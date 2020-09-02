Стрільба з АГС-17, РПГ і стрілецької зброї: найманці РФ тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими воїнами. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, минулої доби, 1 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню. Зокрема, у районі Водяного зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та АГС-17. Також ворожі провокації мали місце на ділянках фронту в районі населених пунктів Майорськ, де зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета, та Мар’їнки, де відмічено кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї.



"В усіх випадках дії ворога були провокативними та не становили загрози життю наших воїнів. Українські захисники зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 2 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу. Однак українські воїни пильності не втрачають та готові до миттєвого реагування на будь-які дії противника.



"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається цілком контрольованою українськими захисниками", - додали в пресцентрі ОС.