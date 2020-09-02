У Чернівецькій області 116 пацієнтів перебувають на кисневій дотації, 45 з них у реанімації, - ОДА
У лікарнях Чернівецької області 116 пацієнтів з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього перебувають на кисневій дотації.
Про це в Facebook повідомляє Чернівецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.
"116 пацієнтів в медичних установах Чернівецької області перебувають на кисневій дотації. 45 з них лікуються в реанімації, вони мають важкі пневмонії. 71 хворий - в інших відділеннях, стан їхній середньої тяжкості, однак вони все одно потребують кисневої терапії", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на апаратах штучної вентиляції легень перебуває чотири людини.
У Чернівецькій обласній адміністрації відзначили, що за минулу добу в лікарні Буковини госпіталізували 71 пацієнта.
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