Україна і Туреччина мають намір перезавантажити переговори про ЗВТ, - міністр економіки Петрашко
Україна і Туреччина мають намір перезавантажити переговори про зону вільної торгівлі (ЗВТ).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко за підсумками розмови з міністром Турецької Республіки Рухсаром Пекджаном у вівторок.
"Сьогодні наша мета - перезавантажити тривалі переговори і знайти взаємовигідне рішення для укладення ЗВТ", - цитує Петрашка прес-служба Мінекономіки в релізі.
Під час переговорів міністри домовилися, що найближчим часом торгпред України і заступник міністра економіки Тарас Качка відвідає Анкару для комплексних консультацій з переговорником з турецької сторони.
Міністри також домовилися провести особисті офіційні переговори для комплексного вирішення проблем двосторонньої торгівлі в рамках майбутньої ЗВТ.
"Переконаний, що це підштовхне реалізацію нашої амбітної мети - збільшення торгового обороту до $ 10 млрд", - додав Петрашко.
Міністри також обговорили підвищення Туреччиною митних зборів, зазначило міністерство. "Сторони погодилися, що одним із варіантів врегулювання ситуації є спільне напрацювання оптимальної тарифної пропозиції і укладення ЗВТ", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає Мінекономіки, 28 серпня Туреччина вже направила оновлену тарифну пропозицію щодо доступу на свій ринок для українських товарів. При цьому українські виробники стикаються з безліччю обмежувальних заходів, які країна запровадила від початку року.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.
Прогресс --- от последнего шага до .... перезагрузки.
Який зліт думки??????????
"95 квартал" і годі......
"Перезавантажити перемовини"
А насправді те що було напрацьовано..........до сраки??????
Тобто Турки нам теж вже не друзі.........