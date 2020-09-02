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Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

Для того, щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції Києва.

Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.

"Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - сказано в повідомленні.

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Разом із цим поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Своими карантирами они устроили уничтожение целых отраслей экономики и геноцид людей. Максимальные акции протеста и давление на уболюдков - коронодрочеров и воров в правительстве. Иначе к весне они уничтожат экономику страны окончательно
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02.09.2020 10:05
+6
Хрен его знает, но умрут все. Народ то без намордников и перчаток! А антисептик только у некоторых и внутри.
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02.09.2020 09:57
+4
Именно этим плаха нужна..
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02.09.2020 11:44
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Кто за что митингует-то ?
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02.09.2020 09:56 Відповісти
Хрен его знает, но умрут все. Народ то без намордников и перчаток! А антисептик только у некоторых и внутри.
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02.09.2020 09:57 Відповісти
Ну, тем у кого антисептик внутри, ничего не грозит. Главное чтобы сухопарник не сломался.
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02.09.2020 09:58 Відповісти
Это ты про этот "народ". Так им не маски нужны, а намордники
Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 2927
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02.09.2020 10:27 Відповісти
Именно этим плаха нужна..
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02.09.2020 11:44 Відповісти
Требуют показать Зеленского и Авакова.
Говорят, что они умерли.
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02.09.2020 10:02 Відповісти
Та... Двойников хороших подгонят. В Москве целая фабрика есть.
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02.09.2020 10:21 Відповісти
Сейчас толстого Антошу выпустят Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 7763. Он все расскажет и всем даст оценку
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02.09.2020 10:28 Відповісти
Почему они не на работе?
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02.09.2020 09:59 Відповісти
Так, это работа такая.
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02.09.2020 10:03 Відповісти
Как ты у компа? Срать за зеленых?
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02.09.2020 10:04 Відповісти
иди на работу, тыщу в месяц плотють!
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02.09.2020 10:04 Відповісти
пиастров?
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02.09.2020 10:07 Відповісти
Плесень, а ты где сейчас "спину гнеш"?
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02.09.2020 10:09 Відповісти
Я в отличие от бездельников на работе.
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02.09.2020 10:11 Відповісти
Да я вижу)))
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02.09.2020 10:13 Відповісти
То что ты "плесень" возражений не вызывает?)
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02.09.2020 10:14 Відповісти
Я на слабаков не обижаюсь
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02.09.2020 10:20 Відповісти
"В чем сила брат?")))
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02.09.2020 10:39 Відповісти
В характере.
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02.09.2020 10:48 Відповісти
Все на карантине до октября , какая работа ?
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02.09.2020 11:58 Відповісти
Хоть, какая-то работа.
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02.09.2020 10:00 Відповісти
Евробляхеры бузят? Какие ваи пункты программы?
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02.09.2020 10:02 Відповісти
правильно, "а какая разница" Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі - Цензор.НЕТ 1326
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02.09.2020 10:19 Відповісти
сам дурак...
разумеется делю. В Украине засветились 73%, пожелавших ухудшить не только свою, но и чужую жизнь. И что, мне считать их достойными уважения? Конечно же делю. И если ты - один из них, то ты - хер. А что до евробляхеров, я их считаю отстойным хитрожопым племенем без мозгов, без правил, без прав. Как это, где это еще возможно, ездить на незарегистрированных авто на иностранных номерах? В твоей голове? Отделись...
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02.09.2020 10:21 Відповісти
таки раздуплились https://censor.net/ru/news/3217136/evroblyahery_priehali_pod_radu_trebovat_dostupnoyi_rastamojki_avtomobileyi
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02.09.2020 10:18 Відповісти
Своими карантирами они устроили уничтожение целых отраслей экономики и геноцид людей. Максимальные акции протеста и давление на уболюдков - коронодрочеров и воров в правительстве. Иначе к весне они уничтожат экономику страны окончательно
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02.09.2020 10:05 Відповісти
Так это по всему миру такое.
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02.09.2020 10:09 Відповісти
И по всему миру уже сотни тысяч людей выходят на митинги. Но о них молчат.
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02.09.2020 10:12 Відповісти
Українці вийдуть з етого карантіну єщо больше сільнимі,сплочоннимі і радоснимі...Вийдуть нє всє,процентов только двадцать,потому шо тє,коториє нє радосниє всє перемрут...Главноє шоби нашу соловіну співучу мову сохраніли,которой я січас разговаріваю,і про вишиванку нє забивали...в смислі нє забивали на неї...
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02.09.2020 10:23 Відповісти
ты идиот?
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02.09.2020 10:30 Відповісти
Романов, пишущий под именем в. романчук! А не закрыл бы ты свой поганый рот? Не трожь мову и вышиванку, недоносок, смотри за своими матрёшками и балалайкой, а то канут в Лету вместе с тобой и тебе подобными.
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03.02.2021 22:13 Відповісти
Ну а что вы предлагаете ? Военный переворот ?
Вы свой генералитет видели ? Хомчаков всяких, Таранов и проч. ?
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02.09.2020 11:30 Відповісти
Це весільні генерали, крім яких, є і бойові, перераховувати не буду з відомих причин, а то у деяких, почнеться безсоння.
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02.09.2020 13:37 Відповісти
Что за бардак в стране? Задолбали! В Киеве уже чуть ли ни каждый день акции протестов, то там дорогу перекроют то там! Не эфективное управление!
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02.09.2020 11:48 Відповісти
І він почався після торішніх виборів.
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02.09.2020 13:39 Відповісти
 
 