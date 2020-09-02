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Одеса (4018) Нацполіція (13906) протокол (55) Стерненко (373)

Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Поліція встановила

Поліція склала адмінпротокол на молодика, який біля Приморського райсуду Одеси облив активіста Сергія Стерненка рідиною, схожою на сечу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Протиправні дії молодої людини помітили дільничні офіцери поліції, які несли службу з охорони громадського порядку. Тому правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 18-річний житель Чорноморська. На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомила поліція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Стерненка подали заяву про четвертий напад на активіста

У поліції додали, що з приводу зазначеного інциденту ні сам Стерненко, ні його офіційний представник в поліцію не зверталися.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Таких за "3 капєйкі" купляють.
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02.09.2020 10:05
+8
Что у банды Труханова в голове, тем и обливают....
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02.09.2020 10:13
+6
бачу, ти до неї звик Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі - Цензор.НЕТ 6491
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02.09.2020 10:05
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Мєлкій, а вже фуліган...
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02.09.2020 09:39 Відповісти
Таких за "3 капєйкі" купляють.
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02.09.2020 10:05 Відповісти
Хорошо, что не зелёнка.
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02.09.2020 09:39 Відповісти
довго мордаху від зеленки відмивав ?
колір свого президента...
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02.09.2020 10:08 Відповісти
Спаймали гоминида, похожего на хулигана.
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02.09.2020 09:40 Відповісти
так клоун вроде также мелкий??!! нееее Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі - Цензор.НЕТ 9777
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02.09.2020 09:55 Відповісти
Дійшли до ручки... Капець і жах-одночасно!
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !!!
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! І з цього створювати проблему?
Мій коментар стає вже постійним: Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
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02.09.2020 10:24 Відповісти
Уринотерапия.
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02.09.2020 09:58 Відповісти
бачу, ти до неї звик Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі - Цензор.НЕТ 6491
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02.09.2020 10:05 Відповісти
То роса
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02.09.2020 10:01 Відповісти
5 лет тюрьмы впаять.
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02.09.2020 10:02 Відповісти
Зачем в полицию обращаться? От них толку ноль.
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02.09.2020 10:06 Відповісти
правильно! личность мелкого хулигана установили,а теперь можно и на гиляку по-тихому,чтоб остальной одеской вате было неповадно!
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02.09.2020 14:53 Відповісти
Ты внимательно прочел пост?
Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Источник: https://censor.net/ru/n3217127

Даже без обращения.
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02.09.2020 16:02 Відповісти
Установили. И что дальше?
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02.09.2020 16:07 Відповісти
Ну если протокол составлен,наверно поймали?
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02.09.2020 16:17 Відповісти
Ну поймали, и что дальше? Он этим протоколом подотрется и пойдет дальше.
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02.09.2020 16:24 Відповісти
Жалко, что у Стерненко в этот раз ножа с собой не было. Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі - Цензор.НЕТ 4886
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02.09.2020 10:09 Відповісти
Или зонтика. Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі - Цензор.НЕТ 9471
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02.09.2020 10:26 Відповісти
Что у банды Труханова в голове, тем и обливают....
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02.09.2020 10:13 Відповісти
...облил активиста Сергея Стерненко жидкостью, похожей на мочу.

Вот блин, не получилось в этот раз сделать из гопника сакральную жертву Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі - Цензор.НЕТ 4275
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02.09.2020 10:22 Відповісти
Если к вам пристает менток за питье пива в общ. местах, напоминайте ему, что это не пиво, а предмет, похожий на пиво; понятые, изъятие, экспертиза... и только так.
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02.09.2020 11:21 Відповісти
До тебе гопники-вбивці пристануть,а ти їм шию підстав,вЯлікєй.
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30.09.2020 23:32 Відповісти
А мне кажется, это ,был один из мосек шарика.
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02.09.2020 10:29 Відповісти
Даже если и так то что? Бандитам из нацкорпуса ведь можно.
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02.09.2020 10:55 Відповісти
Все ,ты предан анафеме.Нет такой проблемы.
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02.09.2020 15:58 Відповісти
на гиляку мелкого хулигана-ватного подонка!
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02.09.2020 14:55 Відповісти
Если хулиганов резать они мельчают. Четвертый закон Ньютона.
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02.09.2020 10:33 Відповісти
Пример можно или лиш бы пи.дануть?
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02.09.2020 12:30 Відповісти
Зловредний бандит. От його своя братва і опустила, помочитися-це значить зробити ізгоя. Приміряє для себе політику, смішно і гидко ....
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02.09.2020 11:25 Відповісти
Тобі смішно, то я тобі щиро бажаю того, що роблять з Стерненко.
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02.09.2020 11:50 Відповісти
Смішно,бо бандит щось там про політику скиглить до злякався відповідальності за скоєне. Як що коротко,то вовк приміряє овечу шкуру, а вона тріщить, ніяк не налазе .
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02.09.2020 12:27 Відповісти
І з таким гівном в головах вони обирають чергового клоуна...
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02.09.2020 12:32 Відповісти
Напали на Стерненко - "дрібне ***********", а напали на "патріотів засрашки" - 16 заарештовано.
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02.09.2020 12:30 Відповісти
 
 