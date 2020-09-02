Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом
Народний депутат Гео Лерос пообіцяв "боротися з режимом" і бути "серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю".
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Лерос подякував депутатам "Слуги народу", які відмовилися поставити підписи за його виключення з фракції, і звернувся до своїх противників.
"Ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати мое майно, але, ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом, в судах, парламенті, на вулицях, на сході та заході. Я буду серед мільйона людей, що рано чи пізно вийдуть на вулицю, і скажуть вам - ні", - пообіцяв Лерос.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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А де ти був, персонаж, коли в оте вляпувався ?
Осознать ошибку и не скрыть ее - это и есть честность.
Цзи Юнь
-Вы знаете че отличается программа пратии Зе от ОПЗЖ?
-А что, ЗеОПЗЖ таки официально разделились?..
А ведь все просто.
Тот кто останется
в "Слуге"на тонущем корабле, в следующую Раду не пройдет и у власти не будет.
А тот кто сбежит в правильное время и не просто сбежит но и будет обличать - будет на коне, и даже сможет войти в новую Раду со своей партией.
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть".
Против зеленых не выступает только ленивый.
Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг.
Джоан Коллинз
А кто-нибудь раньше о нем слышал, как об антикоррупционере? Откуда он такой вдруг взялся?
Очень он смахивает на засланного казачка
Закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії адвокатури України .
Був волонтером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F благодійного фонду «Сестри перемоги»
Володар премії Best short film Міжнародного фестивалю в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 Калькутті за фільм A lifetime older, володар премії «Чудовий короткий документальний фільм»
Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирав, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.
А вот врагам "Слуг народа" это выгодно: чтобы посеять между слугами вражду, чтобы они там перегрызли друг друга.
Это, кстати, фуйловский метод: им хорошо удаётся сеять в нашей стране хаос и ненависть всех и ко всему.
https://censor.net/ru/n3217096
поц-Зе-дент хочет войти в историю как самый отвратмтельный президент
ну тоесть - дебилы...
Каждому более или менее вменяемому человеку сразу было видно что вся эта хе%ня в виде "слуги народа" это просто антиукраинский проект. И вступать в такое дерьмо это навсегда портить себе репутацию.
Что значить поверь, что за Шария и жопоблок процент будет большой? Не то что верю, а уверен. Лохам впарят новую идею - "новые лица" это ерунда, голосовать надо за того кто порядок наведет. Придумают что-то вроде "украинского Пиночета", и быдло дружно побежит в новое стойло.
Что выберет "мудрый нарид"?
"Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом" не дорівнює особливий статус бамбасу.
ТІЛЬКИ ОДНА НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА ЗНАЙШЛАСЬ СЕРЕД "СЛУГ НАРОДУ"
Все больше убеждаюсь в том, что этот Гео играет в ролевые игры. В мафии зелёных у него карта - "мнимый оппозиционер".