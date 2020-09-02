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Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом

Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом
Фото: Facebook

Народний депутат Гео Лерос пообіцяв "боротися з режимом" і бути "серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю".

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Лерос подякував депутатам "Слуги народу", які відмовилися поставити підписи за його виключення з фракції, і звернувся до своїх противників.

"Ви можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати мое майно, але, ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом, в судах, парламенті, на вулицях, на сході та заході. Я буду серед мільйона людей, що рано чи пізно вийдуть на вулицю, і скажуть вам - ні", - пообіцяв Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Лерос - Зеленському: "Ви не стали воювати зі старою системою, ви просто з нею злилися". ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом 01

Автор: 

Слуга народу (2811) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+81
Лерос: Вы, подонки, меня не остановите. Я буду бороться с вашим режимом - Цензор.НЕТ 2279
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02.09.2020 00:57
+64
У Лероса на душе посвветлело: он больше не в одной партии с предателями.
Респект.
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02.09.2020 00:58
+57
Если бы не Вова Мендель трахнул бы какой-то дурачок
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02.09.2020 01:00
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Треба Пороху брати цигана в свою фракцію бо зелена наволоч зжере людину..
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02.09.2020 08:58 Відповісти
Доказательства в студию
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02.09.2020 11:32 Відповісти
???
А де ти був, персонаж, коли в оте вляпувався ?
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02.09.2020 09:05 Відповісти
ну так отож. Наша упоротая часть населения сейчас вылепит себе очередного "героя", как было с Надькой, из обычного приспособленца который просто понял что настало время поменять позицию.
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02.09.2020 09:55 Відповісти
Совершить ошибку и осознать ее - в этом заключается мудрость.
Осознать ошибку и не скрыть ее - это и есть честность.
Цзи Юнь
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02.09.2020 12:32 Відповісти
а он где-то говорил что ошибся и осознал?
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02.09.2020 12:41 Відповісти
а тобі ще й текст розжовувати треба? Чи німецькою перекладати?
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02.09.2020 12:57 Відповісти
ткни меня носом где он признает что ошибся и осознал ошибку.
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02.09.2020 13:48 Відповісти
вибач, але думка незрозуміло кого з відносно недавньою реєстрацією, мені, практично байдужа... А ткнути носом- надто багато честі... Тренуй голівоньку.
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02.09.2020 14:29 Відповісти
порох, вувузєла...А чому ви, такі розумні, не проголосували у першому турі за Кошулинського, за єдиного притомного кандидата й патріота? Га? Чому, *****? Хто-неть з порохосракоботів поясніть - чому?
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02.09.2020 16:07 Відповісти
Цыган катает пиар -впереди выборы !Жидами заполонили правительство и Раду ,теперь добавят цыган для колорита.Всё идёт по кругу ,играют спектакль ,что бы и дальше дурачить народ.
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02.09.2020 09:05 Відповісти
Може, серед циган були ще й комуністи? Таке нафантазують...
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02.09.2020 09:54 Відповісти
Попробуй и ты сыграть спектакль, если не трус. Пусть тебе сожгут машину и откроют уголовные дела. Ты ж не трус?
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02.09.2020 12:34 Відповісти
Есть люди, которые не совершают ошибок. Это те, за кого думают другие.
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02.09.2020 12:35 Відповісти
машина застрахована, ему стоимость вернется до копеечки. Уголовным делам цена - 0 копеек, никто его не посадит.
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02.09.2020 13:49 Відповісти
Показал цынизм клоуна зеленского .увы не президента
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02.09.2020 09:08 Відповісти
А что тут бороться? Всё и так видно. Шмаркля-враг Украины. Нужно подымать народ и выкинуть вовочку к вовочке
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02.09.2020 09:14 Відповісти
Пора уже гнать это зеленое болото,все осталось как при потрохе,коррупционеры и взяточники все на своих местах,экономика в опе,рабочие места не создаются,налоги повышаются,ахметки и беньки ведут себя так,как будто страна это их частная собственность,а люди все их личные рабы.
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02.09.2020 09:15 Відповісти
Чудак, коррупция, алкоголизм и наркомания неискоренимы.Это было есть и будет, патаму што умный еврей сказал - Много денег не бывает(С)
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02.09.2020 09:55 Відповісти
