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У Житомирі через необережне поводження зі зброєю загинув курсант Максим Хоровський
Курсант Житомирського військового інституту ім. Корольова загинув через необережне поводження зі зброєю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив військовий інститут на своєму сайті.
"З сумом повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 р. Хоровський Максим Андрійович загинув в результаті необережного поводження зі зброєю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причини і обставини події вивчають представники Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції.
За інформацією телеканалу C-TV, трагедія сталася під час навчань. Хлопцеві на полігоні видали зброю для тренувань, а він пішов з нею в туалет і застрелився.
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