020 22:57 Відповісти
Ивано-Франковский театр выехал из областного центра, находящегося в "красной" зоне, и дает спектакли в райцентре - Цензор.НЕТ 9681
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01.09.2020 22:58 Відповісти
Темньіе сильі нас злобно гнетут? Гнетут, Владимир Ильич.
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01.09.2020 23:04 Відповісти
Чтобы всем досталось немножко вируса?

«Мы несём вирус в массы!»
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01.09.2020 23:02 Відповісти
шмыгаль, ты что ль?
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02.09.2020 08:37 Відповісти
 
 