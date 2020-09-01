Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина"
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що очікує в разі перемоги опозиції "різанини" і що "те, що відбулося в Україні, буде квіточками".
Про це він сказав журналістам у Барановічах Брестської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".
"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками", - заявив Лукашенко.
Він спробував переконати працівників ЗМІ, що зовсім не тримається за владу.
"Я напружуюся тільки з одного приводу: хочу захистити те, що ми створювали чверть століття своїми руками. Ми з руїн і попелу підняли цю країну", - вважає Лукашенко.
Білоруських чиновників, які пішли у відставку після недемократичних виборів і приєдналися до опозиціонерів, Лукашенко звинуватив у зраді.
"Влада завжди була тверда, а зараз їм у віртуальному світі здалося, що влада мало не лежить, тому можна об Лукашенка ноги витерти", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Их давят )
Там еще один немного севернее сидит
И бо иначе как пояснит их задержание Лукашенко ...
Или женщины из женского похода ? Может ему фурии приснились
https://echo.msk.ru/blog/v_inozemcev/2691441-echo/
Режим Лукашенко - это не просто авторитарная диктатура. Это редкий тип коммерческого государства, в котором власть полностью эквивалентна собственности. Диктатор воспринимает Белоруссию не как территорию, на которой расположены активы, приносящие доход, или институты, позволяющие реализовывать определённые «схемы» - он относится к ней как к своей частной собственности, к народу - как к крепостным, а к силовикам - как к наёмникам, не связанным никакими законами. Потеря власти для диктатора и его окружения - это потеря бизнеса, который он создал, который был намерен передать по наследству сыновьям и который охраняется теми, кто давно потерял всякую связь с населением. Никто из действующих лиц белорусской драмы не нужен новой Беларуси, которая стремится быть обществом, а не ООО лагерного типа - с каждым днём пространство для компромисса сокращается. И именно этот момент вызывает ту остроту противостояния, которую мы сегодня можем наблюдать.
На протяжении многих десятилетий подобные режимы встречались в основном в Африке, где царьки правили вечно, становясь уважаемыми клиентами швейцарских и британских банков и скупая самую дорогую недвижимость в европейских столицах пока их подданные умирали от голода. В этих странах любое народное движение заканчивалось гражданской войной именно потому, что коммерческое государство вообще не ведает никаких тормозов - правовых оно не признаёт, а деньги для покупки лояльности силовиков у правителя есть.
1) Диктатура не свергается цветочками и хороводами. Лично я, утратил веру в перспективность мирного протеста в Беларуси. К чести украинцев, если бы бубочка организовал какую-нибудь пыточную, вроде нашего Окрестина - она бы уже горела синим пламенем.
2) Таракан УЖЕ слил страну куйлу. По пунктам:
1. Отдал ГосТВ на откуп российским пропагандонам. Которые уже палятся и шкварятся по-полной. То, "Белоруссия" в прямом эфире напишут, то вместо титров на белорусском языке, запустят на украинском (ну попробуй редактору - кацапу вдолбить, что белорусский и украинский - это два РАЗНЫХ языка)
2. Запрет Кандрусевичу на въезд в Беларусь (вопреки Конституции, но о чем это я? ). Это УЖЕ можно расценивать, как давление на католиков.
3. Таракан в унисон с куйлом запел о врагах и центрах мирового зла - Прибалтики и Польши (под руководством США, разумеется).
Вывод прост. Таракан расчищает поле для "русского мира" в Беларуси, чтобы стать, хотя бы её "завскладом".
Лично я, не жду ничего хорошего. Беларусь действительно станет "Белоруссией" - Северной Кореей русскомирного образца.
А белорусам еще и подначивают: "Да-да мол, вы решили пойти мирным путем. Там могут поступить только как настоящие европейцы.".... "Не то что огалтелые украинцы".
Интересно где это они видели европейцев размахивающими цветочками прогоняя диктатора?! Там чуть что народу не понравилось, так сразу бунты с погромами и поджогами....Посмотреть на Францию, так там такое шоу, стабильно каждый год!!!!
в белорусском федеральном округе
не лги усатая тварь . страну ты сдаешь путинской рассии , с этой целью взялся менять конституцию страны . под гарантии твоей личной безопасности и трудоустройства в росийской ********* .
вот интересно за какое время Орда разорит и обосрет эту действительно ухоженную территорию..?
Смотрю протесты - все так мило, улицы чистые и в порядке, дороги супер, парки, дома красивые и аккуратные и тд..
по производству пишут разное, про это не буду...
надеюсь тебя забанят..
я вот в белорусских сетях себе такого не позволяю посылать нах местных, и другие украинцы как я заметил тоже..
Це як у 2012 на російських сайтах на нас накидались кодлою, і банили за те, що ми були проти Януковича.
А вони, кацапи, все повчали нас, який Янукович хороший, і які ми дурні і невдячні.
пора баиньки..
https://naviny.by/rubrics/politic/2014/07/01/ic_articles_112_185937
Порядка 60% опрошенных белорусов отрицательно оценили украинский Евромайдан и отстранение от власти Виктора Януковича. Столько же опрошенных положительно отнеслись к присоединению Крыма к России, считая этот процесс законным.
Откуда вы такие иксперды беретесь?
