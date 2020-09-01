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ВРП відмовилася усувати суддів ОАСК Качура, Огурцова та Келеберду за клопотанням Венедіктової

ВРП відмовилася усувати суддів ОАСК Качура, Огурцова та Келеберду за клопотанням Венедіктової

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовила у задоволенні клопотань генерального прокурора України Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Володимира Келеберди.

Про це повідомила пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

ВРП прийшла до висновку, що докази на підтвердження здійснення суддею Качуром злочинів отримані способом, що не відповідає вимогам КК України, без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

"Офіс генерального прокурора не надав доказів того, що суддя має можливість впливати на свідків і підозрюваних, допитувати під час досудового розслідування, і таким чином протиправно перешкоджати встановленню обставин кримінального правопорушення", - підкреслили у ВРП.

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Клопотання про відсторонення суддів ОАСК Келеберди і Огурцова Вища рада правосуддя повернула без розгляду через "порушення порядку повідомлення судді про підозру".

Раніше Вища рада правосуддя відмовився задовольнити клопотання Венедіктової і відсторонити від здійснення правосуддя суддів ОАСК Вовка та Аблова.

Автор: 

Вища рада правосуддя (582) Венедіктова Ірина (829) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+16
Если внимательно прочитать текст, то получается, что Венедиктова намеренно сделала так, чтобы запороть обвинение. Ну не верю я, что в прокуратуре настолько безграмотные в плане соблюдения процедур люди сидят.
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01.09.2020 23:10
+10
цю раду правосуддя повісити першими на самому почесному місці !
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01.09.2020 23:24
+4
Нет...... шоу для лохов. Написала ниже что там.
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01.09.2020 23:11
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лично мне Огурцов не нравится
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01.09.2020 23:03 Відповісти
Венедіктова свідомо надала пустопорожнє клопотання, щоб ВРП легко було відмовити.
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02.09.2020 00:08 Відповісти
Не знаю,что это за три петуха,но сволочь венедиктова хорошего не сделает.
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01.09.2020 23:07 Відповісти
Зеля закончил эпоху бедности. Зебилы это разом сделали.
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01.09.2020 23:08 Відповісти
Нычого..."мы еще покажем этим казлам...Каторые мешают нам жить..." (с) Хряк..."Хто це сказав? Зайдеш до мене окремо..Я тобі поясню..Тихе життя у них там на Закарпатті.."
.
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01.09.2020 23:08 Відповісти
Бунт на кораблі?
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01.09.2020 23:08 Відповісти
Нет...... шоу для лохов. Написала ниже что там.
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01.09.2020 23:11 Відповісти
Если внимательно прочитать текст, то получается, что Венедиктова намеренно сделала так, чтобы запороть обвинение. Ну не верю я, что в прокуратуре настолько безграмотные в плане соблюдения процедур люди сидят.
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01.09.2020 23:10 Відповісти
Новиє ліца з трускавецькими дипломами можуть ще і не таке втнути.
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01.09.2020 23:16 Відповісти
Документы готовят обычно рабочие лошадки. А не обратиться в суд для получения согласия на использование улик, полученных по другому делу - это вообще нонсенс.
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01.09.2020 23:35 Відповісти
Похоже, что это именно так...
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01.09.2020 23:17 Відповісти
Очень может быть, скорее так оно и есть. Тут вот говрят : https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE
, что Венедиктова костьми легла, что бы "вагнеровцы" не были выданы Украине.
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01.09.2020 23:37 Відповісти
Не удивляет ... от слова ВООБЩЕ.
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01.09.2020 23:50 Відповісти
Такое видать ходатайство. Раньше, у папередников, срабативало, а тут вдруг перестало

https://sud.ua/ru/news/sud-info/109176-vsp-otstranil-sudyu-iz-slavyanska-za-podozrenie-v-poluchenii-vzyatki ВСП отстранил судью из Славянска за подозрение в получении взятки, 3 октября 2017
https://sud.ua/ru/news/sud-info/119550-vsp-otstranil-sudyu-tamaru-shevtsovu-ot-pravosudiya ВСП отстранил судью Тамару Шевцову от правосудия, 6 июня 2018
https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Высший совет правосудия 15 февраля 2018 года, отстранил судью Дружковского городского суда
https://zib.com.ua/ru/131220-vsp_na_dva_mesyaca_otstranil_sudyu_kotorogo_vzyali_pod_straz.html Геннадия Молибогу от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
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01.09.2020 23:23 Відповісти
цю раду правосуддя повісити першими на самому почесному місці !
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01.09.2020 23:24 Відповісти
ВРП тем самым пописала себе приговор, эти так называемые "судьи"и члены так называемой "ВРП" покрывающие преступления этих "судей", будут осуждены судом Линча.
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01.09.2020 23:34 Відповісти
вы верите в суд линча? Наивно. Сомневаюсь что он будет.
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02.09.2020 02:56 Відповісти
Мне одному кажется,что страна превратилась в какой-то театр абсурда?В то время,как работяги и мелкие и средние бизнесы пашут и своими налогами наполняют бюджет,вся эта судейская и прокурорская свора с зарплатами в сотни тысяч бюджетных денег устраивают между собой ежедневные разборки и говнотёрки.Может,пора от них всех избавиться?
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01.09.2020 23:47 Відповісти
Нет. В смысле - не одному кажется.
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01.09.2020 23:51 Відповісти
В то время,как работяги ........


....выбрали себе прикольного президента
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02.09.2020 00:15 Відповісти
Комедианты играют фарс...до трагедии осталось немного..
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02.09.2020 00:48 Відповісти
Захоплення влади з задіянням всіх гілок судової системи, продовжується. І це чіткий план перевороту в країні, розроблений медведчуком з портновим, який виконують такі як ківа, бужанський, дубінський і т.п. Паралельно на медведчуківських каналах цілодобово лиють говно та біснуються такі реваншисти як лукаш, бондаренко, рабінович, співак, шарій та інші пропагандони, які вже відверто зневажають Україну і українців, Майдан. Їхні передачі вже більше схожі на шабаші. Але, нажаль, діюча влада не тільки нічого не робить, щоб присікти зпланований переворот, а всіляко сприяє його реалізації. Манкурти та колаборанти, яких в Україні валом, можуть гордитися цією владою. В той час, коли Білорусь піднімається, в росії протести, нас тягнуть назад в тайожні обійми, з яких ми вже майже вирвались. І мешканці в основній масі цьому й не проти.
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02.09.2020 08:08 Відповісти
ну это ж не галерею штурмовать и не вручать повестки видосиками на сайте
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02.09.2020 08:15 Відповісти
Судебная реформа от Зельца?
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02.09.2020 08:29 Відповісти
ДиЗентерію треба лікувати , само не пройде. Це їм не пісюном по роялю водити.
Вони можуть зробити Україні "чпок"..
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02.09.2020 08:40 Відповісти
Это цветочки. Зелик с шоблой очень скоро допрыгается до бунта. Этих клоунов просто повыкидывают из окон тихих комфортных кабинетов. А судейских упырей в бачках будут сжигать и топить. Этот вариант только и остаётся
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02.09.2020 13:41 Відповісти
 
 