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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 127 нових випадків COVID-19, загалом - 9396, з них 132 летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

На Рівненщині за добу виявили 127 нових випадків COVID-19, загалом - 9396, з них 132 летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 1 вересня, підтвердили 127 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 1 вересня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 1 вересня на Рівненщині зареєстровано 101 новий випадок захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 року до 78 років.

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Всього в області зареєстровано 9396 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 132 випадки летальні. Перемогли COVID-19 - 6758 осіб.

У роботі лабораторій області залишаються 285 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 127 нових випадків COVID-19, загалом - 9396, з них 132 летальні, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 127 нових випадків COVID-19, загалом - 9396, з них 132 летальні, - ОДА 02
На Рівненщині за добу виявили 127 нових випадків COVID-19, загалом - 9396, з них 132 летальні, - ОДА 03
На Рівненщині за добу виявили 127 нових випадків COVID-19, загалом - 9396, з них 132 летальні, - ОДА 04

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1173)


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Интересно, квартальные клоуны задумывались хоть раз, в чем причина такого "лидерства" Украины? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/2/7264941/ Пандемия: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19
Ведь это просто какой-то позор...
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02.09.2020 08:22 Відповісти
 
 