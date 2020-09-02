За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос. ВIДЕО
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Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, який за дзвінком на когось відкриває справи, на когось закриває.
Про це заявив народний депутат Гео Лерос, коментуючи своє виключення з фракції "Слуга народу", передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Мені сказав один із заступників фракції (СН. - Ред.), який, зокрема, розмовляв із президентом (Володимиром Зеленським. - Ред.), що це (виключення Лероса із фракції. - Ред.) - приватна вимога президента. Я думаю його (Зеленського. - Ред.) вкрай засмучує чути правду про те, що відбувається в країні, про той градус і ті неправильні кроки, які здійснює особисто президент і його Офіс Президента", - заявив Лерос.
"Я жодним чином не зрадив свої принципи. У мене є можливість говорити правду і говорити те, що я думаю", - додав нардеп.
Коментуючи можливість позбавлення його мандата, Лерос сказав: "Ми імперативний мандат не ухвалили, тому немає можливості виключити мене з парламенту. Я вчора з інтернету дізнався, що відкрили ще одну кримінальну справу, потім мені направили, що ще одну кримінальну справу. Відкрито за вчора дві кримінальні справи. Адвокати зараз цим займаються. Це єдині важелі, які в них є. Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, який за дзвінком на когось відкриває справи, на когось закриває, тому нічого дивного в цьому немає".
Відповідаючи на запитання про розслідування підпалу його автомобіля, Лерос відповів: "Я думаю, що в будь-якому разі такі дії (підпал автомобіля. - Ред.) відбуваються безпосередньо за мовчазною згодою Офісу Президента. У мене немає бізнесу. У мене немає жодних побутових питань, які потрібно було б з кимось ділити. Це в будь-якому разі відбувається політичний тиск".
Лерос зазначив, що поки не планує вступати до іншої фракції або депутатської групи.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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так шта засунь себе свои рейтинги в дупу, болезный, большинству кацапсин нечего щеки раздувать, так как подавляющее их большинство в сраном кацапо-ордынском Замкадье живёт отнюдь не лучше украинцев. И даже в нерезиновой шоколадные времена закончились в 2014 году, а в последний год так и полный писец даже у дарагих масквичей.
Выдыхай, убогий, со своими рейтингами и красивыми бордюрами от масквабадская оленевода собьянина))