Аннекдот от Олега Филимонова:
-Вы знаете че отличается программа пратии Зе от ОПЗЖ?
-А что, ЗеОПЗЖ таки официально разделились?..
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02.09.2020 09:23 Відповісти
Что ж этот борэц сам из фракции не вышел, а ждал, пока его исключат? Не хотел мандат терять, ведь за него деньги плочены...)
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02.09.2020 09:31 Відповісти
А зачем ему терять мандат?? Тем более добровольно?? Будучи депутатом у него гораздо больше возможностей макать зеленое стадо мордами в их же собственное дерьмо....
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02.09.2020 09:34 Відповісти
Выборыв октябре покажут еще раз какой мудрый народ в Украине!
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02.09.2020 09:43 Відповісти
Такий мудрий народ, що аж страшно... Проміняв стабільну економіку, незалежну державу на бардак, клоунаду і руїну. На черзі окупація і режим російського чобота на горлянці.
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02.09.2020 10:02 Відповісти
Лерос звісно ж добряче заплямувався , перебуванням у партії зебілів і малоросів , але молодець що хоч знайшов сили покаїтись . .
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02.09.2020 09:48 Відповісти
покаяться или оставить тонущий корабль в правильный момент?
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02.09.2020 09:57 Відповісти
Так , оце питаннячко . !! Навіть і не знаю що відповісти . .
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02.09.2020 10:55 Відповісти
Единственная настоящая ошибка - не исправлять своих прошлых ошибок. Конфуций
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02.09.2020 12:36 Відповісти
ок, перефразируем - армянин осознал ошибку и хочет ее исправить, или придумал план как занять свято место "правдоборца" в политике, освободившееся после уходя Ляшка?
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02.09.2020 12:40 Відповісти
У Гео совсем "очело" подгорает..........
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02.09.2020 09:55 Відповісти
А ты ему полижи, шо б остыло, Бубочке то ты лижешь
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02.09.2020 10:11 Відповісти
Не Зеля - клоун и войну он не закончит. Я бы лучше Мураеву подлизнул или Бойко, кому-нибудь из ОПЖ за то чтобы войну закончили и наши пацаны за возвращение Лугандона гибнуть перестали......... За такое, я бы даже свой язык в трубочку свернул и в междупопье его протолкнул......
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02.09.2020 10:20 Відповісти
щоб звернути, треба спочатку розвернути, а ти вже й цього не відчуваєш?
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02.09.2020 13:00 Відповісти
так ти опущєнєц
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02.09.2020 14:07 Відповісти
Скоро к пеце прибьется в БПП,или к Рыгам.
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02.09.2020 17:20 Відповісти
Респектище адекватному человеку и позорище нелоху.
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02.09.2020 09:59 Відповісти
Посмотрим на сколько в Украине мудрый украинский нарiд на местных выборах.
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02.09.2020 10:00 Відповісти
Опять стадо баранов лепит кумира из нового "героя".
А ведь все просто.
Тот кто останется в "Слуге" на тонущем корабле, в следующую Раду не пройдет и у власти не будет.
А тот кто сбежит в правильное время и не просто сбежит но и будет обличать - будет на коне, и даже сможет войти в новую Раду со своей партией.
"Вовремя предать - это не предать, а предвидеть".
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02.09.2020 10:12 Відповісти
Від зеленого лайна Лерос та інші "дисиденти" ніколи не відмиються.
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02.09.2020 11:26 Відповісти
Ніхто нікого не ліпить. Просто людина, яка не побоялася виступити проти зелених мікробів заслуговує на повагу. От і все.
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02.09.2020 16:09 Відповісти
А чего их бояться? Это же не Янукович.
Против зеленых не выступает только ленивый.
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02.09.2020 16:18 Відповісти
Очень бы хотелось верить ... Но были уже такие герои-выступатели. И где они сейчас? Ляшко ушел - место главного выступателя в раде освободилось. А свято место ...
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02.09.2020 10:16 Відповісти
напоминает ситуацию с "борцунами с коррупцией" в бэпэпэ пэти времен его **************. тем правда хватило ума самим выйти, не дожидаясь пока их "выйдут", а этому не хватило.
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02.09.2020 10:29 Відповісти
Ті судишь всех по себе, трус
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02.09.2020 11:35 Відповісти
Давай Лерос! Вали эту зелёную нечисть!
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02.09.2020 11:14 Відповісти
Валить надо всем вместе. Один в поле не воин
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02.09.2020 11:36 Відповісти
С чего вы взяли что он - один? Он вполне может быть ноль. Но не один - это точно.
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02.09.2020 14:14 Відповісти
Его поступок - это уже не ноль

Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, и я покажу вам человека, который ничего не достиг.
Джоан Коллинз
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02.09.2020 14:23 Відповісти
Какой поступок? Озвучить с трибуны компромат, который ему дядя в в конверте дал? Не озвучил бы он - озвучил бы другой.
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02.09.2020 14:25 Відповісти
Вы поймите меня правильно. Я абсолютно не против Лероса и того, что он делает. Сотрясание этого болота выглядит очень хорошо и правильно. Я всего лишь очень сомневаюсь, что он это делает сам, а не является обычным зитц председателем, говорящей головой. Скорее какая-то из конкурирующих группировок договорилась с этим парнишей и озвучивает через него компромат на СН и прочих. Толку правда с этого (кроме сожжённой машины, но не беспокойтесь, полюбому чувак не бесплатно это делает и ему уже всё компенсировали) никакого.
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02.09.2020 14:29 Відповісти
Змий не виляйте. Главное здесь то, что озвучил Лерос, независимо от того с кем он дружит.
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02.09.2020 14:33 Відповісти
Я не виляю. Я чётко озвучиваю свою позицию. А то вы уже начали рыть копытом землю, а следующий этап - записать меня в шпионы, боты и зелебобики. И киздеть с трибуны - это не мешки ворочать. Ну озвучил Лерос то, что и так все знают. Где заявы в органы, депутатские запросы, доказательства?
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02.09.2020 14:37 Відповісти
порядна людина до зеленої плісняви навіть не наблизилась би, не те що співпрацювати.
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02.09.2020 11:40 Відповісти
Это была его ошибка. Но самое тяжелое - это признаться в своей ошибке. А он это сделал.
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02.09.2020 14:35 Відповісти
Почему Лерос так активно ругая власть так сильно не хотел покидать партию власти? У них у всех свои шкурные интересы, грызутся только когда не могут поделить что-то между собой, и во время этой грызни вдруг вспоминают о народе.
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02.09.2020 12:10 Відповісти
Этот Лерос раньше был обычным ларечником, пролез по спискам очень популярной партии, и вдруг стал оголтелым разоблачителем коррупции.
А кто-нибудь раньше о нем слышал, как об антикоррупционере? Откуда он такой вдруг взялся?
Очень он смахивает на засланного казачка
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02.09.2020 13:21 Відповісти
Лерос

