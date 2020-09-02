В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок

В Україні станом на ранок середи, 2 вересня, зафіксовано 2495 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності від початку пандемії. При цьому 51 раніше захворілий помер. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 1 вересня, повідомлялося про 2088 нових випадків, 31 серпня - про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня - про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 125 798 осіб, померли від початку пандемії 2656 осіб (за добу 51), видужали - 58 817 (за добу 1015). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 64 325 осіб, що на 1429 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 861,2 тис. осіб, інфіковано 25,9 млн. За добу померли 5,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) і Хмельницькій (111) областях.















