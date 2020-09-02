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Новини Окуповані території
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ЄСПЛ вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в окупованому Криму

ЄСПЛ вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в окупованому Криму

Європейський суд з прав людини вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Української православної церкви в окупованому Криму.

Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на сайті ЄСПЛ 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Суд вирішив відхилити запити як такі, що виходять за межі застосування правила 39 (тимчасові заходи) регламенту суду, оскільки вони не спричиняли ризик серйозної і непоправної шкоди. Суд задовольняє такі запити тільки у виняткових випадках, коли заявники зіткнулися б з реальним ризиком незворотної шкоди" , - йдеться в повідомленні.

Раніше ЄСПЛ звернувся до окупаційної влади через утиски Православної церкви України в Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ просить країни-члени Радбезу ООН захистити українських вірян в окупованому Криму

Окупаційна влада в Криму направила припис про "звільнення приміщень" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому відбувалися богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).

У "Міністерстві майна" Криму пояснили вимогу покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Окупаційний Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту окупаційні судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Релігійна громада на Волині перейшла в ПЦУ після того, як настоятель привітав Путіна з Днем ангела

У Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).

Окупаційне Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Окупаційний Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування "Мінмайна Криму" приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

У середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані "Мінмайна Криму" і без узгодження з Кримською єпархією.

Автор: 

Крим (14135) Європейський суд з пр... (452) ПЦУ (793)


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Топ коментарі
+16
ну вот...ЕС решил "сьехать" с темы...ЕСПЧ проявил однобокость и такое решение ещё больше раззадорит кацабов...толерантность...мля...
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02.09.2020 02:03
+16
...вот если угнетали извращенцев из ЛГБТ то тады да
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02.09.2020 03:49
+7
Рішення достойно рівня нашого недоокружного суду)))
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02.09.2020 07:13
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ну вот...ЕС решил "сьехать" с темы...ЕСПЧ проявил однобокость и такое решение ещё больше раззадорит кацабов...толерантность...мля...
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02.09.2020 02:03 Відповісти
...вот если угнетали извращенцев из ЛГБТ то тады да
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02.09.2020 03:49 Відповісти
Небритые мужики в женских платьях не вызывают доверия😂
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02.09.2020 06:59 Відповісти
А воно їм треба.
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02.09.2020 07:06 Відповісти
А кто из украинских адвокатов представлял интересы ПЦУ.?

Наверно зелёные не имели цели добиться положительного ответа
Они ж все не христиане
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02.09.2020 07:07 Відповісти
ти тупе і лайкають такі ж самі дурні. шмарклявим взагалі пофіг, вони не зверталися, це ПЦУ звернулася.
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02.09.2020 10:13 Відповісти
Рішення достойно рівня нашого недоокружного суду)))
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02.09.2020 07:13 Відповісти
бездіяльність МЗС,втім,як і всієї зеленої комарильї..
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02.09.2020 07:17 Відповісти
А мож судді того ЄСПЛ теж пильно дивляться в очі (очко, дзюрку ?) +уйла ? Ну чіста нєлохі як наш ЗЄнєлох.
ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 7216
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02.09.2020 07:23 Відповісти
Це наслітки того, що 73% дебіл, ворогів України, лохів вибрали в керманичі відкритого ворога держави. Європа знову нас кидає.бо побачила ,що ми такі ж азіати як і московія.
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02.09.2020 07:48 Відповісти
В принципе в ЕСПЧ видят, аналогичные переходы верующих в Украинских церквях из под патроната Москвы. А в Крыму наоборот.
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02.09.2020 08:08 Відповісти
Тому кацапня має право відібрати, в окупованому криму, єдиний храм ПЦУ і залишити прихожан без церкви? Ніхріна собі захист прав людини.
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02.09.2020 09:28 Відповісти
Судя по вашей риторике, к верующим Вы не принадлежите. Пусть верующие, своим голосованием решают, к какой конфессии им относиться. Это же касается и Украины.
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02.09.2020 09:44 Відповісти
То хай українці порозганяють московських попів з України. Крим окупований росіянами, то російський " суд" там ролі не грає. Там окупанти з окупаційними замашками.
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02.09.2020 08:31 Відповісти
Значит выгнать всех гебнявых , ряженных из Киево-Печерской лавры!
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02.09.2020 09:16 Відповісти
ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4393
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02.09.2020 09:19 Відповісти
"Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риск необратимого вреда", - сказано в сообщении."

Неправильно был подан иск! Или не туда....
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02.09.2020 09:27 Відповісти
Релігія,зі своїми попами,імамами,равінами і шаманами-це абсолютне ЗЛО...Саме вони тримають весь світ у невігластві...
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02.09.2020 09:42 Відповісти
-
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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02.09.2020 13:09 Відповісти
 
 