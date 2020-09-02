Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі

Для того, щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції Києва.

Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.

"Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - сказано в повідомленні.

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Разом із цим поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.