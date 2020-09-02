США відмовилися брати участь у міжнародних розробках вакцини від COVID-19, у яких задіяні ВООЗ і Китай
Спікер Білого дому Джадд Дір заявив, що США не братимуть участі у міжнародній розробці вакцини від коронавірусу нового типу COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на CNN.
Рішення було ухвалено через те, що міжнародна програма розробки проходить за участю Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
"США будуть продовжувати свої зусилля в переконанні наших міжнародних партнерів у тому, що ми переможемо вірус. Але ми не братимемо участі в міжнародних розробках, у яких беруть участь корумповані ВООЗ і Китай", - заявив Дір.
Він також запевнив, що майбутня американська вакцина від коронавірусу буде "золотим стандартом" в ефективності та безпеці.
15 липня повідомлялося, що в США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.
27 липня в США почалася наймасштабніша остання фаза випробувань вакцини від коронавірусу.
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