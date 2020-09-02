ЄСПЛ вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в окупованому Криму
Європейський суд з прав людини вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Української православної церкви в окупованому Криму.
Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому на сайті ЄСПЛ 1 вересня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"Суд вирішив відхилити запити як такі, що виходять за межі застосування правила 39 (тимчасові заходи) регламенту суду, оскільки вони не спричиняли ризик серйозної і непоправної шкоди. Суд задовольняє такі запити тільки у виняткових випадках, коли заявники зіткнулися б з реальним ризиком незворотної шкоди" , - йдеться в повідомленні.
Раніше ЄСПЛ звернувся до окупаційної влади через утиски Православної церкви України в Криму.
Окупаційна влада в Криму направила припис про "звільнення приміщень" Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому відбувалися богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).
У "Міністерстві майна" Криму пояснили вимогу покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.
Окупаційний Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту окупаційні судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.
У Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ).
Окупаційне Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року зажадало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.
Окупаційний Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування "Мінмайна Криму" приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.
У середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані "Мінмайна Криму" і без узгодження з Кримською єпархією.
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Наверно зелёные не имели цели добиться положительного ответа
Они ж все не христиане
Неправильно был подан иск! Или не туда....
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.