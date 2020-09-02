На Рівненщині за добу виявили 127 нових випадків COVID-19, загалом - 9396, з них 132 летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 1 вересня, підтвердили 127 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 1 вересня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 1 вересня на Рівненщині зареєстровано 101 новий випадок захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 року до 78 років.

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Всього в області зареєстровано 9396 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 132 випадки летальні. Перемогли COVID-19 - 6758 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 285 зразків.







