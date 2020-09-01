ВРП відмовилася усувати суддів ОАСК Качура, Огурцова та Келеберду за клопотанням Венедіктової

Вища рада правосуддя (ВРП) відмовила у задоволенні клопотань генерального прокурора України Ірини Венедіктової про тимчасове відсторонення суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Володимира Келеберди.

Про це повідомила пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

ВРП прийшла до висновку, що докази на підтвердження здійснення суддею Качуром злочинів отримані способом, що не відповідає вимогам КК України, без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

"Офіс генерального прокурора не надав доказів того, що суддя має можливість впливати на свідків і підозрюваних, допитувати під час досудового розслідування, і таким чином протиправно перешкоджати встановленню обставин кримінального правопорушення", - підкреслили у ВРП.

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Клопотання про відсторонення суддів ОАСК Келеберди і Огурцова Вища рада правосуддя повернула без розгляду через "порушення порядку повідомлення судді про підозру".

Раніше Вища рада правосуддя відмовився задовольнити клопотання Венедіктової і відсторонити від здійснення правосуддя суддів ОАСК Вовка та Аблова.