Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина"

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що очікує в разі перемоги опозиції "різанини" і що "те, що відбулося в Україні, буде квіточками".

Про це він сказав журналістам у Барановічах Брестської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське державне інформагентство "БЕЛТА".

"Я не хочу, щоб порізали на шматки мою країну, яку я ліпив на уламках імперії, і не хочу, щоб порізали чесних, порядних людей, які працювали на це. Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками", - заявив Лукашенко.

Він спробував переконати працівників ЗМІ, що зовсім не тримається за владу.

"Я напружуюся тільки з одного приводу: хочу захистити те, що ми створювали чверть століття своїми руками. Ми з руїн і попелу підняли цю країну", - вважає Лукашенко.

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Білоруських чиновників, які пішли у відставку після недемократичних виборів і приєдналися до опозиціонерів, Лукашенко звинуватив у зраді.

"Влада завжди була тверда, а зараз їм у віртуальному світі здалося, що влада мало не лежить, тому можна об Лукашенка ноги витерти", - сказав він.

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