У Києві, Харківській, Хмельницькій, Херсонській і Луганській областях рекорд добової захворюваності на COVID-19, - РНБО

Кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зросла в Києві та у 20 із 24 областей України, при цьому в Києві, Харківській, Хмельницькій, Херсонській та Луганській областях вона зросла більше ніж коли-небудь раніше.

Як свідчать дані, оприлюднені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) в середу вранці, найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 (понад 300) зафіксовано в Києві та Харківській області, більше ніж 200 також у Львівській, Одеській і Тернопільській областях, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас у Запорізькій області за добу одужали 63 людини - більше ніж будь-коли з початку пандемії.

У Харківській області зафіксовано максимальні показники смертності від COVID-19 за добу - померли 6 осіб.

У Києві та Харківській області кількість активних випадків хвороби зросла більше ніж на 200. При цьому в Харківській і Кіровоградській областях не зафіксовано нових випадків одужання від COVID-19, а у 8 із 24 областей - нових випадків смерті.

Кількість осіб, що хворіють нині, перевищує 5 тисяч у м. Києві, Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Харківській областях, а нижче ніж 100 - лише в Кіровоградській області. Знизилася кількість хворих за добу у Волинській, Запорізькій, Рівненській і Сумській областях.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 65 нових випадків захворювання на COVID-19 і 15 випадків одужання, зараз в області хворіє 1 166 людей (на 50 більше);

- у Волинській області 66 людей захворіли, 2 померли, 82 одужали, зараз хворіє 1 467 людей (на 18 менше за добу);

- у Дніпропетровській області 56 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 20 - одужання, зараз хворіє 1 183 людини (на 34 більше);

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- у Донецькій області 57 людей захворіли і 21 одужала, хворіє 592 (на 36 більше);

- у Житомирській області 60 людей захворіли, 42 одужали, хворіє 1 426 (на 18 більше);

- у Закарпатській області 97 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 52 - одужання, зараз хворіє 4 046 людей (на 43 більше за добу);

- у Запорізькій області 30 людей захворіли, 63 одужали, хворіє 651 (на 33 менше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 174 нові випадки захворювання, 3 випадки смерті і 35 - одужання, зараз хворіють 5 865 людей (на 136 більше);

- у Києві 332 нові випадки захворювання, 5 людей померли і 62 одужали, зараз хворіє 9 216 людей (на 265 більше за добу);

- у Київській області 87 людей захворіли, 5 померли і 74 одужали, зараз хворіє 2 014 (на 8 більше);

- у Кіровоградській області 10 людей захворіли і 1 померла, зараз хворіє 84 (на 9 більше);

- у Луганській області 26 людей захворіли, 3 одужали, хворіє 150 людей (на 23 більше);

- у Львівській області підтверджено 204 нові випадки захворювання на COVID-19, 10 випадків смерті і 132 випадки одужання, зараз хворіють 9 914 людей (на 62 більше за добу);

- у Миколаївській області 36 нових випадків захворювання, 2 випадки смерті і 7 випадків одужання, зараз хворіє 692 людини (на 27 більше);

- в Одеській області 203 людини захворіли, 2 померли і 60 одужали, хворіє 5 740 (на 141 більше);

- у Полтавській області 24 людини захворіли і 7 одужали, хворіє 293 (на 17 більше);

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- у Рівненській області 127 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 156 - одужання, зараз хворіє 2 491 людина (на 30 менше за добу);

- у Сумській області 39 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 39 - одужання, зараз хворіє 812 людей (на 1 менше);

- у Тернопільській області 201 новий випадок захворювання, 4 випадки смерті і 30 - одужання, зараз хворіє 3 201 людина (на 167 більше);

- у Харківській області 302 нові випадки захворювання і 6 випадків смерті, зараз хворіють 6 157 людей (на 296 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області 24 людини захворіли, 1 померла і 6 одужали, хворіють 136 (на 17 більше);

- у Хмельницькій області 111 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті і 29 - одужання, зараз хворіє 1 182 людини (на 81 більше за добу);

- у Черкаській області 48 людей захворіли і 5 одужали, хворіють 613 (на 43 більше);

- у Чернівецькій області 67 нових випадків захворювання, 3 людини померли і 54 одужали, зараз хворіє 3 873 людини (на 10 більше за добу);

- у Чернігівській області 49 нових випадків захворювання, 21 людина одужала, зараз хворіє 1 361 людина (на 28 більше).