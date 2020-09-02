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В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов

На цей момент для пацієнтів із COVID-19 в Україні виділено 36 тис. ліжок.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви бачите, що у нас чергові антирекорди за кількістю хворих (за добу). Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. У нас збільшується кількість зайнятих ліжок, відведених під лікування пацієнтів із COVID-19. Навіть виділивши 36 тис. ліжок, які на сьогодні або вже задіяні, або стоять у резерві, ми практично щодня вводимо нові лікарні, тому що у нас у деяких регіонах дуже сильно зростає кількість госпіталізованих. Станом на сьогодні пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і пацієнтами, яким ще не підтвердили діагноз, але з усією симптоматикою COVID-19, зайняті 44% ліжок", - розповів Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу COVID-19 виявили у 133 дітей та 136 медпрацівників, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
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02.09.2020 10:08
+4
Это правда. Вон на Беларусь посмотрите. Там трупы уже и некому складывать вдоль бордюров, там все уже умерли....
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02.09.2020 10:49
+3
Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!
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02.09.2020 10:06
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Ну, привезли туда всех с гриппом и простудой, делов-то.
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02.09.2020 09:57 Відповісти
Брехня
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02.09.2020 10:04 Відповісти
Представитель ВОЗ уже хвалит Швецию за мягкий карантин,без сильных ограничений,т.е. уже начинает потихонечку съезжать с темы коронавируса,а Степанов продолжает украинцев за лохов держать.
Где **** хоть один подробный репортаж из больницы,забитой коронавирусными больными???Что за разговоры только вокруг да около???
ЛОХОТРОН!!!
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02.09.2020 10:06 Відповісти
Представитель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро назвал опыт Швеции в борьбе с коронавирусом примером отличной стратегии правительства и моделью для всего мира в будущем.
Никаких ограничений, которые вводились практически всеми цивилизованными странами в Швеции не было. Не распускали по домам школьников. Не устраивали вынужденные отпуска работникам всех предприятий, кроме жизненно важных. Не требовали от полиции поддерживать режим ограничений для граждан. Никого не штрафовали! Не придумывали графиков прогулок для жителей отдельных домов (привет, мэр Собянин!), и пропускной режим для перемещения по столице Швеции Стокгольму не вводили тоже. Никто не мешал жителю Вазастана Малышу Свантесону ходить в гости к своему другу Карлсону, который живёт в домике на крыше. Хотя, конечно, обоим советовали не пренебрегать полезным малиновым вареньем.
Швеция была единственной из цивилизованных стран (кроме Белоруссии, да, кроме Белоруссии), которая так себя повела и вела себя так достаточно долго и достаточно твёрдо.
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02.09.2020 10:08 Відповісти
А ці цифри про що? Це багато чи мало? Який це відсоток від загальної кількості ліжок? Який це відсоток від госпіталізованих у реанімації взагалі? Який відсоток складають померлі від ковіду від загальної кількості померлих за добу? А так це просто маніпулятивна статистика.
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02.09.2020 10:18 Відповісти
Та все херня! Поки не почнуть складати хворих подовж бордюру перед лікарнею, зєбіли будуть розповідати що КОРОНА то "фЄйк праклятих піндосаф"!
Бажаю что би фсє! В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5593
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02.09.2020 10:45 Відповісти
Это правда. Вон на Беларусь посмотрите. Там трупы уже и некому складывать вдоль бордюров, там все уже умерли....
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02.09.2020 10:49 Відповісти
От і добре. Ти думаєш я тобі не дозволяю вилизувати сидіння в абчєствєннам туалєтє? Ні. Продовжуй, там дуже багато корисних для зєбілів мінералів і цілебних вітамінів. В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2265
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02.09.2020 11:02 Відповісти
Хто про что, а руский сразу про сортиры и дерьмо. Не надо так палиться....
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02.09.2020 11:04 Відповісти
Та я бачу, який ти разноєзичний украйонець. Собачою будеш до кацапів звертатись. Наволоч. В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3095
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02.09.2020 11:08 Відповісти
Ти жереш лайно руської пропаганди про Вірус і чмокаєш від задоволення. Так що про тебе сказати? Виродок.....
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02.09.2020 11:10 Відповісти
Кацап! Пішов в сраку! Горілки нема! В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9301
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02.09.2020 11:13 Відповісти
Саме *********** і товчуть про те що КОВІДа не існує! Так що жереш їхнє гівно саме ти!
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02.09.2020 11:14 Відповісти
Тупая брехня, именно руские и оплачивают услуги ботов для истерии. Но ты бесплатная проститутка на службе у руских.
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02.09.2020 11:32 Відповісти
Цікаво, хто проводив дослідження на тему 'відношення до ковід серед прихильників інших партій'? Тому що я знаю прихильників різних політичних груп, які мають таке саме ставлення до ковід, яке ви зараз приписуєте виключно зебілам.
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02.09.2020 10:53 Відповісти
Центр виборчком проводив, і виявив що 13 541 528 виборців - олігофрени. В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9823
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02.09.2020 11:07 Відповісти
А про белорусов и шведов почему молчишь?
ВОЗ например Швецию похвалила за правильное отношение к коронавирусу.
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02.09.2020 11:31 Відповісти
Койко-места дополнительные не создавали, 35 млрд.грв. из 65 млрд.грв. выделенных на борьбу с коронавирусом пустили на дороги, где легче с#издить. Ещё хватает наглости говорить, что 44% койко-места уже занято.
Сидеть тебе Максимка придется!!!
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02.09.2020 11:27 Відповісти
Саме койкомєста і створили... Подовж бордюру на асфальті промаркують місця як на автостоянці.
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02.09.2020 11:32 Відповісти
 
 