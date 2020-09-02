Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 861,2 тис. осіб, інфіковано 25,9 млн. За добу померли 5,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 2 вересня у світі зареєстровано 260 004 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу 5899 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 25 904 605 випадків інфікування, з них 260 004 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померла вже 861 271 особа, з них 5899 за минулу добу.
Успішно перемогли хворобу і вилікувалися 18,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Перу. Україна розташовується на 25-му місці цього рейтингу.
Так, найбільше хворих на коронавірус у США - 6 257 571 (+41 979); Бразилія - 3 952 790 (+41 889); Індія - 3,766,108 (+78 169); Росія - 1 000 048 (+4729); Перу - 657 129 (+5092).
Лідерами за кількістю летальних випадків є США - 188 900; Бразилія - 122 681; Індія - 66 460; Мексика - 64 414; Велика Британія - 41 504.
Найбільше видужалих у США - 3 496 913, Бразилії - 3 159 096, Індії - 2 899 521, Росії - 815 705, Південній Африці - 549 993.
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Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джадд Дир
В Белом доме пояснили, что США не хотят присоединяться к инициативе COVAX, поскольку она связана со Всемирной организацией здравоохранения. Подчеркивается, что США сосредоточатся на разработке собственных препаратов.
«США будут продолжать привлекать наших международных партнеров для того, чтобы победить этот вирус, но мы не будем ограничены многосторонними организациями, находящимися под влиянием коррумпированной Всемирной организации здравоохранения и Китая», - заявил Джадд Дир.
На сегодняшний день в США на испытаниях третьей фазы находятся две вакцины от коронавирусной инфекции - вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech. В середине сентября на третьей фазе начнут испытывать еще две потенциальные вакцины.
СЕРЕДА, 2 ВЕРЕСНЯ 2020, 10:22
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/2/7113867/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/2/7113867/ https://www.spiegel.de/politik/deutschland/demos-gegen-corona-politik-grosse-mehrheit-der-deutschen-hat-kein-************-a-2e920864-7f07-420f-b46c-6dbf55c05aac SPIEGEL соціологічною компанією Civey.
Згідно з результатами, 76% не розуміють протести "коронаскептиків", та близько 21% більшою чи меншою мірою розуміють їх. Чисельність останніх зросла на приблизно 2%, порівняно з попереднім дослідженням.
При цьому, "зовсім не розуміють" протести - 64,8%, "скоріше не розуміють" - 11,2%; "скоріше розуміють" - 5,7% і "безумовно розуміють" - 15,2%.