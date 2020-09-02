УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8144 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
13 269 139

В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок

В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок

В Україні станом на ранок середи, 2 вересня, зафіксовано 2495 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності від початку пандемії. При цьому 51 раніше захворілий помер. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні, 1 вересня, повідомлялося про 2088 нових випадків, 31 серпня - про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня - про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 125 798 осіб, померли від початку пандемії 2656 осіб (за добу 51), видужали - 58 817 (за добу 1015). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 64 325 осіб, що на 1429 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 861,2 тис. осіб, інфіковано 25,9 млн. За добу померли 5,8 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) і Хмельницькій (111) областях.

В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок 01
В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок 02
В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок 03
В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок 04
В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок 05
В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
В Украине за сутки рекордные 2 495 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 125 798 человек - Цензор.НЕТ 6634
показати весь коментар
02.09.2020 08:57
+10
как меня бесят эти тупые бессмысленные брифинги с целым министром здравоохранения, ну если ты, блин, министр, зачем ты выходишь и бла-бла просто читаешь по бумажке цифры, достаточно просто плаката на весь экран, а ты должен сказать людям где больше всего заражаются, кто и почему..., какие превентивные меры вы предлагаете (только не надо про маски, которые никто не носит), чтобы остановить эпидемию в стране, где никто не соблюдает правила, что делает или не делает тот или другой руководитель области, города села, как вы контролируете ситуацию, почему происходит рост заболеваемости в тех или других регионах, от чего это зависит...,тьфу
показати весь коментар
02.09.2020 09:11
+9
Винні студенти, виявляється? Отак, відразу лише понахзали і вже статистику зіпсували? А зелені чемпіон по боротьбі зкоронавірусом тут звичайно ж ні до чого. І порожній фонд боротьби з коронавірусом, гроші з якого пішли на піар бубачьки і по кишенях його друзів дитинства, колег по сцені і інших теж ні до чого? А платні тести, більшість українців, які не можуть собі дозволити? А зелений хрен, покладений на медиків і вчителів? То все не причина. Причина - студенти? Я відкрию вам секрет: у Швеції студентів більше, ніж в Україні у рази, карантин не вводився, але було поголовно безкоштовне тестування, виявлення, ізоляція і безкоштовнелікування хворих. Без піару і розпилу. Але виконане професіоналами.
показати весь коментар
02.09.2020 09:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ты в Ковид не веришь? Слабоумный? В прежние времена вот таких "неверунов" сжигали на кострах предварительно продезинфицировав.
показати весь коментар
02.09.2020 12:35 Відповісти
Андрію, Ваші біснуваті фантазії просто смішні і цікаві лише психіатрам.
показати весь коментар
02.09.2020 12:38 Відповісти
Ты реально больной на голову. Диагноз точный то врачи поставят, но человек неверящий в Святую Троицу - Маска, Антисептик, Самоизоляция должен быть изолирован от нормальных людей.
показати весь коментар
02.09.2020 12:47 Відповісти
Це Вашому психіатру ще більше сподобається. Давай ще!
показати весь коментар
02.09.2020 12:52 Відповісти
Запомни! Аппараты ИВЛ только для верующих в Ковид Всеблагой. Остальным , и тебе в том числе, кислород только через клизму.
показати весь коментар
02.09.2020 13:05 Відповісти
Враховуючи, що Вас вже лікували від ковіду, ваш лікар непогано розважився підчас того лікування.
показати весь коментар
02.09.2020 14:20 Відповісти
Сиди на своей клизме с кислородом и радуйся. А меня никто не лечил, само прошло. Я вообще кого угодно могу вілечить от чего угодно. Единственное исключение - это ты. Люди без мозгов и без рефлексий априори не лечатся, они такими идиотами остаются до самой встречи с землей.
показати весь коментар
02.09.2020 23:25 Відповісти
Теперь COVID-19 отдыхает по вторникам.

