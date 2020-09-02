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Новини Політика України Скандали в Слузі народу
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За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, який за дзвінком на когось відкриває справи, на когось закриває.

Про це заявив народний депутат Гео Лерос, коментуючи своє виключення з фракції "Слуга народу", передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Мені сказав один із заступників фракції (СН. - Ред.), який, зокрема, розмовляв із президентом (Володимиром Зеленським. - Ред.), що це (виключення Лероса із фракції. - Ред.) - приватна вимога президента. Я думаю його (Зеленського. - Ред.) вкрай засмучує чути правду про те, що відбувається в країні, про той градус і ті неправильні кроки, які здійснює особисто президент і його Офіс Президента", - заявив Лерос.

"Я жодним чином не зрадив свої принципи. У мене є можливість говорити правду і говорити те, що я думаю", - додав нардеп.

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Коментуючи можливість позбавлення його мандата, Лерос сказав: "Ми імперативний мандат не ухвалили, тому немає можливості виключити мене з парламенту. Я вчора з інтернету дізнався, що відкрили ще одну кримінальну справу, потім мені направили, що ще одну кримінальну справу. Відкрито за вчора дві кримінальні справи. Адвокати зараз цим займаються. Це єдині важелі, які в них є. Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, який за дзвінком на когось відкриває справи, на когось закриває, тому нічого дивного в цьому немає".

Відповідаючи на запитання про розслідування підпалу його автомобіля, Лерос відповів: "Я думаю, що в будь-якому разі такі дії (підпал автомобіля. - Ред.) відбуваються безпосередньо за мовчазною згодою Офісу Президента. У мене немає бізнесу. У мене немає жодних побутових питань, які потрібно було б з кимось ділити. Це в будь-якому разі відбувається політичний тиск".

Лерос зазначив, що поки не планує вступати до іншої фракції або депутатської групи.

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+74
Давай Лерос!!! Пора заканчивать эпоху клоунов!!!
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02.09.2020 11:23
+36
Главклоун вызывает лишь брезгливость, презрение и омерзение. Такое же чувство люди испытывали к дваждынесудимому страусозаводчику Чивокуне. Подлое, злопамятное, ничтожное и сцыкливое существо, годами высмеивающая третьесортным "нижепоясным" юмором, украинский народ, чиновников, президентов, страну Украину, обиделось на здравую критику от депутата из своей фракции. Тьфу на тебя тварь дрожащая, ты думаешь мы забыли как ты перед Кадыровым извинялся.
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02.09.2020 11:43
+32
Узеленські наобирали "найчесніших і найвеличніших". А що по факту? Дрібні люди з гігантськими комплексами.
Зєля актор. А актори живляться славою та визнанням. І якщо їх кажуть, що номер- лайно, то це акторів знищує морально.

Зєля - ти гівняний актор і гівняний презедент...
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02.09.2020 11:28
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за 30 лет независимости ворье во власти превратило индустриальную Неньку в Найбеднейшую в Европе . . . только одно радует . . . хорошо хоть что всем рулили свои - а не заезжие, за исключением одного . . . у того родаки были из королевства Румыния
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02.09.2020 13:36 Відповісти
иплан, это в Ольгино так в методичках говорят писать? Во что превратило расию ворье у власти, лучше расскажи
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02.09.2020 13:56 Відповісти
пырла касапская . . . рейтинг от МВФ посмотри. . .
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02.09.2020 14:03 Відповісти
и че? Мне на улицы достаточно посмотреть, на рейтинги эти токо кацапы смотрят отчего-то...это правда, что у вас 40% населения не имеет туалета в доме?
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02.09.2020 14:12 Відповісти
. . . (гугл . . . В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020 году - Минсоцполитики)
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02.09.2020 14:05 Відповісти
наблюдаю их в огромных количествах в ресторанах, в Океан Плазе, и других местах...меняй методички, ольгинский иплан)
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02.09.2020 14:14 Відповісти
Слышь ты, срань лапотная, на паРаше почти половина населения живёт менее чем на 15 тысяч рЖублей, т.е. на жалких 200 баксов, 80 процентов ********* смело можно относить к нищедрани с африканским уровнем нищеты. И это на вЯлика1 энергетической супер-пупер дЯржаве, после 15 лет золотого дождя из нефтебаксов... Пять триллионов, пять тысяч миллиардов баксов, на минуточку... И что в итоге?

так шта засунь себе свои рейтинги в дупу, болезный, большинству кацапсин нечего щеки раздувать, так как подавляющее их большинство в сраном кацапо-ордынском Замкадье живёт отнюдь не лучше украинцев. И даже в нерезиновой шоколадные времена закончились в 2014 году, а в последний год так и полный писец даже у дарагих масквичей.
Выдыхай, убогий, со своими рейтингами и красивыми бордюрами от масквабадская оленевода собьянина))
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02.09.2020 16:01 Відповісти
пырла касапская . . . рейтинг от МВФ посмотри
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02.09.2020 14:02 Відповісти
Лерос - терміново поміняй призвище на ВОВК!! і тобі нічого ніхто не зробить!! Хош - зраджуй страну, хош - владу захоплюй, хош - ріж правду-матку Президенту...НІЧОГО!! ГПУ та ОП будуть шити справи, а судді їх будуть відносити у туалет на потреби....йще доплату зроблять гідну судді ВОВКА - 230 тис.грн, та довічне утримання, після виходу на пенсію 125 тис.грн.....
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02.09.2020 14:52 Відповісти
Поміняй краще "голубева" на "вовчиця" і з тобою все стане ясно.
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02.09.2020 15:03 Відповісти
Мафия конченая
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02.09.2020 15:30 Відповісти
Упс ., а выгонять Зеленского ,надо было еще вчера За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос - Цензор.НЕТ 8234
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02.09.2020 16:40 Відповісти
Не дадим Лероса в обиду. Да сгинет ЗеБанда!
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02.09.2020 22:02 Відповісти
кто это вообще такой?
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03.09.2020 06:34 Відповісти
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