Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Для того, щоб не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції Києва.
Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.
"Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - сказано в повідомленні.
Разом із цим поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.
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Говорят, что они умерли.
разумеется делю. В Украине засветились 73%, пожелавших ухудшить не только свою, но и чужую жизнь. И что, мне считать их достойными уважения? Конечно же делю. И если ты - один из них, то ты - хер. А что до евробляхеров, я их считаю отстойным хитрожопым племенем без мозгов, без правил, без прав. Как это, где это еще возможно, ездить на незарегистрированных авто на иностранных номерах? В твоей голове? Отделись...
Вы свой генералитет видели ? Хомчаков всяких, Таранов и проч. ?