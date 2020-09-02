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Новини
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Київ і Пекін мають намір розвивати політичний діалог і нарощувати економічну співпрацю, - заступниця голови МЗС Джапарова

Київ і Пекін мають намір розвивати політичний діалог і нарощувати економічну співпрацю, - заступниця голови МЗС Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час відеоконференції зі своїм колегою першим заступником глави МЗС Китайської народної Республіки (КНР) Ле Юйчен домовилися нарощувати співпрацю в політичній та економічній площині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Сторони запевнили одна одну у незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, зафіксованих в укладених з моменту встановлення дипломатичних відносин політичних документах", - наголошується в повідомленні.

Крім того, серед інших тем, які були в центрі уваги - подальша взаємодія на полях міжнародних організацій, шляхи інтенсифікації торговельно-економічного співробітництва, спільна участь у реалізації проєктів у рамках глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Сторони також обмінялися запрошеннями відвідати Пекін і Київ.

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Автор: 

Китай (4555) МЗС (4111) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+6
"...развивать диалог и наращивать экономическое сотрудничество" простою мовою означає брати хабарі від Компартії Китаю, та закредитовувати китайськими шаленими грошима всілякі інфраструктурні та стратегічні проекти, не маючи наміру виплачувати ті борги. Саме так уряд Китаю підпорядковує собі недолугі та недорозвинуті країни світу.
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02.09.2020 00:50
+5
Один бульбофюрер тоже развил политическое и экономическое сотрудничество с Пекином....
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02.09.2020 00:31
+5
"Один пояс, один путь"-это экономическая экспансия.Вы дурынды с Западом экономику завязывайте,а не с Азией.Завязываясь на Азии,вы делаете азиатов сильней,а Запад слабей.Наши гроши и гроши Запада должны работать на Европейскою экономику,а не на азиатский коммунизм который они экспортируют туда,где сороки як индейцы, тактически ведутся на блестящие бусы,не думая о стратегии
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02.09.2020 00:54
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Один бульбофюрер тоже развил политическое и экономическое сотрудничество с Пекином....
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02.09.2020 00:31 Відповісти
Можно подумать до этого так не было, китайского как говна так и что то типа чуть лучшего гавно тупо просто прилавки переполнены, а что разьве не так, японцы очнитесь вас уже затолкали в 3 мир, собственно как немцев и французов
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02.09.2020 00:32 Відповісти
"...развивать диалог и наращивать экономическое сотрудничество" простою мовою означає брати хабарі від Компартії Китаю, та закредитовувати китайськими шаленими грошима всілякі інфраструктурні та стратегічні проекти, не маючи наміру виплачувати ті борги. Саме так уряд Китаю підпорядковує собі недолугі та недорозвинуті країни світу.
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02.09.2020 00:50 Відповісти
"Один пояс, один путь"-это экономическая экспансия.Вы дурынды с Западом экономику завязывайте,а не с Азией.Завязываясь на Азии,вы делаете азиатов сильней,а Запад слабей.Наши гроши и гроши Запада должны работать на Европейскою экономику,а не на азиатский коммунизм который они экспортируют туда,где сороки як индейцы, тактически ведутся на блестящие бусы,не думая о стратегии
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02.09.2020 00:54 Відповісти
Зелені покидьки по всіх напрямках міняють наш європейський курс розвитку.
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02.09.2020 01:12 Відповісти
бла бла бла..
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02.09.2020 02:09 Відповісти
вот работа, трындеть ни о чем, а украинские налогоплательщики должны вот это оплачивать..
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02.09.2020 02:11 Відповісти
Знаєм ми як можна вигідно торгувать з китайцями… це,як воду їсти!!!
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02.09.2020 02:19 Відповісти
З Китаєм треба мати лише абсолютно мінімальні стосунки і ніякої економічної співпраці - бо поглине Україну повністю. Зе і його бандюків треба НЕГАЙНО прибирати з політичної сцени країни.
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02.09.2020 05:24 Відповісти
А читається так " Киїів налагодив співробітництво і здає економіку росії через Китай".
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02.09.2020 08:08 Відповісти
У нас декомунізація? Чі ні? Ще почінайте розширювати співпрацю з КНДР!
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02.09.2020 08:37 Відповісти
Это выражается с нашей стороны безвизом для китайцев и и танцами вокруг жульнической покупки Мотор Сич. Что-то не слышно от этого Юйченя про безвиз для украинцев со стороны Китая.
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02.09.2020 13:40 Відповісти
 
 