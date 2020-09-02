Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом

Народний депутат Гео Лерос пообіцяв "боротися з режимом" і бути "серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю".

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Лерос подякував депутатам "Слуги народу", які відмовилися поставити підписи за його виключення з фракції, і звернувся до своїх противників.

"Ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати мое майно, але, ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом, в судах, парламенті, на вулицях, на сході та заході. Я буду серед мільйона людей, що рано чи пізно вийдуть на вулицю, і скажуть вам - ні", - пообіцяв Лерос.

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Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.