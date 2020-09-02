Новий рекорд: у Києві виявили 332 інфікованих COVID-19, за минулу добу померло 5 осіб

Станом на ранок 2 серпня в Києві на коронавірус захворіли 332 особи, що є абсолютним рекордом з початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 13 878 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 213 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 4 382 пацієнти.

Станом на 1 вересня кількість активних хворих становить 9 283 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 307 осіб.

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У трійку лідерів з добової захворюваності коронавірусів також потрапили Харківська і Львівська області.

Так, в Харківській області на коронавірус захворіли 302 людини. Загальна кількість інфікованих становить 9 640 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 207 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 270 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 6 151 особа.

У Львівській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 204 людини. Загальна кількість інфікованих - 14 907. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 412 осіб, за минулу добу - 10. З початку епідемії одужали 4 581 пацієнт. Кількість активних хворих на Львівщині - 9 914.