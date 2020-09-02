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Новини Революція в Білорусі
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США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters

США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters

США можуть розглянути можливість запровадження санкцій проти Росії, якщо Москва буде "більш відкрито втручатися в ситуацію" в Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Держдепартаменту.

Співрозмовник агентства також зазначив, що відомство підготувало санкції проти семи громадян Білорусі, які, на думку США, пов'язані з фальсифікацією підсумків виборів 9 серпня і застосуванням насильства до мирних протестувальників.

"Це мінімальні зусилля ... щоб не тільки назвати й присоромити, але й показати, що коли люди крадуть вибори і застосовують насильство стосовно мирних протестувальників, які користуються основними свободами зборів і слова, то має бути якась відповідальність", - сказав чиновник.

Санкції проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, і високопоставлених білоруських чиновників вже запровадили країни Балтії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лінкявічюс про пропозицію запровадити санкції проти 20 білоруських чиновників: "Це не серйозна реакція"

Росія поки уникає відкритого втручання в те, що відбувається в Білорусі. Президент РФ Володимир Путін, проте, заявляв, що на прохання Лукашенка сформував резерв зі співробітників правоохоронних органів, готовий до відправки в Білорусь у разі, якщо "екстремістські елементи почнуть розбій". У Кремлі наголошували, що не розглядають цей сценарій як імовірний.

Читайте: Лукашенко про можливу перемогу опозиції: "Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина"

Автор: 

Білорусь (7926) росія (65002) санкції (11790) США (22634)


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Топ коментарі
+24
США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters - Цензор.НЕТ 345
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02.09.2020 08:30
+8
Санкции действуют медленно, но уверенно. Самое хреновое у запоребрика впереди. В истории зафиксирован развал империи зла - ссср. Это же ждет и парашку!
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02.09.2020 09:11
+7
Типа они не знают, что там и сейчас полно цапов - подстрекателей и ОМОНа .
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02.09.2020 08:47
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Я так понимаю, они санкциями будут пугать и в том случае, если параша высадит у них свой десант. Типа: "Уберите своих военнослужащих с нашей территории! А если не уберете, то мы введем адские санкции!"
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02.09.2020 08:23 Відповісти
Не ссы, чебураха, будут такие санкции, что скоро будете кору жрать бЯрезовую...
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02.09.2020 10:31 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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02.09.2020 08:23 Відповісти
До жопи такі санкції..
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02.09.2020 08:24 Відповісти
Так уже рашка влезла
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02.09.2020 08:27 Відповісти
Всё постановочно, как и обстрел Ирана... Администрация Трампа создаёт видимость действий ...
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02.09.2020 08:29 Відповісти
Вагнеровцы с тобой не согласятся.
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02.09.2020 08:30 Відповісти
Подумай тщательней.
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02.09.2020 09:26 Відповісти
Подумал: вагнеровцы могли бы не согласиться, но уже не могут.
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02.09.2020 13:47 Відповісти
США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters - Цензор.НЕТ 345
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02.09.2020 08:30 Відповісти
США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters - Цензор.НЕТ 2685
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02.09.2020 09:12 Відповісти
а ещё через неделю у Зе. муж племениицы соседа сестры почистил зубы кацапской пастой
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02.09.2020 10:28 Відповісти
А потом зубы выпадают как у Падалки-соболевой, жены непримиримого борцуна с торговлей на крови Егорки Зимина-соболева.

https://www.youtube.com/watch?v=H0hXC7sHcX4

А сегодня жена работает на канале коломойского-медведчука, но Егорке это нигде не жмет.
И ермаки-фокины Егорке абсолютно не мешают.
Беня выключил на Егорке тумблер "Патриот"?
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02.09.2020 11:06 Відповісти
Бомбануло зебіла? Це добре.