15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
14.07 - 54771 - новых 638
15.07 - 55607 - новых 836
16.07 - 56455 - новых 848
17.07 - 57264 - новых 809
18.07 - 58111 - новых 847
19.07 - 58842 - новых 731
20.07 - 59493 - новых 651 v - Пн
21.07 - 60166 - новых 673
22.07 - 60995 - новых 829
23.07 - 61851 - новых 856
24.07 - 62823 - новых 972
25.07 - 63929 - новых 1106
26.07 - 64849 - новых 920
27.07 - 65656 - новых 807 v - Пн
28.07 - 66575 - новых 919
29.07 - 67597 - новых 1022
30.07 - 68794 - новых 1197
31.07 - 69884 - новых 1090
01.08 - 71056 - новых 1172
02.08 - 72168 - новых 1112
03.08 - 73158 - новых 990 v - Пн
04.08 - 74219 - новых 1061
05.08 - 75490 - новых 1271
06.08 - 76808 - новых 1318
07.08 - 78261 - новых 1453
08.08 - 79750 - новых 1489
09.08 - 80949 - новых 1199
10.08 - 81957 - новых 1008 v - Пн
11.08 - 83115 - новых 1158
12.08 - 84548 - новых 1433
13.08 - 86140 - новых 1592
14.08 - 87872 - новых 1732
15.08 - 89719 - новых 1847
16.08 - 91356 - новых 1637
17.08 - 92820 - новых 1464 v - Пн
18.08 - 94436 - новых 1616
19.08 - 96403 - новых 1967
20.08 - 98537 - новых 2134
21.08 - 100643 - новых 2106
22.08 - 102971 - новых 2328
23.08 - 104958 - новых 1987
24.08 - 106757 - новых 1799
25.08 - 108415 - новых 1658 v - Вт
26.08 - 110085 - новых 1670
27.08 - 112059 - новых 1974
28.08 - 114497 - новых 2438
29.08 - 116978 - новых 2481
30.08 - 119074 - новых 2096
31.08 - 121215 - новых 2141
01.09 - 123303 - новых 2088 v - Вт
02.09 - 125798 - новых 2495
Зеленскому придётся отвечать за изощрённый геноцид. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank Призывы Зеленского к украинцам вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности всем обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19, это преступление против украинского народа.
показати весь коментар
02.09.2020 10:01 Відповісти
Иудоглобализаторский концлагерь решает проблему индустриального сверхпотребления. In God We Trust.
показати весь коментар
02.09.2020 10:01 Відповісти
3000 інфікованих в кінці вересня в Україні -ДУЖЕ ОПТИМІСТИЧНИЙ сЦЕНАРІЙ нашого МОЗ..


ДУрантинофіли!!
а ну ще раз розкажіть,як вам не страшно !!!
показати весь коментар
02.09.2020 10:31 Відповісти
ЙДИ ***** ,ДАУН ТИ УПОРОТИЙ!
показати весь коментар
02.09.2020 12:37 Відповісти
А представляете что в Беларуси делается? Пасха, субботник, 9ое мая, протесты .... Трупы валяются на улицах и их некому убирать.....
показати весь коментар
02.09.2020 10:31 Відповісти
дідовик з Лахті вже кілька місяців нам не повідомляє нічого нового ))))
показати весь коментар
02.09.2020 10:40 Відповісти
Ты не веришь в Вирус! Это плохо, только истинная Вера спасет тебя и твою заблудшую Душу! Вирус сущствует! Поверь в него всем Сердцем и носи намордник как знак покаяния и Веры Святой......
показати весь коментар
02.09.2020 10:43 Відповісти
Повторяю тебе, о заблудшая овца, акстись! Поверь в Ковид всей душей и будешь спасена! Три намордника , термометр в ..., перчатки круглосуточно, антисептик во все места - и Ковид отблагодарит тебя приведя в Царство Безвирусное. После Смерти, естественно....
показати весь коментар
02.09.2020 10:52 Відповісти
Лахті продовжує стібатись..
робота така....
показати весь коментар
02.09.2020 11:13 Відповісти
Вот как тебя убедить что Вирус существует?
показати весь коментар
02.09.2020 11:32 Відповісти
Сдохнуть от єтого самого вируса
показати весь коментар
02.09.2020 13:40 Відповісти
И при этом детей в школы отправили. Чтобы угодить населению перед местными выборами.Теперь население будет голосовать на дому и, конечно же, в приподнятом настроении. Короче, как, друзья, вы ни садитесь, все в музыканты не годитесь....
показати весь коментар
02.09.2020 10:37 Відповісти
когда количество заразившихся, поменяется с количеством умерших за сутки, тогда начнут суетиться
показати весь коментар
02.09.2020 10:44 Відповісти


