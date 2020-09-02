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Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі
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Поліція склала адмінпротокол на молодика, який біля Приморського райсуду Одеси облив активіста Сергія Стерненка рідиною, схожою на сечу.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.
"Протиправні дії молодої людини помітили дільничні офіцери поліції, які несли службу з охорони громадського порядку. Тому правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 18-річний житель Чорноморська. На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомила поліція.
У поліції додали, що з приводу зазначеного інциденту ні сам Стерненко, ні його офіційний представник в поліцію не зверталися.
Топ коментарі
+8 Hulio
показати весь коментар02.09.2020 10:05
+8 AbOriginal_UA
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+6 Ksenia VB
показати весь коментар02.09.2020 10:05
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Будь ласка, зачекайте...
колір свого президента...
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !!!
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! І з цього створювати проблему?
Мій коментар стає вже постійним: Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Источник: https://censor.net/ru/n3217127
Даже без обращения.
Вот блин, не получилось в этот раз сделать из гопника сакральную жертву