В Україні зайнято 44% ліжок, виділених для прийому пацієнтів із COVID-19, - Степанов

На цей момент для пацієнтів із COVID-19 в Україні виділено 36 тис. ліжок.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ви бачите, що у нас чергові антирекорди за кількістю хворих (за добу). Це 2495 осіб, які захворіли на COVID-19. У нас збільшується кількість зайнятих ліжок, відведених під лікування пацієнтів із COVID-19. Навіть виділивши 36 тис. ліжок, які на сьогодні або вже задіяні, або стоять у резерві, ми практично щодня вводимо нові лікарні, тому що у нас у деяких регіонах дуже сильно зростає кількість госпіталізованих. Станом на сьогодні пацієнтами з підтвердженим COVID-19 і пацієнтами, яким ще не підтвердили діагноз, але з усією симптоматикою COVID-19, зайняті 44% ліжок", - розповів Степанов.

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