У Чехії відкрили новий авіамаршрут до України: літаки тричі на тиждень літатимуть до Києва і тричі - до Львова, - посол

Лоукостер Wizz Air ввів новий рейс за напрямком Пардубіце-Київ і Пардубіце-Львів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

Перебийніс взяв участь в інавгураційній церемонії першого рейсу Пардубіце-Львів.

Посол зазначив, що з міста Пардубіце, яке розташоване за 120 км від Праги, літаки Wizz Air літатимуть тричі на тиждень до Львова і тричі - до Києва.

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