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Новини Коронавірус і карантин
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Впійманих без масок туркменів відправляють збирати бавовну, норма - 20 кг на день

Впійманих без масок туркменів відправляють збирати бавовну, норма - 20 кг на день

Влада південно-східного Марийського велаяту Туркменістану відправляє на збір бавовни мешканців, які не дотримуються маскового режиму і не можуть заплатити за це штраф. Громадян, які відмовляються від примусових робіт, обіцяють відправити в трудові табори.

Про це повідомляє туркменська служба "Радіо Свобода" - "Радіо Азатлик", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення відправляти порушників маскового режиму збирати бавовну місцева влада ухвалила 29 серпня. Першу партію "порушників" із 30 осіб відправили на бавовняні поля вже наступного дня.

Від кожного з них вимагається зібрати по 20 кг бавовни на день.

Минулої п'ятниці на південному сході Туркменістану поліція посилила контроль на вулицях і почала проводити рейди на спеціальних автобусах. Під час цих рейдів людей без масок затримують і відвозять у поліцейські відділення.

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Привезеним до поліцейського відділення людям виписують штраф у 60 манатів (974 грн. - Ред.), а тих, хто не може сплатити, примусово відправляють на збір бавовни.

На поля людей відвозять на поліцейському автобусі. Тих, хто не прийшов у відділення до моменту його відправки, обіцяють відправити до трудового виправного табору.

Крім того, поліцейські забирають паспорти штрафників і повертають наприкінці дня, тільки якщо штрафник зумів зібрати денну норму в 20 кг бавовни.

За збір бавовни людям не платять, стан здоров'я збирачів і чи хворі вони на коронавірус, поліцейських не цікавить.

Автор: 

карантин (18172) Туркменістан (73) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
А разве в Туркменистане не запретили коронавирус?
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02.09.2020 02:14
+14
там рабы, народ за людей не считают, а туркменбаши - кончебель с манией вяличия, как пукин и лукашенко - бредит вечно быть у власти..
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02.09.2020 02:15
+13
Цензор, вчи географію. Який Маріінскій район? Там місто Мари. Тому район-Марийський. Прям як рюзькі- палац маріінскій!
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02.09.2020 02:17
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Сьогодні інтернет - єдиний спосіб отримувати і передавати політичні новини. ТВ багато подій би просто замовчували, якщо б не інтернет. А так приховати якісь події сьогодні просто неможливо. Український інтернет - гарантія демократичних свобод.
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02.09.2020 08:18 Відповісти
ВОЗ одобрил действия Швеции против covid-19.
Что на это скажете вы упоротые почитатели карантина?
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02.09.2020 07:07 Відповісти
Когда вокруг будет Швеция, тогда и поговорим, упоротый почитатель игрока членом.
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02.09.2020 08:06 Відповісти
демакратия начальника
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02.09.2020 07:23 Відповісти
Сталин на них есть!
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02.09.2020 07:55 Відповісти
туркменбаши-своими руками затачивает кол ,на который его и всю семью в конечном итоге посадят .
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02.09.2020 07:57 Відповісти
Нужно на страну работать а не в интернете сидеть.
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02.09.2020 07:58 Відповісти
Це дивлячись - як працювати на країну? І дивлячись - що саме робити в мережах? Можна так, як білоруський омон, бити і катувати жінок і дітей, які вийшли на мирний протест проти диктатури, а можна в інтернеті створювати, координувати і очолювати рух опору диктатурі. Бацька замінив собою думку білорусів. Він вважає, що він краще знає за людей, що їм треба. А насправді Білорусь сьогодні блища до втрати незалежності, ніж колись. Тому ваші твердження, Олеже Петровичу, дуже контроверсивні, якщо їх не пояснювати докладніше.
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02.09.2020 08:29 Відповісти
что-то в этом есть...не, ну если ты не можешь оплатить штраф, и нет породистой собаки, чи коня(верблюда, слона, крокодила...) на конфискацию, то как-то тебя все равно надо наказать...или мети улицы, или другие работы на свежем воздухе...
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02.09.2020 08:01 Відповісти
!!!
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02.09.2020 09:16 Відповісти
Нефть и газ Туркмения без проблем экспортирует, это главное...
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02.09.2020 09:39 Відповісти
Только в Китай. И то только по их цене. Таковы условия контракта по полученным от Китая кредитов.
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02.09.2020 12:18 Відповісти
Ще э Мадуро,Асад,У Африцы більше десятка диктатур...
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02.09.2020 09:50 Відповісти
А еще в Африке есть огромная страна, оккупированная Марокко - Западная Сахара. И ничего, вот у нас даже мало кто об этом знает. Так и в других странах где-то далеко мало кто знает про Крым и где он вообще находится.
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02.09.2020 12:23 Відповісти
...20 килограмм, говоришь? ...хм. 20 кг. Это ерунда, это же не вата, ХлоПок - это вата с косточками, из которого делают ценное хлопковое масло ( это масло редкая гадость - попробуешь ложку, целый день рыгать будешь)
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02.09.2020 08:19 Відповісти
я би заставив нвших дурантинофілів збирати "бички" на вулицях.. норма та сама..20 кг...
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02.09.2020 09:52 Відповісти
5 копійок Мы в 80- х школьниками ездили на прополку в подшефный совхоз Котовского ,как сейчас помню на редиску🤫🙄🤦😏
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02.09.2020 09:08 Відповісти
Значить то был колхоз не прогрессивный.
Прогрессивный колхоз был в курсе, шо сапку городским детям в руки давать категорически низзя, потому шо они фигачат всё подряд под корень, а потом проходят этотт километровый рядок, и срубаную ботву редиски обратно втыкают.
Так быстрее и легче.
Ну, по крайней мере я так делал.
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02.09.2020 10:48 Відповісти
Зебилов возьмете? Они по 100 кг собирать будут! Отдаем этих зеленых обезьян бесплатно.
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02.09.2020 09:19 Відповісти
і ще не забути обовязково взяти премудрих фанатиків "сивочологоалкоголіка".Ой помилився "сивочологогетьмана"...
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02.09.2020 12:26 Відповісти
все логично. если крепостной не может заплатить - должен отработать.
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02.09.2020 11:30 Відповісти
Все правильно, Хан Туркменский стрижет своих тупых крепостных овец по полной - коронавирус это золотое дно для многих государств! Кто убытки терпит, а кто в прибылях купается за счет массы штрафов!
Впійманих без масок туркменів відправляють збирати бавовну, норма - 20 кг на день - Цензор.НЕТ 9158
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02.09.2020 12:20 Відповісти
типово для Туркменії, там феодалізм процвітав і за Совєтів. Нічого не змінилося з середніх віків.
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02.09.2020 13:05 Відповісти
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