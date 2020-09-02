У СММ ОБСЄ працюють понад 700 спостерігачів, майже половина з них - на Донбасі, - Етерінгтон

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ понад 700 міжнародних спостерігачів, з яких майже половина працює на Сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон розповів в ефірі телеканалу "ДІМ".

На думку Етерінгтона, така кількість спостерігачів на Сході України є цілком достатньою.

Водночас, за його словами, ОБСЄ постійно стикається з труднощами під час розміщення спостерігачів на місцях.

"Справедливо буде зауважити, що ми стикаємося з труднощами під час розміщення наших спостерігачів на місцях, зокрема з обмеженнями свободи пересування, і змушені враховувати вплив цих обставин на нашу роботу", - наголосив Етерінгтон.

Він також зазначив, що ОБСЄ фіксує "нетипово низький" показник порушень режиму "тиші" на територіях ОРДЛО після досягнутої 22 липня домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

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"За 4 тижні, що минули з моменту узгодження цих додаткових заходів, ми зафіксували трохи менш як 700 порушень режиму припинення вогню (переважно поодинокі постріли і черги зі стрілецької зброї) і трохи менш як 100 вибухів, а також пролітали боєприпаси та освітлювальні ракети. Зауважу, що це нетипово низькі показники порівняно із середньодобовими рівнями порушень режиму припинення вогню у 2019 році", – зазначив Етерінгтон.

Як повідомлялося, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.