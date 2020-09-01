Охочі голосувати на місцевих виборах переселенці мають зареєструватися в реєстрі виборців до 10 вересня, - Резніков

Переселенці для голосування на місцевих виборах 25 жовтня мають до 10 вересня звернутися до органу ведення Реєстру виборців за новою виборчою адресою.

Як передає Укрінформ, про це розповів віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у програмі "5 питань на злобу дня" на телеканалі "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна пішла шляхом того, що сьогодні внутрішньо переміщені особи - це, ще раз повторюся, близько 1,5 млн осіб населення України, повинні мати право сказати своє слово. Тому що це основа демократії, це одна з основоположних свобод людини, передбачених Конституцією, - формувати органи влади, які впливають на їхнє життя. Відповідно, місцеві ради, голови місцевих селищних, сільських, міських рад", - підкреслив він.

За словами Резнікова, щоб переселенці могли проголосувати на місцевих виборах, найголовніше - це зареєструватися до 10 вересня у Державному реєстрі виборців. Процедура не складна і передбачає ряд дій, в тому числі надання документів, сказав він.

"В першу чергу, це ваш паспорт, ваше свідоцтво внутрішньо переміщеної особи, і найголовніше - документи, що підтверджують, що ви законно перебуваєте в тому чи іншому місці, де ви маєте намір проголосувати на місцевих виборах - місто, село, селище тощо. Тому що потрібно прив'язатися до того місця, де ви хочете обрати свого міського голову, своїх депутатів. А може, ви маєте намір балотуватися в списках однієї з політичних сил, що беруть участь у цих місцевих виборах", - зазначив міністр.

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Резніков впевнений, що внутрішньо переміщені особи мають право як вибирати, так і бути обраними.

"Вони також можуть і хочуть реалізувати своє право обиратися і бути обраними та обирати, в тому числі на місцевих виборах. Оскільки таке право на виборах президента було відновлено, вони вже голосували на місцях тимчасової реєстрації, вони це зробили, свій голос реалізували, - пояснив віцепрем'єр. - Вони працюють, вони платять податки, від усіх їхніх зарплат відраховується відповідний податок, і багато іншої користі вони приносять. Так чому ж їм не дати таку можливість, наповнюючи своєю працею, своїми зусиллями, своєю енергією місцеві громади, в тому числі не взяти участь у голосуванні?"

Зокрема, за його даними, тільки в Харківській області близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а це 10% від загального числа переселенців.

Нагадаємо, в Україні з 5 вересня стартує виборчий процес місцевих виборів. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.

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