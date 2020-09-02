Поліція встановила "дрібного хулігана", що напав на Стерненка під судом в Одесі

Поліція склала адмінпротокол на молодика, який біля Приморського райсуду Одеси облив активіста Сергія Стерненка рідиною, схожою на сечу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"Протиправні дії молодої людини помітили дільничні офіцери поліції, які несли службу з охорони громадського порядку. Тому правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 18-річний житель Чорноморська. На нього склали адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - повідомила поліція.

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У поліції додали, що з приводу зазначеного інциденту ні сам Стерненко, ні його офіційний представник в поліцію не зверталися.