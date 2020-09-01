У школяра в Бердянську 1 вересня підтвердили COVID-19 - весь клас пішов на самоізоляцію, - міськрада

В одного з учнів загальноосвітньої школи в Бердянську встановлено захворювання COVID-19. Весь клас відправили на карантин до 17 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бердянської міської ради.

"Сьогодні, 1 вересня, від Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України надійшло повідомлення про те, що в одного з учнів загальноосвітньої школи №4 встановлено захворювання COVID-19 (лабораторно підтверджений випадок), результат полімеразної ланцюгової реакції", - сказано в повідомленні.

За рекомендацією лабцентру МОЗ України, в класі, де виявлена хвора дитина, призупиняється навчальний процес до 17 вересня 2020 року. Навчання проводитиметься в онлайн-режимі.

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Зараз у навчальному закладі здійснюється комплекс протиепідемічних заходів, спрямованих на недопущення поширення COVID-19, проводиться епідрозслідування, визначається коло контактних осіб.

Нагадаємо, напередодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про алгоритми дій у разі, якщо в школі у дитини або вчителя виявлять COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що батьки можуть самі вибирати будь-яку форму навчання для своїх дітей.