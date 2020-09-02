Стрільба з АГС-17, РПГ і стрілецької зброї: найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими воїнами. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, минулої доби, 1 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Водяного зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета, та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.
"В усіх випадках дії ворога були провокативними та не становили загрози життю наших воїнів. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 2 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.
"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.
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Вот расскажите, как можно, не имея лопаты и другого шанцевого инструмента, выполнять задачи по копке траншеи от забора и до рассвета... зеленое говнецо в роли президента, этот картонный гандонокомандующий в треуголке, имеет 1 жирный большой "0" представления о воинской службе, четырежды бегал от призыва, свою революционную деятельность посвятил кацапским корпоротивчикам, борясь с лапотным вкусом и безвкусием... к тому же, этот Оманский врун и проходимец (уже забыто???) никому ничего не должен...
*****, стыд и позор стране, 73-процентному поголовью, "политикам", делающим вид, что в Украине имеется президент... ей-бо, енакиевский завгар был лучше обучаемым...
29 августа на место подрыва прибыло отделение из состава инженерно-саперной роты 1-й бригады с целью разминирования. Однако сработало еще одно взрывное устройство. В результате, по данным российских соцсетей, уничтожен на месте предатель Украины - военнослужащий 1-й бригады Мелихов Роман Олегович, (1979 г.р.), также 6 других военнослужащих получили ранения.Сегодня, 31 августа, в 9.40 по данным источников Цензор.Нет, в районе оккупированных РФ сел Приморское-Николаевка-Сосновская Донецкой области сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва 5 военнослужащих комендатуры 1-го армейского корпуса ВС РФ, прибывшие для ведения минной разведки, получили ранения.Также сегодня ночью неизвестный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции 1-й мотострелковой бригады ВС РФ на Донбассе. По данным противника, тяжело пострадало двое военнослужащих, однако точной идентификации и состояние пока неизвестны.30 августа, по данным наших источников, в том же районе подорвался грузовой "Урал" российских оккупантов.
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Конопляний Джмелик
@dmitrosel007
95-річний ветеран https://twitter.com/hashtag/WWII?src=hashtag_click #WWII волонтер Ігор Федорович на позиціях бійців ДУК ПС
Донецька область, серпень 2020
Зеленский ВРЕТ!
За що відповідати? За те, що не ганяв армію по котлах, як Оффшорний Гетьман і Сопливий Пастор? Ну, вибачте, що Зеля не зробив ще по одному Іловайську, Ізвариному і Дебальцевому. Вибачайте, що при Зеленському українці не гинуть сотнями щодні, як при папєрєдніках.
https://censor.net/ua/news/3216120/za_misyats_peremyrya_na_donbasi_spetsmisiya_obsye_zafiksuvala_713_porushen_rejymu_prypynennya_vognyu