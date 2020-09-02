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Новини Коронавірус і карантин
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США відмовилися брати участь у міжнародних розробках вакцини від COVID-19, у яких задіяні ВООЗ і Китай

США відмовилися брати участь у міжнародних розробках вакцини від COVID-19, у яких задіяні ВООЗ і Китай

Спікер Білого дому Джадд Дір заявив, що США не братимуть участі у міжнародній розробці вакцини від коронавірусу нового типу COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ із посиланням на CNN.

Рішення було ухвалено через те, що міжнародна програма розробки проходить за участю Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"США будуть продовжувати свої зусилля в переконанні наших міжнародних партнерів у тому, що ми переможемо вірус. Але ми не братимемо участі в міжнародних розробках, у яких беруть участь корумповані ВООЗ і Китай", - заявив Дір.

Він також запевнив, що майбутня американська вакцина від коронавірусу буде "золотим стандартом" в ефективності та безпеці.

Також читайте: За оптимістичними прогнозами вакцина проти коронавірусу може з'явитися в березні 2021 року: Україна отримає 8 млн доз, - Ляшко

15 липня повідомлялося, що в США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань.

27 липня в США почалася наймасштабніша остання фаза випробувань вакцини від коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Не получилось украсть, так предложили через ВОЗ отдать.. А что , цапова вакцина не впечатляет? Стремно?
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02.09.2020 08:40
+4
Как и оон и остальные бесполезные пи*доболы
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02.09.2020 10:08
+3
Вакцину Путлера уже везут в Венесуэлу и в Мексику..лечить кроиков подопытных...
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02.09.2020 07:30
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Кремлевские Хмыри придумали Корону с крутыми мыслями...
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02.09.2020 07:27 Відповісти
Правильно , имунитет самая лучшая вакцина.
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02.09.2020 07:28 Відповісти
Ага, а мышцы - самая лучшая тренировка.
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02.09.2020 07:55 Відповісти
Вакцину Путлера уже везут в Венесуэлу и в Мексику..лечить кроиков подопытных...
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02.09.2020 07:30 Відповісти
Кролики это не только ценный мех....
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02.09.2020 07:31 Відповісти
Элита уже опробовала. Жириновский и тот укололся. Живые все.
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02.09.2020 08:19 Відповісти
Опробовала, что? Кокс?
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02.09.2020 08:49 Відповісти
Если жирик ,,элита,, то что тогда остальное население недоимперии? Этому животному против бешенства колоть надо.
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02.09.2020 10:07 Відповісти
Не получилось украсть, так предложили через ВОЗ отдать.. А что , цапова вакцина не впечатляет? Стремно?
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02.09.2020 08:40 Відповісти
Міжнародна кооперація в дії, міжнародні корпорації США зокрема СЕРІ і її філіали в Англії, Іспанії, Франції, Японії важко але створили штучний вірус ковидла, запустили його в маси, тож нехай тепер ВООЗ і Китай створюють вакцину від біологічної зброї яку профінансував сатаніст високго градусу - Білл Гейтс и його люба Мелінда Френч Гейтс.
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02.09.2020 08:53 Відповісти
Пьяный когда нибудь протрезвеет.Дурак - никогда.
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02.09.2020 09:02 Відповісти
Этот ВОЗ надо распустить. Столько бесполезного народа там сидит! Только деньги собирают со всех стран да на грантах лгбтешных сидят. ВОЗ превратился в абсолютно никчемную организацию.
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02.09.2020 09:11 Відповісти
Как и оон и остальные бесполезные пи*доболы
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02.09.2020 10:08 Відповісти
Дурних нема.
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02.09.2020 10:46 Відповісти
 
 