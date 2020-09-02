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У СММ ОБСЄ працюють понад 700 спостерігачів, майже половина з них - на Донбасі, - Етерінгтон

У СММ ОБСЄ працюють понад 700 спостерігачів, майже половина з них - на Донбасі, - Етерінгтон

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ понад 700 міжнародних спостерігачів, з яких майже половина працює на Сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон розповів в ефірі телеканалу "ДІМ".

На думку Етерінгтона, така кількість спостерігачів на Сході України є цілком достатньою.

Водночас, за його словами, ОБСЄ постійно стикається з труднощами під час розміщення спостерігачів на місцях.

"Справедливо буде зауважити, що ми стикаємося з труднощами під час розміщення наших спостерігачів на місцях, зокрема з обмеженнями свободи пересування, і змушені враховувати вплив цих обставин на нашу роботу", - наголосив Етерінгтон.

Він також зазначив, що ОБСЄ фіксує "нетипово низький" показник порушень режиму "тиші" на територіях ОРДЛО після досягнутої 22 липня домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За місяць перемир'я на Донбасі Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 713 порушень режиму припинення вогню

"За 4 тижні, що минули з моменту узгодження цих додаткових заходів, ми зафіксували трохи менш як 700 порушень режиму припинення вогню (переважно поодинокі постріли і черги зі стрілецької зброї) і трохи менш як 100 вибухів, а також пролітали боєприпаси та освітлювальні ракети. Зауважу, що це нетипово низькі показники порівняно із середньодобовими рівнями порушень режиму припинення вогню у 2019 році", – зазначив Етерінгтон.

Як повідомлялося, з 27 липня на Донбасі встановлено режим повного і всеосяжного припинення вогню.

Автор: 

ОБСЄ (3502) Донбас (22354) Етерінгтон Марк (7)


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И половина из тех, кто на Донбассе это сотрудники ГРУ РФ. А вторая половина это:
В СММ ОБСЕ работают более 700 наблюдателей, почти половина из них - на Донбассе, - Этерингтон - Цензор.НЕТ 2334
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02.09.2020 08:54 Відповісти
В ВСУ и Штабе ОС таких "не вижу, не слышу, молчу" вообще ВСЕ!
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02.09.2020 09:27 Відповісти
и как их успехи??????????????
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02.09.2020 09:19 Відповісти
У СММ ОБСЄ працюють понад 700 спостерігачів, майже половина з них - на Донбасі, - Етерінгтон - Цензор.НЕТ 7621
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02.09.2020 09:30 Відповісти
ОБСЕ прорашистская шарага в которой больше половины сидит на монетах украинского оккупанта...По мнению Этерингтона, такое количество наблюдателей на Востоке Украины вполне достаточно.(достаточно для чего и какой толк с этой прорашистской достаточности.??сейчас оккупант Украины поставил задачу и "слугам " в Украине и ОБСЕ работать над снятием санкций с рашиста и замораживание конфликта -Он также отметил, что ОБСЕ фиксирует "нетипично низкий" показатель нарушений режима "тишины" на территориях ОРДЛО после достигнутой 22 июля договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня.но по факту((("За 4 недели, прошедшие с момента согласования этих дополнительных мероприятий, мы зафиксировали чуть менее 700 нарушений режима прекращения огня (преимущественно одиночные выстрелы и очереди из стрелкового оружия) и чуть менее 100 взрывов, а также пролетали боеприпасы и осветительные ракеты. нарушение есть нарушени и все чем выгораживает этот членосос рашистский оккупанта говорит о том.что он отбеливает рашиста...
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02.09.2020 09:43 Відповісти
и почти треть из них кацапы, вата и *************.
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02.09.2020 11:18 Відповісти
 
 