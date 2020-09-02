США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters

США можуть розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії, якщо Москва буде "більш відкрито втручатися в ситуацію" в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Держдепартаменту.

Співрозмовник агентства також зазначив, що відомство підготувало санкції проти семи громадян Білорусі, які, на думку США, пов'язані з фальсифікацією підсумків виборів 9 серпня і застосуванням насильства до мирних протестувальників.

"Це мінімальні зусилля ... щоб не тільки назвати й присоромити, але й показати, що коли люди крадуть вибори і застосовують насильство стосовно мирних протестувальників, які користуються основними свободами зборів і слова, то має бути якась відповідальність", - сказав чиновник.

Санкції проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і високопоставлених білоруських чиновників вже запровадили країни Балтії.

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Росія поки уникає відкритого втручання в те, що відбувається в Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, проте, заявляв, що на прохання Лукашенка сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів, готовий до відправки в Білорусь у разі, якщо "екстремістські елементи почнуть розбій". У Кремлі наголошували, що не розглядають цей сценарій як імовірний.

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