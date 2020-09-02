В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок
В Україні станом на ранок середи, 2 вересня, зафіксовано 2495 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності від початку пандемії. При цьому 51 раніше захворілий помер. Це найвищий показник добової смертності від початку пандемії.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.
Напередодні, 1 вересня, повідомлялося про 2088 нових випадків, 31 серпня - про 2141 новий випадок, 30 серпня - 2096 нових випадків, 29 серпня - про рекордний від початку епідемії 2481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2438 нових випадків, 27 серпня - про 1974.
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок середи 125 798 осіб, померли від початку пандемії 2656 осіб (за добу 51), видужали - 58 817 (за добу 1015). Нині в Україні на COVID-19 хворіють 64 325 осіб, що на 1429 більше, ніж напередодні. Таким чином, кількість активних хворих в Україні перевищує кількість видужалих.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (332), Харківській (302), Львівській (204), Одеській (203), Тернопільській (201), Івано-Франківській (174), Рівненській (127) і Хмельницькій (111) областях.
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Зеленскому придётся отвечать за изощрённый геноцид. https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank Призывы Зеленского к украинцам вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности всем обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19, это преступление против украинского народа.
ДУрантинофіли!!
а ну ще раз розкажіть,як вам не страшно !!!
робота така....
В Одесской области за последнюю неделю наблюдаются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом - около 200 человек в сутки.
на 1 сентября за сутки заболели 208 человек, из них 85 одесситов. Этот показатель является вторым в Украине.
https://censor.net/news/3195824/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_izmeryalos_by_ne_sotnyami_a_tysyachami_esli_by_metro_ne_zakryli_geraschenko?fbclid=IwAR1L092TcDEcRf7kYSfcIH_7md-KLjqpnsabWg_Bt-1GnxtU7Ux29Ld4Yqc
https://censor.net/news/3196443/kiev_gotovitsya_k_otkrytiyu_metro_na_stantsiyah_nanositsya_razmetka_napominayuschaya_o_distantsii_klichko?fbclid=IwAR0cZR0rzQlJarhtE8It6xJVFvMWYiLVlSb-ptdcDwsDdHb0HH7B9FyQD9c
Теория заговора, говорите? Какой заговор, такого быть не может. Хотя вот Гитлер в теорию заговора не верил так ему заговорщики портфель со взрывчаткой прямо под ноги поставили. Некоторые руские импираторы в заговор тоже не верили, так их то табакеркой , то шарфиком шелковым.... А так никаких заговоров и обмана , во всемирном масштабе , нет и не было и быть не может. Глупость это, какой заговор? При чем тут Билл? А ВОЗ тут при чем? Ну ошиблись, бывает.... Правда чисто теоретически заговор таки возможен, вот в Murder on the Orient Express обыграна такая ситуация. Напомню - лгали все, лгали по заранее разработанному плану
Ситуация с Ковидом вообще идентична один к одному. Плюс Ганс Христиан Андерсен. Ложь вокруг этого узел-момента была ложью с самого начала. Многослойная, противоречащая здравому смыслу и позиции доковидной Науки, Ложь с большой буквы. "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". А ложь, повторенная триллион раз ,становится аксиомой и научной истинной.
Остается лишь повторить вслед за папашей Мюллером - "Верить нельзя никому, даже самому себе. Мне - можна".
О достижениях по убийству экономики?
Или о мании величия "бубочки" с его квадратными километрами несуществующих стадионов, сотнями школ, открытых в его воображении, тысячами километров виртуальных дорог и аэропортами в каждом городе, сущесвующими вне пространства и времени?
Чем еще отвлечь внимание населения от угробленной экономики и дыры в бюджете?
Ну не войной же на Донбассе?
Голосовали они в 2 часа ночи , во как собственного народа боятся.
Отчего боятся?
А мусульманская молодежь начала активно "щупать за вымя"(Остап Бендер) полицию, юнцы полицейских дразнят, причем в разных районах города, а еще в одном районе сожгли станцию тестирования ковида.
Почему над полицией мусульмане издеваются?
А потому, что своим дурантином комуняки штата Виктория убили мусульманские бизнесы.
И в башки пустые коммунякам не пришла мысль о том, что мусульманские бизнесы 10% от доходов отдают на содержание своих коммьюнити, ведь коммуняки сами то никому никогда денег не дают (кроме своих прикормленных бизнесов), а только сидят на подсосе у коммуняк китайских.
А теперь ВДРУГ статейка появилась в газетке, что ДО введения дурантина следовало бы посоветоваться с религиозными лидерами - мусульманскими и лидерами сикхов (значит, и индусам бизнесы разрушили).
Наши коммунистические викторианские зайчики (bunnies) никогда денег не давали ни мусульманам, ни индусам, ведь мы же знаем, как Китай обращается с мусульманами на примере уйгуров, и как "дружит" с Индией на примере убитых на границе с Китаем индийских военных.
Вот и наши про-китайские bunnies "дружат' с мусульманскими и индийским бизнесами точно так же, как Китай с уйгурами и Индией.
И провокация под названием "митинг против дурантина 5-го сентября" не поможет канализировать недовольство: "******"(С), бизнесы то убили (а если не убили, то так сократили объем, что еле дышат бизнесы).
Мои поздравления bunnies, мусульманская молодежь - это не пенсионеры в маразме, любители передач про ковид по телевизору.
Мне казалось, что наши bunnies получат по башкам монтиривкой или там клюшкой для гольфа, но а вдруг как ножичком???