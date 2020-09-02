Київ і Пекін мають намір розвивати політичний діалог і нарощувати економічну співпрацю, - заступниця голови МЗС Джапарова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час відеоконференції зі своїм колегою першим заступником глави МЗС Китайської народної Республіки (КНР) Ле Юйчен домовилися нарощувати співпрацю в політичній та економічній площині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ України.

"Сторони запевнили одна одну у незмінності фундаментальних принципів взаємної поваги суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, зафіксованих в укладених з моменту встановлення дипломатичних відносин політичних документах", - наголошується в повідомленні.

Крім того, серед інших тем, які були в центрі уваги - подальша взаємодія на полях міжнародних організацій, шляхи інтенсифікації торговельно-економічного співробітництва, спільна участь у реалізації проєктів у рамках глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях".

Сторони також обмінялися запрошеннями відвідати Пекін і Київ.

Читайте також: Китай заявив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу