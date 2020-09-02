УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8158 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 868 27

Новий рекорд: у Києві виявили 332 інфікованих COVID-19, за минулу добу померло 5 осіб

Новий рекорд: у Києві виявили 332 інфікованих COVID-19, за минулу добу померло 5 осіб

Станом на ранок 2 серпня в Києві на коронавірус захворіли 332 особи, що є абсолютним рекордом з початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Загальна кількість інфікованих становить 13 878 осіб.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 213 осіб, за минулу добу - 5. З початку епідемії одужали 4 382 пацієнти.

Станом на 1 вересня кількість активних хворих становить 9 283 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 23 серпня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих був 307 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу рекордні 2495 нових випадків COVID-19 і рекордний 51 летальний випадок

У трійку лідерів з добової захворюваності коронавірусів також потрапили Харківська і Львівська області.

Так, в Харківській області на коронавірус захворіли 302 людини. Загальна кількість інфікованих становить 9 640 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 207 осіб, за минулу добу - 6. З початку епідемії одужали 3 270 пацієнтів. Кількість активних хворих на Харківщині - 6 151 особа.

У Львівській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 204 людини. Загальна кількість інфікованих - 14 907. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 412 осіб, за минулу добу - 10. З початку епідемії одужали 4 581 пацієнт. Кількість активних хворих на Львівщині - 9 914.

Новий рекорд: у Києві виявили 332 інфікованих COVID-19, за минулу добу померло 5 осіб 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19431) Одеська область (3188) Харківщина (6054) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Значит пора закрыть все, кроме Эпицентра, Рошэна и прочих магазинов олигархов. Пусть их заводы тоже работают. Остальной бизнес убить, людей лишить работы. Ну и обязатнльно ломбарды оставить открытыми как в прошлый раз. Чтобы олигархи еще за бесценок все у людей скупили
показати весь коментар
02.09.2020 09:21
+3
Закапывать живьем необходимо именно контингент в намордниках. Именно быдло в намордниках и разносит заразу страха и рабства.
показати весь коментар
02.09.2020 09:59
+2
Недоумок звіз сюди вірус з усього світу. Зате пропіарився. Я казав що так і буде. Зустрічайте 9 вал.
показати весь коментар
02.09.2020 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, квартальные клоуны задумывались хоть раз, в чем причина такого "лидерства" Украины? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/2/7264941/ Пандемия: Украина оказалась на 14-месте по числу новых случаев COVID-19
Ведь это просто какой-то позор...
показати весь коментар
02.09.2020 09:15 Відповісти
Недоумок звіз сюди вірус з усього світу. Зате пропіарився. Я казав що так і буде. Зустрічайте 9 вал.
показати весь коментар
02.09.2020 09:36 Відповісти
https://censor.net/ua/user/214715 В первую очередь надо людям задуматься,насколько это серьезно, и придерживаться самых простых,элементарных рекомендаций.
Но "пофигистскую несгибаемость" нашего народа, ничем не сломить. Разве что частично перемрет....Конечно и клоуны во многом виноваты, но они ведь тоже из народа.)
показати весь коментар
02.09.2020 10:00 Відповісти
Значит пора закрыть все, кроме Эпицентра, Рошэна и прочих магазинов олигархов. Пусть их заводы тоже работают. Остальной бизнес убить, людей лишить работы. Ну и обязатнльно ломбарды оставить открытыми как в прошлый раз. Чтобы олигархи еще за бесценок все у людей скупили
показати весь коментар
02.09.2020 09:21 Відповісти
надо просто палками бить тех кто бесцельно шатается в рабочее время и не носит маски.
показати весь коментар
02.09.2020 09:43 Відповісти
Закапывать живьем необходимо именно контингент в намордниках. Именно быдло в намордниках и разносит заразу страха и рабства.
показати весь коментар
02.09.2020 09:59 Відповісти
Если ты пугливый, это твои проблемы.
показати весь коментар
02.09.2020 10:04 Відповісти
Обычно сцыкуньё в намордниках на команду "Лежать! Газы!" реагирует, как на любую команду от начальства, адекватно. Ложится и испускает газы....
показати весь коментар
02.09.2020 10:06 Відповісти
Шо-то от Вас российской пропагандой запахло.
показати весь коментар
02.09.2020 10:41 Відповісти
Воняет руской пропагандой из всех телевизоров и новостных сайтов. Почему ? Они лгут о Всемогущем Вирусе строго по руским канонам.
показати весь коментар
02.09.2020 10:45 Відповісти
Русский канон нынче одни - лгать во всем и по любому поводу. Так что Вы как раз вписываетесь.
показати весь коментар
02.09.2020 10:49 Відповісти
И где это я солгал? Может в зеркало посмотрите чтобы лжеца увидеть?
показати весь коментар
02.09.2020 10:53 Відповісти
Ого, в российской глубинке зеркала есть, Вы даже знаете, что это такое? А унитазами когда научитесь пользоваться? Чтобы на украинских форумах не гадить.
показати весь коментар
06.09.2020 11:02 Відповісти
Проецирование своих проблем на других - типичная черта руских. Уверен, что у вас серьезные проблемы с дефекацией. Это видно из того, что сразу про "сортир и гадить". Чаще делайте клизмы и не так тужтесь , а то глаза лопнут. Удачи!
показати весь коментар
06.09.2020 15:54 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2020 17:24 Відповісти
Надо закрывать не экономику, а школы и вузы. Мне гриппы всегда дети приносили, да и толковых масок детского размера не купишь. Обычно масса мамаш плюет на своих детей и их здоровье с высокой горки, с любой температурой тащит на занятия, и упрекнуть их с таким ценами не за что - маме нужно работать. В Канаде раздавали по 2000 доляров в месяц помощи в связи в с ковидом, а у нас даже матерям больничные на заболевших детей не дают. Одним словом, зачем в Украине правительство, науке неизвестно.
показати весь коментар
02.09.2020 10:48 Відповісти
Та ладно, чтобы батрачить у наших эуропейских глубокоозабоченных партнёров собственно считать и писать не обязательно уметь😁
показати весь коментар
02.09.2020 14:04 Відповісти
Сразу видно, что свои детей у Вас нет, а чужих российскому пропагандисту не жалко. Все Петровы резко стали Петренко.
показати весь коментар
06.09.2020 11:01 Відповісти
Болеть или не болеть? Ведь все за свой счёт - деньги освоены и закопаны . Конец цирка
показати весь коментар
02.09.2020 09:22 Відповісти
Начинает пахнуть жареным....
показати весь коментар
02.09.2020 09:36 Відповісти
Сначала зеленые долбодятлы вывезли все маски и защитные костюмы из страны, потом они впустили миллион человек из-за границы без каких-либо обязательств, далее они раздеребанили короновирусный фонд между мусорами, судьями и просто зарыли в асфальт, а теперь "73%" получили то, за что они голосовали - епаный стыд в виде нескончаемой пандемии и мировую изоляцию. Браво!
показати весь коментар
02.09.2020 09:44 Відповісти
++++
показати весь коментар
02.09.2020 12:37 Відповісти
Ну скільки цим бовдурам з команди Зеленського писати. Освіта має повністю бути на карантині. Але барани при владі, тупі що валянки.
показати весь коментар
02.09.2020 10:02 Відповісти
Это у вас в рашке освита будет полностью на карантине. украинские дети будут учится.
показати весь коментар
02.09.2020 10:07 Відповісти
Действительно, зачем бохоизбранным хозяевам образованные рабы-гои. Даёшь всеобщий карантин!
показати весь коментар
02.09.2020 14:07 Відповісти
 
 