Перестаньте сравнивать Евромайдан и наши протесты. У вашей оппозиции были боевые ячейки, там были здоровые хлопцы, которые могли дать отпор Беркутне. Да и у самой оппозиции была мощная поддержка среди населения + не забываем про закаленных в уличных драках фанатов. А у нас? У нас и оппозиции как таковой и не было, все более-менее толковые, либо отошли от дел, либо за бугром сидят... либо просто сидят Фанаты у нас вообще давно перевелись... хотя у нас фанатеть не отчего . Лицо нынешнего белорусского фаната - идет чувак с работы, вспоминает, там жеж минское Динамо с БАТЭ играет, сходить что-ли... Ой стоп, сегодня же ЛЧ, Реал с Барсой играют, да ну нах то БАТЭ с Динамо, возьму ка я лучше двушичку Жигулевского, да домой, там пивчинского хоть выпить можно и футбич норм позырить
Понимаешь о чем я?
2) Я пишу про то, что Евромайдан получился, потому, что там было кому давать отпор Беркуту. У нас просто некому дать отпор ОМОНу. Даже десантники, которые вроде бы выходят на акции протеста сцуе перед краповиками.
3) Идея "прихлопнуть таракана" вначале. Но, как я писал выше диктатура не свергается цветочками. Лично я подкоплю определенную суммы и сматываю удочки в Польшу. Благо, карта поляка есть на руках.
А зараз, я на твоїй стороні, і посилаю лукашиста.
Отакетомалята.
то что Лука поехавший диктатор, ассимилировавших белорусов - это не обсуждается даже..
Вопрос про Орду был..
Я вот в ГДР служил и бывал на экскурсиях в концлагерях на тот момент еще сохранившихся. Если интересна конкретика - в Луккенвальде. Так вот. среда обитания там была весьма. У меня прям глаза повыпадали, когда я бараки заключенных увидел - кафель кругом, душевые и тд. Вымощенные дорожки, травка. Грядки с овощами и огромаднейшей капустой...
Ниче не напоминает?
Почитай семитское учение, гой, и ты тоже антисемитом станешь гарантированно ))))))
Догори дригом.
Ще й звинуватив тебе в антисемітизмі.
Нащадки павліків морозових....
І я взагалі не розумію,а шо так багато адвокатів у євреїв?
Я напевне знаю,що чутки про їхній розум гіпертрофовано перебільшені.
Але ще й вивчати історію за їхніми лекалами - це не те що смішно, але й воняє дурістью. Вони її самі абсолютно не знають.
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1300795316174761984 7 ч
Лука откровенно признался, для чего его вызвали в Москву: «Мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока»
Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за мобильника.
https://lenta.ru/auth/
Инцидент произошел 31 августа в одной из деревень. Утром девочка вместе со своим отцом и дядей отправилась на покос травы в поле. Из-за начавшегося дождя взрослые отложили работу и начали выпивать. Дядя отдал девочке свой телефон, чтобы она не мешала застолью.
В процессе игры ребенок выронил телефон, аппарат разбился. 47-летний россиянин приказал племяннице положить ладонь на пень и отрубил девочке два пальца топором. Позже ее госпитализировали, врачам удалось пришить один палец.
Імєєт, і самоє нєпосредствєнноє !
Ти ознайомся з діалогом: https://censor.net/ru/user/346452 і https://censor.net/ru/user/323194.
В обміні репліками, Хмарка2009, закохана в «порядок» Лукашенка, коли їй https://censor.net/ru/user/323194, служивший в ГРВГ, тицьнув під ніс, що й в гітлерівському концлагєрі Луккенвальді, теж був кафель і чистота: «Ниче не напоминает?», звинуватила його в антисемітизмі !!!
Вдумайся - людина, яка захищає гітлерівські порядки Лукашенка, звинувачує того хто проти них, в антисемітизмі !!!
І так. Я показую той «русскій мір» в Білорусі, який тут зараз захищають різнокаліберні мамкіни «аналітики», закохані в Лукашенка.
Які об'єктивно прцюють на команду з Лахти-2.
Які об'єктивно працюють на команду з Лахти-2.»
Щоб ти там не молов.
- Это, как его...Волюнтаризьм!!!
- В маём доме папрашу не виражатся!..."
Це погано.
По-друге, "погано" ДЛЯ КОГО? Для телепнів, що не можуть грамотно свою думку висловить і не знають значення слів, які вживають? Так навчись, і мені не треба буде тебе "мордою по столу возить...".
Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов - эта операция называлась «одеть по форме». Она, несомненно, требовала немало времени и большого искусства.
Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав.
Максим Горький. Из статьи о российском крестьянстве.
В Госдуме прокомментировали заявление Тихановской о Крыме.
Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/ Государственной Думы https://lenta.ru/tags/persons/novikov-dmitriy/ Дмитрий Новиков прокомментировал слова оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/tihanovskaya-svetlana/ Светланы Тихановской о том, что возвращение Крыма в состав России противоречит нормам международного права. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости .
По словам Новикова, подобные заявления Тихановской означают то, что она представляет интересы западных политических кругов и в случае прихода к власти будет проводить русофобскую политику. Он добавил, что за оппозиционным политиком стоят те же силы, которые осуществили революцию на Украине. Поэтому депутат отметил, что не исключает возможности гражданской войны в стране.
Парламентарий также подчеркнул, что в случае победы Тихановской о братских отношениях между двумя странами можно будет забыть.
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-Так.Бензопилой"Дружба".У москалей других нема
У идеалистов - "маниловские мечтания" о том, что, практически, неосуществимо...
"Раб ненавидить не господаря, а того раба, що зумів звільниться...". (Катон Старший, І ст. до Н.Е.).