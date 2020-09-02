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У Чехії відкрили новий авіамаршрут до України: літаки тричі на тиждень літатимуть до Києва і тричі - до Львова, - посол

У Чехії відкрили новий авіамаршрут до України: літаки тричі на тиждень літатимуть до Києва і тричі - до Львова, - посол

Лоукостер Wizz Air ввів новий рейс за напрямком Пардубіце-Київ і Пардубіце-Львів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

Перебийніс взяв участь в інавгураційній церемонії першого рейсу Пардубіце-Львів.

Посол зазначив, що з міста Пардубіце, яке розташоване за 120 км від Праги, літаки Wizz Air літатимуть тричі на тиждень до Львова і тричі - до Києва.

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У Чехії відкрили новий авіамаршрут до України: літаки тричі на тиждень літатимуть до Києва і тричі - до Львова, - посол 01

Автор: 

Чехія (1609) авіасполучення (3065) Перебийніс Євген (67)


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Топ коментарі
+3
Интересно. Это, считай бесплатно.
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02.09.2020 08:43
+2
І два тижні самоізоляції бонусом на опохміл...
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02.09.2020 08:42
+1
Пробовали это, якобы чешское пиво, черниговского порошкового разлива?
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02.09.2020 11:08
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Мона буде змотатись в Чехію і попити там пива, а ввечері назад.
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02.09.2020 07:53 Відповісти
І два тижні самоізоляції бонусом на опохміл...
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02.09.2020 08:42 Відповісти
Можно купить в украинском маркете чешское пиво. Цена особо не отличается.
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02.09.2020 10:07 Відповісти
Пробовали это, якобы чешское пиво, черниговского порошкового разлива?
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02.09.2020 11:08 Відповісти
А з Чехії і до Австрії недалеко. Можна ще й віденської кави сьорбнути на вихідні.
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02.09.2020 11:46 Відповісти
Завтра вылетаю с этой компанией в Киев. Обратно через неделю. Билеты туда/обратно стоили 600 гривен. Посмотрим.
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02.09.2020 08:32 Відповісти
Интересно. Это, считай бесплатно.
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02.09.2020 08:43 Відповісти
Да. Дороже добраться от Киева до Кропивницкого
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02.09.2020 09:30 Відповісти
Это считай никто не летает, поэтому такие цены. Реальная цена за билет от 1000-1500 грн в одну сторону (цена без стоимости багажа).
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02.09.2020 10:04 Відповісти
Это кто не летает? Заробитчане валом прут. В Чехии сняли ограничения на рабочие визы.
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02.09.2020 10:57 Відповісти
Неоднократно летал с Визэйром из Нюрнберга и Катовиц. Цена билета было около 20 евро в одну сторону. Дороже стоило запарковать автомобиль в аэропорту. В Пардубицах парковка в аэропорту бесплатная.
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02.09.2020 14:12 Відповісти
Этот рейс ждал два года, поскольку дешевого авиа сообщения между Киевом и Прагой ранее не было. Но, кому сейчас нужен этот рейс, если для украинцев все страны ЕС, кроме Болгарии, - закрыты!
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02.09.2020 10:03 Відповісти
Как не смешно,. но и сегодня дешевого авиа сообщения между Киевом и Прагой нет
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02.09.2020 14:14 Відповісти
Цинічно публікувати такі новини в умовах того, що Чехія (як і увесь ЄС) закритий для подорожуючих з України туристів.
У мене цього року три поїздки відмінилось, в т.ч. одна на ЧЄ-2020 з футболу
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02.09.2020 10:58 Відповісти
Эти карантинные ограничения, скорее всего, плавно перетекут в ликвидацию безвиза. Но то таке. Безвиз на хлеб не намажешь
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02.09.2020 14:15 Відповісти
 
 