Закінчив факультет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE міжнародного права в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Академії адвокатури України .
Був волонтером https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F благодійного фонду «Сестри перемоги»
Володар премії Best short film Міжнародного фестивалю в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0 Калькутті за фільм A lifetime older, володар премії «Чудовий короткий документальний фільм»
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02.09.2020 14:19 Відповісти
Так кто из вас ларечник, ГомоСека?
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02.09.2020 14:36 Відповісти
Молодець, хлопець. І волонтер, і творець. І їздив на малесенькому авто, а не на дредноуті на колесах.
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02.09.2020 16:13 Відповісти
Єдиний, хто здатен хоч щось виправити це, самоорганізований народ України.Тільки створивши реальні ідеологічні партії, які висувають своїх кандидатів, які підзвітні своїм виборцям, можна створити владу, яка матиме шанс щось змінити. Тупо голосуючи за запропонованих кимось "генеральнихсекретарів" ми нічогісінько не змінимо бо, вони рально підзвітні тим, хто їх просунув у владу.
Тільки свої партійні осередки, які вибирають серед своїх кандидата, за якого самі ж серед своїх земляків агітують, якого захищають разом з голосами виборців, який захищає інтереси тих, хто його вибирав, з якого вимагають звіт про виконану роботу. Іншого шляху людство не вигадало. Тільки так це, працює, решта від лукавого.
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02.09.2020 13:13 Відповісти
Поджигать машины Лероса и Богдана совсем не нужно правящей партии. Ну вот зачем?! Чтобы лишний раз услышать их негодование?
А вот врагам "Слуг народа" это выгодно: чтобы посеять между слугами вражду, чтобы они там перегрызли друг друга.
Это, кстати, фуйловский метод: им хорошо удаётся сеять в нашей стране хаос и ненависть всех и ко всему.
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02.09.2020 13:16 Відповісти
Большего хаоса в нашей стране, чем того, что сеют Слуги , трудно и придумать
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02.09.2020 14:20 Відповісти
Гомосєка, не палися ти так. Це чисто пуйловська відмазка: політковська сама себе вбила, щоби рейтинг пуйлу зіпсувати, навальний перепив алкоголю, Нємцов сам у себе вистрелив, щоби іміджЬ пуйлу зіпсувати... ПНХ, гомосєка.
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02.09.2020 16:16 Відповісти
Пороху от всего этого бонусы летят
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02.09.2020 20:50 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3216968/sluga_naroda_leros_zelenskomu_vy_ne_stali_voevat_so_staroyi_sistemoyi_vy_prosto_s_neyi_slilis_video обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот "сдал Украину в аренду олигархам" и "заразил страну микробами лжи".