Так чому жонка Зіміна не уходить з каналу медведчука-коломоші, які розказують про громадянську війну в Україні?
Чому Зіміну стало різкр пофігу на Україну після обрання зеленого?
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02.09.2020 11:17 Відповісти
Спочатку відповіді на мої питання по Зіміну та Падалці.
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02.09.2020 11:23 Відповісти
Кому тут писати вирішуєш не ти, чорнороте.
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02.09.2020 11:36 Відповісти
Склалося таке враження, малошановна ала, що ти стукачок.Is't it?
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03.09.2020 12:37 Відповісти
США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters - Цензор.НЕТ 364
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02.09.2020 14:11 Відповісти
Шо? Неужели СВИФТ отключат?
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02.09.2020 08:45 Відповісти
Типа они не знают, что там и сейчас полно цапов - подстрекателей и ОМОНа .
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02.09.2020 08:47 Відповісти
Животных санкциями не возмеш
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02.09.2020 08:52 Відповісти
Напугали кота салом .Хоть бы людей не смешили .Вата ложила большой болт на их санкции.Мы видели это много раз .
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02.09.2020 08:53 Відповісти
Потому что такие то "санкции". Имитация.
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02.09.2020 09:28 Відповісти
Санкции разные нужны, санкции разные важны...
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02.09.2020 10:35 Відповісти
Ті санкції що введені теж добре діють, ситуація в нафтодобувній галузі в росіян дуже погана.
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02.09.2020 11:21 Відповісти
я гадав, що через Україну вже всі, які можна, повводили...
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02.09.2020 09:08 Відповісти
Санкции действуют медленно, но уверенно. Самое хреновое у запоребрика впереди. В истории зафиксирован развал империи зла - ссср. Это же ждет и парашку!
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02.09.2020 09:11 Відповісти
Да, только тогда американцы были другие, когда совок развалился. Сейчас могут разве что озабоченность выражать.
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02.09.2020 09:58 Відповісти
Уже вмешались ,где санкции?😅😂
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02.09.2020 09:11 Відповісти
Глядя на историю с Крымом и Донбассом, эти санкции будут выглядеть смешно.
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02.09.2020 09:12 Відповісти
Штаты давно уже превратились в посмешище,угрожают они погрозить пальчиком,клоуны трамповские.
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02.09.2020 09:18 Відповісти
Да,да,чебураха, санкции они такие смешные ,можно сказать, что даже не работают , вот только рашкотвари уже последний буй без соли подгрызают...
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02.09.2020 10:38 Відповісти
Опять запретят какому нибудь чиновнику везд в США?
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02.09.2020 09:25 Відповісти
https://www.kasparov.ru/material.php?id=5A648B3A17AD5 Юрий Христензен: Кремль переступил все "красные линии", нарисованные администрациями США
США пригрозили РФ санкціями в разі втручання в ситуацію в Білорусі, - Reuters - Цензор.НЕТ 5073
Маньяк действует. Пустозвоны трепятся.
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02.09.2020 09:25 Відповісти
Побільше санкцій ! Великих ,малих, різних. В 2014 році москальня борза була, а через рік на колінах почала повзати, випрошуючи відміни ( згадайте як плєшивий, на напівзігнутих,бігав за нігером Обамою). Американці вдарили по нафтогазовидобуванню.
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02.09.2020 09:49 Відповісти
Всё, хана Беларуси. Если пугают санкциями, значит, дают зелёный свет. Судя по примеру Крыма.
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02.09.2020 09:57 Відповісти
Как там с водичкой на крысме? Не полегчало? ***** не ввёл?
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02.09.2020 10:26 Відповісти
Рашистский негодяй, будешь очень сильно страдать за поддержку и оправдание преступлений неофашистского режима рф
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02.09.2020 10:41 Відповісти
Ты с дуба рухнул вниз головой? Где ты увидел всё это?
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03.09.2020 01:39 Відповісти
"США пригрозили РФ санкциями в случае вмешательства в ситуацию в Беларуси, - Reuters" - перед вмешательством в Украине США тоже грозили РФ санкциями.
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02.09.2020 10:11 Відповісти
А какие именно санкции? Запретят Лаврову курить, Машке - водку пить, а Пескову - носить усы?
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02.09.2020 11:01 Відповісти
Да здравствуют санкции против рашки, да побольше да по разнообразнее!!!!
Поможем ее экономике подняться с позиции по собачьи, чем сможем!!!!
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02.09.2020 11:13 Відповісти
Выгнать всех русских из США и Европы на их историческую родину....ВОТ ЭТО БУДУТ САНКЦИИ...а так просто болтовня.
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02.09.2020 11:29 Відповісти
 
 