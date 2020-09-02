Впійманих без масок туркменів відправляють збирати бавовну, норма - 20 кг на день

Влада південно-східного Марийського велаяту Туркменістану відправляє на збір бавовни мешканців, які не дотримуються маскового режиму і не можуть заплатити за це штраф. Громадян, які відмовляються від примусових робіт, обіцяють відправити в трудові табори.

Про це повідомляє туркменська служба "Радіо Свобода" - "Радіо Азатлик", інформує Цензор.НЕТ.

Рішення відправляти порушників маскового режиму збирати бавовну місцева влада ухвалила 29 серпня. Першу партію "порушників" із 30 осіб відправили на бавовняні поля вже наступного дня.

Від кожного з них вимагається зібрати по 20 кг бавовни на день.

Минулої п'ятниці на південному сході Туркменістану поліція посилила контроль на вулицях і почала проводити рейди на спеціальних автобусах. Під час цих рейдів людей без масок затримують і відвозять у поліцейські відділення.

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Привезеним до поліцейського відділення людям виписують штраф у 60 манатів (974 грн. - Ред.), а тих, хто не може сплатити, примусово відправляють на збір бавовни.

На поля людей відвозять на поліцейському автобусі. Тих, хто не прийшов у відділення до моменту його відправки, обіцяють відправити до трудового виправного табору.

Крім того, поліцейські забирають паспорти штрафників і повертають наприкінці дня, тільки якщо штрафник зумів зібрати денну норму в 20 кг бавовни.

За збір бавовни людям не платять, стан здоров'я збирачів і чи хворі вони на коронавірус, поліцейських не цікавить.