https://censor.net/ru/n3217096
поц-Зе-дент хочет войти в историю как самый отвратмтельный президент
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02.09.2020 13:38 Відповісти
Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом - Цензор.НЕТ 6440
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02.09.2020 14:14 Відповісти
Лерос: Ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом - Цензор.НЕТ 3010
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02.09.2020 14:14 Відповісти
Ну я, наприклад,з багатьма дописувачами не згоден,що в команді Зе одні дебіли,там багато є і патріотів які повірили,що це чудо спасе Державу,бачать,що помилились,насправді і %30 вже на сьогодні прозріли за ЩО проголосували.
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02.09.2020 14:17 Відповісти
"які повірили,що це чудо спасе Державу"
ну тоесть - дебилы...
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02.09.2020 14:32 Відповісти
Прозрилы и продолжают харчеваться у Слуг.
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02.09.2020 14:21 Відповісти
Борцун мля. Не дали хлебного места так он сразу борцуном решил стать.
Каждому более или менее вменяемому человеку сразу было видно что вся эта хе%ня в виде "слуги народа" это просто антиукраинский проект. И вступать в такое дерьмо это навсегда портить себе репутацию.
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02.09.2020 14:49 Відповісти
Тобіш 73% мешканців України не зовсім адекватні? У мене рідня кровна,та й дружина віддали свій голос за клоуна і нічого слухати не хотіли. На язику і в голові тільки і було**барига,Ліпецьк,Свинарчук,паживається на війні** ну і т.д. Але всі вони люди порядні і не дурнуваті,але пропоганда своє зробила,а ось на підході ще одна авантюра з жопоблоком і Шарієм,тепер за них будуть драти дупу,бо там ковбаса по 2.20 і газ по 1грн. І повірь,буде % великий
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02.09.2020 15:10 Відповісти
Людей очень грамотно и технично обработали. Адекватность тут не при чем. Сам был такой - очень грамотно продвигали ошибки Пороха (они были надо признать), но как только появился зеублюдок на экране в новогоднюю ночь, всё резко стало ясно.
Что значить поверь, что за Шария и жопоблок процент будет большой? Не то что верю, а уверен. Лохам впарят новую идею - "новые лица" это ерунда, голосовать надо за того кто порядок наведет. Придумают что-то вроде "украинского Пиночета", и быдло дружно побежит в новое стойло.
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02.09.2020 15:26 Відповісти
Я згоден за помилки Пороха,але ставку потрібно було і буде ставити на те,чи цей кандидат проукраїнський,чи проросійський--ВСЕ,іншого не дано!! Я б на місці Пороха виступив з заявою про обєднання за ради УКРАЇНИ,збереження її незалежності всіх патріотів,а лідером виставив-би,ну наприклад пані ЗЕРКАЛЬ!!!
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02.09.2020 15:34 Відповісти
С одной стороны проукраинский кандидат Зеркаль с другой "порядок" и колбаса по 2-20.
Что выберет "мудрый нарид"?
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02.09.2020 16:19 Відповісти
уже выбрал колбасу, ваты у вас 60% как ни крути. Все что нужно, это чтобы вышли те 10% и сказали твердое "нет", а вата примет все что есть.
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02.09.2020 17:06 Відповісти
А з чого було видно, що порошнек був проукраїнським кандидатом? А хто 31 серпня 2015 року проштовхував до Конституції особливий статус бамбасу? Пушкін? Хто знищив 5 стратегічних складів з ************? Хто реанімував мумію мертвечука? Чому ти, такий розумний, за Кошулинського не проголосував? Тому що ти, як представник правильної національності, "нациків" не любиш, да?
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02.09.2020 16:22 Відповісти
озвучиваешь кремлядную пропаганду и дерьмо с каналов мертветчука, ага. ... и еще и нациков приплел. Что за говно у вас в головах
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02.09.2020 17:08 Відповісти
Не перекручуй, будь ласка.
"Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом" не дорівнює особливий статус бамбасу.
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02.09.2020 18:57 Відповісти
Гео якусь не ту риторику почав, у нього зовнішність не героїчна абсолютно, люди не повірять. Ну, це типу якщо б Зеленський почав співати "Зродились ми великої години", інтернет би катався зі сміху незалежно від справжніх настроїв Зе.
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02.09.2020 16:07 Відповісти
Яку не таку? А яка це "правильна" риторика?
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02.09.2020 16:23 Відповісти
Не голосував за Свободу,бо завдяки таким тупорилим як ти і маємо те що маємо(Кравчук)!!! Кошулинський ніколи не пройде навіть мінімум,а голоси відтяпає і ще це зроблять деякі патріотично налаштовані,а в підсумку програють вони і реальні кандидати які змогли-б перемогти з їх підтримкою!!!
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02.09.2020 21:41 Відповісти
А теперь пробежитесь глазами по заголовкам сегодняшних новостей и посчитайте,сколько раз за сегодняшний день обосрались зебуины.
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02.09.2020 17:12 Відповісти
ну, валодєнька, что скажеш? тебя з язика ніхто не тягнув)))
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02.09.2020 18:25 Відповісти
Один в полі не воїн..особливо коли ти один в стаді баранів маєш гідність..особливо коли безмозгі барани живуть виключно "розумом" свого альфабарана.
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02.09.2020 21:38 Відповісти
Народный депутат Гео Лерос пообещал "бороться с режимом" и быть "среди миллиона людей, которые рано или поздно выйдут на улицу". Источник: https://censor.net/ru/n3217096

ТІЛЬКИ ОДНА НОРМАЛЬНА ЛЮДИНА ЗНАЙШЛАСЬ СЕРЕД "СЛУГ НАРОДУ"
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02.09.2020 23:25 Відповісти
заметьте - опять слова, опять обещания, ничего конкретного не сделал.
Все больше убеждаюсь в том, что этот Гео играет в ролевые игры. В мафии зелёных у него карта - "мнимый оппозиционер".
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03.09.2020 00:29 Відповісти
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