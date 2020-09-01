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Україна і Туреччина мають намір перезавантажити переговори про ЗВТ, - міністр економіки Петрашко

Україна і Туреччина мають намір перезавантажити переговори про ЗВТ, - міністр економіки Петрашко

Україна і Туреччина мають намір перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі (ЗВТ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко за підсумками розмови з міністром Турецької Республіки Рухсаром Пекджаном у вівторок.

"Сьогодні наша мета - перезавантажити тривалі переговори і знайти взаємовигідне рішення для укладення ЗВТ", - цитує Петрашка прес-служба Мінекономіки в релізі.

Під час переговорів міністри домовилися, що найближчим часом торгпред України і заступник міністра економіки Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з переговорником з турецької сторони.

Міністри також домовилися провести особисті офіційні переговори для комплексного вирішення проблем двосторонньої торгівлі в рамках майбутньої ЗВТ.

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"Переконаний, що це підштовхне реалізацію нашої амбітної мети - збільшення торгового обороту до $ 10 млрд", - додав Петрашко.

Міністри також обговорили підвищення Туреччиною митних зборів, зазначило міністерство. "Сторони погодилися, що одним із варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції і укладення ЗВТ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає Мінекономіки, 28 серпня Туреччина вже направила оновлену тарифну пропозицію щодо доступу на свій ринок для українських товарів. При цьому українські виробники стикаються з безліччю обмежувальних заходів, які країна запровадила від початку року.

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Туреччина (3494) ЗВТ (355) Петрашко Ігор (170)


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Чего только не придумают , лишь бы на картошку не ездить ( С )
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01.09.2020 23:30 Відповісти
06.03.2020 По словам президента Украины Владимира Зеленского, до подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией "остался всего один шаг".
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

Прогресс --- от последнего шага до .... перезагрузки.
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01.09.2020 23:32 Відповісти
Турецкое барахло не покупаю.
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01.09.2020 23:54 Відповісти
Яка гра слів ????????? !!!!!!!!!!
Який зліт думки??????????
"95 квартал" і годі......
"Перезавантажити перемовини"

А насправді те що було напрацьовано..........до сраки??????
Тобто Турки нам теж вже не друзі.........
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02.09.2020 08:30 Відповісти
 
 