В Одесской области за последнюю неделю наблюдаются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом - около 200 человек в сутки.
на 1 сентября за сутки заболели 208 человек, из них 85 одесситов. Этот показатель является вторым в Украине.
В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок - Цензор.НЕТ 6066
показати весь коментар
02.09.2020 11:11 Відповісти
до кінця місяці в Одесі буд виявлятись 500 інфікованих в день...
показати весь коментар
02.09.2020 11:12 Відповісти
Скоро будет как в Беларуси - все умрут.
показати весь коментар
02.09.2020 11:44 Відповісти
А почему не как в Ломбардии? Там никто не умер...
показати весь коментар
02.09.2020 12:43 Відповісти
Дурачек что ли? У сябров даже метро не закрывали и намордники не носили. Поэтому они все и умерли.
показати весь коментар
02.09.2020 13:07 Відповісти
В Ломбардии маски надели, но поздно. Сначала слушали деятелей, вроде Вас.
показати весь коментар
02.09.2020 14:16 Відповісти
Слушай дядя, ты дурак? Тебе объясняют черным по белому - носишь намордник и живешь вечно. Не носишь - Смерть. Посмотри на Беларусь! Там слушали Лукашенко и намордники не носили и все умерли. Шо не ясно?
показати весь коментар
02.09.2020 23:28 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3217338/******************************************************************************
показати весь коментар
03.09.2020 09:20 Відповісти
Тебе в .. ослиной мочой поливают а ты облизываешься. Нравится? Привычка?
показати весь коментар
03.09.2020 09:23 Відповісти
То просто Ваше отражение в мониторе.
показати весь коментар
03.09.2020 10:12 Відповісти
По всем вопросам жизни у олигархов есть мнения,есть опоненты, есть опозиция на ТВ в политике. Но только не ковид. Тут олигархия едина,так как лучше всего помогает стричь баранов это святое и двух мнений быть не может. Ковиду бытть Противников ковида не выпускают ни на ТВ ни в политике ни в вирусологии.Карантин это порождение олигархисеского конценсуса.
показати весь коментар
02.09.2020 11:13 Відповісти
Это с нашей колокольни. Посмотрим шире. Ковидоистерия идет во всем Мире, у нас еще и не так повально как в Италии или ФРГ. Такая тотальная покупка СМИ всей Планеты стоит дорого и обязана преследовать глобальную, планетарную Цель.
показати весь коментар
02.09.2020 11:48 Відповісти
Ковидианские хроники .....эпилог.....
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1L092TcDEcRf7kYSfcIH_7md-KLjqpnsabWg_Bt-1GnxtU7Ux29Ld4Yqc
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR0cZR0rzQlJarhtE8It6xJVFvMWYiLVlSb-ptdcDwsDdHb0HH7B9FyQD9c
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
показати весь коментар
02.09.2020 11:52 Відповісти
Оце життя настало - кожного дня новий рекорд!
показати весь коментар
02.09.2020 12:14 Відповісти
+
показати весь коментар
02.09.2020 15:02 Відповісти
может ватит уже своим вирусом людей кошмарить живу в киеве большая семья и много знакомых никто не заболел похоже этот вирус только в интернете живет
показати весь коментар
02.09.2020 15:44 Відповісти
А что тогда властям еще рапортовать?
О достижениях по убийству экономики?
Или о мании величия "бубочки" с его квадратными километрами несуществующих стадионов, сотнями школ, открытых в его воображении, тысячами километров виртуальных дорог и аэропортами в каждом городе, сущесвующими вне пространства и времени?

Чем еще отвлечь внимание населения от угробленной экономики и дыры в бюджете?
Ну не войной же на Донбассе?
показати весь коментар
03.09.2020 06:24 Відповісти
Среднесуточная смертность в Украине - 1,5 тыс. чел., т.е. 2,6 тыс. людей, умерших за 8 месяцев жесточайшей пандемии - это, как ни цинично, в рамках статистической погрешности. При этом за это же время в Украине случилось более 500 тыс. черепно-мозговых травм. ДА-ДА ПРОВЕРЬТЕ ! Если бы мы все с Вами постоянно носили каски и даже дома, такой жутчайшей цифры не было бы. Это же в 250 раз больше умерших от ковида! А сколько их умерло, а сколько осталось инвалидами, не говоря уже о больничных ! Не там мы господа ищем опасность - она в мозговых травмах!
показати весь коментар
02.09.2020 17:57 Відповісти
Берите пример с лейбористов штата Виктория, Австралия, они проголосовали за продление чрезвычайного положения по ковиду еще на 6 месяцев.
Голосовали они в 2 часа ночи , во как собственного народа боятся.
Отчего боятся?
А мусульманская молодежь начала активно "щупать за вымя"(Остап Бендер) полицию, юнцы полицейских дразнят, причем в разных районах города, а еще в одном районе сожгли станцию тестирования ковида.
Почему над полицией мусульмане издеваются?
А потому, что своим дурантином комуняки штата Виктория убили мусульманские бизнесы.
И в башки пустые коммунякам не пришла мысль о том, что мусульманские бизнесы 10% от доходов отдают на содержание своих коммьюнити, ведь коммуняки сами то никому никогда денег не дают (кроме своих прикормленных бизнесов), а только сидят на подсосе у коммуняк китайских.
А теперь ВДРУГ статейка появилась в газетке, что ДО введения дурантина следовало бы посоветоваться с религиозными лидерами - мусульманскими и лидерами сикхов (значит, и индусам бизнесы разрушили).
Наши коммунистические викторианские зайчики (bunnies) никогда денег не давали ни мусульманам, ни индусам, ведь мы же знаем, как Китай обращается с мусульманами на примере уйгуров, и как "дружит" с Индией на примере убитых на границе с Китаем индийских военных.
Вот и наши про-китайские bunnies "дружат' с мусульманскими и индийским бизнесами точно так же, как Китай с уйгурами и Индией.
И провокация под названием "митинг против дурантина 5-го сентября" не поможет канализировать недовольство: "******"(С), бизнесы то убили (а если не убили, то так сократили объем, что еле дышат бизнесы).
Мои поздравления bunnies, мусульманская молодежь - это не пенсионеры в маразме, любители передач про ковид по телевизору.
Мне казалось, что наши bunnies получат по башкам монтиривкой или там клюшкой для гольфа, но а вдруг как ножичком???
показати весь коментар
03.09.2020 06:21 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 