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Новини Коронавірус і карантин
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У школяра в Бердянську 1 вересня підтвердили COVID-19 - весь клас пішов на самоізоляцію, - міськрада

У школяра в Бердянську 1 вересня підтвердили COVID-19 - весь клас пішов на самоізоляцію, - міськрада

В одного з учнів загальноосвітньої школи в Бердянську встановлено захворювання COVID-19. Весь клас відправили на карантин до 17 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бердянської міської ради.

"Сьогодні, 1 вересня, від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції", - сказано в повідомленні.

За рекомендацією лабцентру МОЗ України, в класі, де виявлена хвора дитина, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання проводитиметься в онлайн-режимі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні розпочали навчання понад 4,2 млн учнів, з них більш як 428 тис. першокласників, - Міносвіти

Зараз у навчальному закладі здійснюється комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення поширення COVID-19, проводиться епідрозслідування, визначається коло контактних осіб.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про алгоритми дій у разі, якщо в школі у дитини або вчителя виявлять COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що батьки можуть самі вибирати будь-яку форму навчання для своїх дітей.

Автор: 

Бердянськ (469) діти (5053) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+6
Понеслась ... по кочкам.
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01.09.2020 23:16
+6
Пиши 33 із 34. Так буде прикольніше.
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01.09.2020 23:38
+3
Какие анализы, бабло разворовали ни фига нет, родителям ещё и за анализы по 2500 заплатить? Этим баранам проще без анализов всех в школу загнать😁
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02.09.2020 00:22
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Понеслась ... по кочкам.
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01.09.2020 23:16 Відповісти
Лиха беда начало.
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01.09.2020 23:18 Відповісти
Ох и жопа наближається....
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01.09.2020 23:19 Відповісти
Это правда...наверное... Но вот у моих в классе 15 человек из 34 ех умерли от Ковида и все якобы норм. Где реакция властей? Где кто? Почему открыли школы, эти генераторы Коронавируса?
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01.09.2020 23:22 Відповісти
Пиши 33 із 34. Так буде прикольніше.
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01.09.2020 23:38 Відповісти
Лучше писать 144 из 100 - будет правдоподобней
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02.09.2020 00:03 Відповісти
Это где, в Нальчике?
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02.09.2020 00:24 Відповісти
Нє, в Сызрани
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02.09.2020 00:43 Відповісти
Повезло школьникам. Теперь все будут стараться заразиться.
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01.09.2020 23:23 Відповісти
У школяра в Бердянську 1 вересня підтвердили COVID-19 - весь клас пішов на самоізоляцію, - міськрада - Цензор.НЕТ 5565
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01.09.2020 23:32 Відповісти
Первый пошёл!
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01.09.2020 23:36 Відповісти
Лучше было бы 1 сентября не садиться за парты, а всем школьникам сдать анализы. И через 2-3 дня, когда буду получены результаты, приступить к занятиям всем, кто здоров.
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01.09.2020 23:50 Відповісти
Так і повинно було бути. Та схоже, що влада займається свідомим поширенням "ковіду". Бо абсолютно зрозуміло, що одне хворе дитя чи вчитель заразять всю школу, батьків школярів, ті поширять на колег, і понеслось.
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02.09.2020 00:02 Відповісти
Важко повірити в те, що влада займається свідомим поширенням "ковіду", бо тоді на лікування доведеться потратити багато грошей з бюджету, що призведе до кризи і до відставки. Поведінку уряду легше пояснити звичайною недолугістю (непрофесіоналізмом).
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02.09.2020 00:20 Відповісти
Їм похрін. Гроші вже розікрадені.
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02.09.2020 00:24 Відповісти
Какие анализы, бабло разворовали ни фига нет, родителям ещё и за анализы по 2500 заплатить? Этим баранам проще без анализов всех в школу загнать😁
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02.09.2020 00:22 Відповісти
А 29-30 августа те анализы никак нельзя было взять...что бы 1 сентября приступить??
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02.09.2020 10:27 Відповісти
Ученик по школе не ходил и ни за что не брался,правильное решение- класс на самоизоляцию.А через недельку вся школа с вирусом... А маски детям раздавать и температуру мерять( а ну их на..,и так сойдет)
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02.09.2020 00:04 Відповісти
этот вирус не даст нормально ни жить ни работать ....вся надежда на вакцину
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02.09.2020 00:19 Відповісти
Вы же взрослый человек, не смешите. Когда и от чего помогли вакцины? Способ получения откатов в США и Германии,больше ничего эти Ваши вакцины.
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02.09.2020 10:55 Відповісти
посмотрите на ваше левое плече ....и вспомните или вы когда-нибудь болели туберкулёзом ..... где вы берётесь с такими тупыми выводами ???
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02.09.2020 12:34 Відповісти
Там же, где все жертвы вакцины. С планеты Земля.
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06.09.2020 10:58 Відповісти
можете отказаться от всех вакцин и поехать в Африку .... где комары и мошки переносят ВИЛ СНИД ... поживите с неграми ....посмотрим сколько вы протяните без современной медицины.
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06.09.2020 12:31 Відповісти
А не простіше з місяць всім повчитися онлайн, чим потім всім хворіти? Вводьте терміново по всій Україні онлайн навчання.
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02.09.2020 00:34 Відповісти
Дядя Изя постарался и все всё поняли
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02.09.2020 00:43 Відповісти
Як таке можливо. Тест на ковід19 роблять три дні і лише після характерних симптомів. Тобто батьки свідомо повели дитину з підозрою у школу. За таке має бути кримінальна відповідальність.
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02.09.2020 08:49 Відповісти
Цирк на дроте наше образование вместе с нашим здравоохранением. Еще смешнее было бы, если бы я в другой стране жила бы, от этого бардака подальше. Но увы...
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02.09.2020 10:56 Відповісти
 
 