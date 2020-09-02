УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8144 відвідувача онлайн
Новини
2 754 8

Ексглава МЗС Польщі Чапутович заявив, що "витягнув із глибокої кризи відносини з Україною та Литвою"

Ексглава МЗС Польщі Чапутович заявив, що

Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович вважає, що йому на посаді міністра вдалося витягнути відносини з Україною і Литвою з "глибокої кризи".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це ексміністр заявив в інтерв'ю польському виданню Rzeczpospolita, підсумовуючи свою роботу на посаді глави МЗС Польщі.

"До своїх успіхів я зараховую також витягування з глибокої кризи відносин з Україною і Литвою", - заявив Чапутович.

Ексміністр зазначив, що як глава дипломатії він зауважив, що особи, які займаються зовнішньою політикою в польському уряді час від часу, бачать її інакше, ніж він.

"Про деякі питання, як зближення з Україною, Литвою або навіть Німеччиною, були різні думки. Тому я діяв під власну відповідальність, але пізніше мої дії, як правило, сприймалися нормально, хоча і траплялися напружені ситуації", - констатував він.

Ексглава МЗС Польщі зазначив, що цього року планувався візит глав дипломатії Польщі, Литви, Латвії, Естонії та України 24 червня - в день параду перемоги на Красній площі у Москві - у район Донбасу та в Грузію.

Також читайте: Глави МЗС країн "Люблінського трикутника" закликали владу Білорусі утриматися від застосування сили

За його словами, це був би "наступальний захід", щоб урівноважити дії Росії у сфері історичної політики та "показати фактичну роль, яку зараз відіграє Москва".

"Все було готово, ми мали полетіти польським літаком. Однак, з огляду на президентські вибори (у Польщі - Ред.) у кінцевому підсумку ми відмовилися від цього, оскільки не можна було передбачити можливу гостру реакцію Росії на хід останньої фази кампанії", - наголосив він.

Нагадаємо Яцек Чапутович був главою МЗС Польщі з січня 2018-го по серпень 2020 року. На цій посаді його замінив голова комісії Сейму РП у закордонних справах Збігнєв Рау

Автор: 

Литва (2384) МЗС (4111) Польща (8489) Чапутович Яцек (87)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это он намекает на то время, когда Даля Грибаускайте первая среди европейских лидеров поняла лживость сывочолого гэтьмана и отказалась от визитов и общения с ним?
показати весь коментар
02.09.2020 08:41 Відповісти
плесень, это он намекает твоего нелоха оманского
показати весь коментар
02.09.2020 08:53 Відповісти
нет. намекает, что Незнайке пора в манипуляционную на укольчик галоперидолу. давай, шуруй.
показати весь коментар
02.09.2020 08:53 Відповісти
А что у нас был кризис в отношениях с Литвой? А в чем он проявлялся?
показати весь коментар
02.09.2020 09:15 Відповісти
Він говорив про відносини Польщі з Литвою.
показати весь коментар
02.09.2020 09:25 Відповісти
Ха!
Вот интересно, я в первый момент также прочитал про кризис в отношениях МЕЖДУ Украиной и Литвой!
Интересный феномен восприятия!
показати весь коментар
02.09.2020 09:32 Відповісти
Нет. Это не феномен восприятия. Это не правильная подача материала.
показати весь коментар
02.09.2020 10:01 Відповісти
 
 