Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 861,2 тис. осіб, інфіковано 25,9 млн. За добу померли 5,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 2 вересня у світі зареєстровано 260 004 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 5899 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 25 904 605 випадків інфікування, з них 260 004 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 861 271 особа, з них 5899 за минулу добу.

Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 18,1 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.

Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 257 571 (+41 979); Бразилія - ​​3 952 790 (+41 889); Індія - 3,766,108 (+78 169); Росія - 1 000 048 (+4729); Перу - 657 129 (+5092).

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Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 188 900; Бразилія - ​​122 681; Індія - 66 460; Мексика - 64 414; Велика Британія - 41 504.

Найбільше видужалих у США - 3 496 913, Бразилії - 3 159 096, Індії - 2 899 521, Росії - 815 705, Південній Африці - 549 993.