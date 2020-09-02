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Росія використовує "фабрику тролів" для передвиборчої пропаганди в США: Facebook і Twitter видалили 18 акаунтів та 2 сторінки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія використовує

Facebook і Twitter повідомили, що видалили кілька акаунтів, які використовувалися російським Агентством інтернет-досліджень для передвиборчої пропаганди в Сполучених Штатах.

Згідно із заявою Facebook, російські агенти в січні організували сайт PeaceData, який публікував коментарі з критикою кандидатів у президенти від Демократичної партії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Операція була розрахована на ліволіберальну аудиторію в Сполучених Штатах. Останнім часом основним об'єктом атак був Джо Байден, чиї позиції критикувалися як недостатньо "прогресивні". Авторами текстів були журналісти-фрілансери, які не знали, хто стоїть за цим сайтом.

Facebook і Twitter видалили 18 акаунтів і 2 сторінки, пов'язані з PeaceData. Вебсайт не викликав великого інтересу. Його аудиторія досягла 14 тисяч осіб. Повідомляється про те, що увагу Facebook до цього сайту привернуло ФБР.

Агентству інтернет-досліджень у 2018 році були висунуті обвинувачення американською прокуратурою за втручання у виборчий процес у США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські тролі змінюють стратегію із втручання у вибори в США, - Bloomberg

Нагадаємо, 7 серпня глава контррозвідки США Еваніна заявив, що Росія здійснює втручання в американські вибори за допомогою дій народного депутата України Андрія Деркача, намагається дискредитувати кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

Президентські вибори в США 2020 року заплановано на 3 листопада 2020 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
18 аккаунтов?
Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы - Цензор.НЕТ 5968
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02.09.2020 10:31
+6
Тут на Цензорі ботви та тролятини більше.
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02.09.2020 10:35
+3
Чомусь згадала передвиборні пости від ольгинських Андрей Андреевича та Лалалайки, як же вони працювали не покладаючи рук цілодобово. І де вони зараз?
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02.09.2020 10:59
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18 аккаунтов?
Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы - Цензор.НЕТ 5968
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02.09.2020 10:31 Відповісти
18 из десятков тисяч, звери просто.
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02.09.2020 10:34 Відповісти
І це в ті годинники, коли підлогу фейсбука треба розганяти статевими ганчірками.
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02.09.2020 10:37 Відповісти
Тут на Цензорі ботви та тролятини більше.
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02.09.2020 10:35 Відповісти
Тролли создают правильную картинку для пуйловской пропаганды.
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02.09.2020 11:13 Відповісти
В Украине и троллей не надо. Достаточно доморощенных малоросов и совкопитеков
Россия использует "фабрику троллей" для предвыборной пропаганды в США: Facebook и Twitter удалили 18 аккаунтов и 2 страницы - Цензор.НЕТ 5815
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02.09.2020 10:36 Відповісти
Чомусь згадала передвиборні пости від ольгинських Андрей Андреевича та Лалалайки, як же вони працювали не покладаючи рук цілодобово. І де вони зараз?
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02.09.2020 10:59 Відповісти
Перекинули на США. Проявили себя, повысили.
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02.09.2020 12:30 Відповісти
Мабуть ще відро медальок получили за працю на Цензорі.
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02.09.2020 14:09 Відповісти
PeaceData - название шикарное ! Росія використовує "фабрику тролів" для передвиборчої пропаганди в США: Facebook і Twitter видалили 18 акаунтів та 2 сторінки - Цензор.НЕТ 9578

Круче него только your-bunny-wrote Росія використовує "фабрику тролів" для передвиборчої пропаганди в США: Facebook і Twitter видалили 18 акаунтів та 2 сторінки - Цензор.НЕТ 9578
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02.09.2020 11:11 Відповісти
Это для смеха написано? 18 аккаунтов и 2 страницы))) И это ФАБРИКА троллей)))) Где санкции?
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02.09.2020 11:27 Відповісти
Почему не сказано за какого из рыжих кандидатов они агитируют? )))
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02.09.2020 11:39 Відповісти
Не знаю как расеянских, а 4 патриотических аккаунта, которые я постоянно читаю уже 2 день не работают: Олег Пономарь, Рома Доник, Миротворец и TZi
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02.09.2020 15:17 Відповісти
 
 