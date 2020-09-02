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Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн

Новини Цензор.НЕТ Події

Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн

Відсторонений від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко вийшов із СІЗО під 42 млн грн застави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік "Автомайдан" у Facebook.

"За відстороненого від посади першого заступника начальника київської податкової Миколу Ільяшенка внесли 42 млн грн застави. Він має вийти із СІЗО. Але з певними умовами: не залишати Київ без дозволу, носити електронний браслет, але без здачі закордонних паспортів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом усі троє затриманих у справі хабаря в $6 млн внесли застави на загальну суму 202 млн грн:

- 120 млн - за екскерівницю організаційного департаменту ДФС Олену Мазурову,
- 40 млн - за ексменеджера Burisma Андрія Кічу,
- 42 млн - за Ільяшенка.

Нагадаємо, Ільяшенка взяли під варту з альтернативою 84 млн грн. Пізніше суд продовжив арешт підозрюваного, проте вдвічі зменшив йому заставу - до 42 млн грн.

Також читайте: Підозрюваного у спробі дати $6 млн хабаря заступника начальника ГУ ДПС у Києві Ільяшенка залишили під вартою

Нагадаємо, САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Також читайте: Бутусов: Звідки можна взяти $6 млн кешу? Це результат роботи нелегальної системи ухилення від сплати податків, яка процвітає зараз в Україні

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

14 червня фігуранта справи Миколу Ільяшенка відсторонили від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві

ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, з можливістю внесення застави в 40,3 мільйона гривень Андрія Кічу, якого називають директором з правових питань газодобувної компанії "Бурісма", власником і керівником якої є ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича Микола Злочевський .

Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Простому нариду и так хорошо!
Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 6864
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02.09.2020 11:43
+16
украл 168 отдал 42 отличненько
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02.09.2020 11:42
+10
Залог возвращается после закрытия дела,так что не отдал а положил на хранение)
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02.09.2020 11:45
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Хочете бути справжніми європейцями - завчасно платіть податки. Наповнення державного бюджету України є святим обов'язком для кожного громадянина. Адже саме з бюджету платяться зарплати вчителям, лікарям, стипендії студентам та пенсії пенсіонерам.
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02.09.2020 11:41 Відповісти
(c) Зеленских? Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 1262
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02.09.2020 11:47 Відповісти
Ну чого ж тільки Зеленських? Від особи президента тут мало що залежить. Така фігня була завжди, при всіх президентах без виключення.
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02.09.2020 11:48 Відповісти
Президент це гарант Конституціі,законності, справедливості. Весь народ Украіни в складчину проводить вибори президента,утримує його слуг,апартаменти,курорти,лікарні, непомірно роздутий автопарк, літаки , платить непогану зарплату, а сам живе в злиднях. Так може всенародно послати всих гарантів нинішніх і майбутніх .... Віддачі то немає ніякоі!
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02.09.2020 12:21 Відповісти
Був би наш народ розумніший, послав би вже років 20 назад.
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02.09.2020 15:59 Відповісти
Ярослав Волохов До бюджету присмокталися різні покидьки.Тому вони забирають ваші податки.
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02.09.2020 11:52 Відповісти
Та ні, не присмокталися. Держава це організація різних покидьків. Feel difference?
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02.09.2020 12:11 Відповісти
Ярослав Волохов Та ні,саме присмокталися.
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02.09.2020 12:51 Відповісти
украл 168 отдал 42 отличненько
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02.09.2020 11:42 Відповісти
Залог возвращается после закрытия дела,так что не отдал а положил на хранение)
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02.09.2020 11:45 Відповісти
Налог с краж
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02.09.2020 12:17 Відповісти
Да. 25% судейским за развал дела. + 25% возвратный залог. Тарифы надо уважать!
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02.09.2020 12:27 Відповісти
Для особо одаренных, объясняю. Когда ловят на взятке, эти деньги изымают и они становятся вещдоками. Преступнику их не дарят.
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02.09.2020 13:23 Відповісти
После развала дела преступник приобретает статус добропорядочного и его ждёт приз из хранилища вещ.доков Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 8631
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02.09.2020 13:32 Відповісти
О. ЮрЫст нарисовался. Дети в садике и то умнее тебя рассуждают.
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02.09.2020 13:37 Відповісти
" в общем, все трое задержанных по делу о взятке в $6 млн внесли залоги на общую сумму 202 млн грн:Источник: https://censor.net/ru/n3217154"
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02.09.2020 12:34 Відповісти
Ты думаешь 168 ему подарили? И следствие эти бабки не изъяло? Ты реально так думаешь?
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02.09.2020 13:21 Відповісти
В мене склалося стійке враження, що над чудо-президентом дуже довго працювали самі визначні вчені. Такі як професор Преображенський з к-фільму "Собаче серце"...
Але, наука в деяких напрямках - і досі безсила...
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02.09.2020 15:29 Відповісти
Простому нариду и так хорошо!
Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 6864
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02.09.2020 11:43 Відповісти
Простий народ отримує те, що заслужив. Якщо хоче отримувати більше, то потрібно ставати складним народом. У москалів доречі є класна приказка "Простота хуже воровства".
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02.09.2020 11:45 Відповісти
Так отож!
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02.09.2020 12:30 Відповісти
Ласкаво просимо у смердяче жидокацапське болото
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02.09.2020 11:45 Відповісти
могут, когда захотят же, черти))
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02.09.2020 11:46 Відповісти
А происхождение денег не узнали?
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02.09.2020 11:49 Відповісти
Та щас! Законы кто пишет? Подстаховались. Они же понимают, что "от сумы и от тюрьмы ..."
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02.09.2020 14:21 Відповісти
Рекордная взятка в $6 млн: отстраненный налоговик Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 1397
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02.09.2020 11:49 Відповісти
Судя по цифрам Украина самое богатое государство в Мире.
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02.09.2020 11:50 Відповісти
не государство, а народ.
И он на столько богат, что может поставить во главе себя клоуна и не париться о последствиях!
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02.09.2020 11:57 Відповісти
А шо, до Клоуна хіба не було корупції?
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02.09.2020 12:13 Відповісти
була.
І що?
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02.09.2020 12:38 Відповісти
А кто у нас больше ворует: клоуны или таки олигархи?
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02.09.2020 13:04 Відповісти
Олигархи превратили страну в цирк и ржут...
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02.09.2020 13:07 Відповісти
капец, в штатах бы за 2 гривны на кичу отправили..у тут 42 лимона только залога....
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02.09.2020 11:50 Відповісти
В ЕС бы сразу начали расследование о том, откуда взялись эти миллионы на залог...
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02.09.2020 11:50 Відповісти
Сумма залога должна превышать сумму взятки, иначе это пшик.
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02.09.2020 11:54 Відповісти
А сумма залога и так превішает сумму взятки:

" в общем, все трое задержанных по делу о взятке в $6 млн внесли залоги на общую сумму 202 млн грн:Источник: https://censor.net/ru/n3217154"

Вот только у органов должен возникнуть логичній вопрос - откуда взялись єти миллионі на залог и потребовать законного подтверждения происхождения этих средств, иначе - конфискация и еще одно уголовное дело.
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02.09.2020 12:36 Відповісти
скоро восстановится на работе и получит компенсацию - за вынужденный прогул.

не он первый.
все делают, что хотят - пока клоун при власти, власти нет.
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02.09.2020 11:54 Відповісти
И не говорите, только и пожили что при остальных президентах. Сплошная справедливость...
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02.09.2020 12:09 Відповісти
Это никак не оправдывает клоуна - вы ж его выбирали не для того, шоб он был как "все остальные". Вы ж *опу рвали, шо "он хароший" и "дайте ему папробавать - он все изменит".
Так шо нефиг на папередникав косить.
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02.09.2020 13:37 Відповісти
А декларация на источник залога имеется или нужно открывать еще одно уголовное дело?
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02.09.2020 11:55 Відповісти
Вот думаю, а на время следствия на сумму залога банковский процент начисляется или как? Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 1199
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02.09.2020 11:57 Відповісти
Супер..... Больше 4 лямов в +
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02.09.2020 11:57 Відповісти
так он не себе брал, а друзям, вот друзи и скинулись помаленьку
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02.09.2020 12:01 Відповісти
Так и надо. "Сам пропадай, а товарища выручай!" 😁
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02.09.2020 12:13 Відповісти
Ермака кадр. Своих не кидают.
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02.09.2020 12:05 Відповісти
Влада свого в "біді" не покине. Бач дозволили Закон купити за нажите "непосильним трудом". Звичайному розбійнику потрібно вночі не спати,цим ще й кабінет для цього виділяють.
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02.09.2020 12:08 Відповісти
Чому нікого не цікавить, куди підуть ті "застави"Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 9664 Якщо підуть, звісно...Рекордний хабар у $6 млн: відсторонений податківець Ільяшенко вийшов із СІЗО під заставу в 42 млн грн - Цензор.НЕТ 8867
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02.09.2020 12:10 Відповісти
Як це куди? На благодійність звичайно 😳
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02.09.2020 12:16 Відповісти
ГавноЗеленскогоНароду
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02.09.2020 12:46 Відповісти
Гура! Слава Миколі!
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02.09.2020 12:48 Відповісти
"Кінець епохи бідності"
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02.09.2020 13:33 Відповісти
. . . А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ . . .(гугл . . . В Украине количество бедных достигнет 45% в 2020 году - Минсоцполитики)
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02.09.2020 13:50 Відповісти
Ну все - взятки розданы, преступники выпущены, скоро дело закроют за отсутствием состава и извинятся перед преступниками за причиненные неудобства!
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02.09.2020 15:04 Відповісти
******* ******! Если уже не ********. Надо залоги в евро формировать с 9-ю нулями минимум.
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02.09.2020 16:03 Відповісти
На своих у ЗеБанды всегда найдутся деньги.
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02.09.2020 21:45 Відповісти
Смысл этой операции о взятке НАБУ был в дискредитации Сытника и Холодницкого, разработанная офисом президента и офисом ген. прокурора (была смотрящая от Венедиктовой, которая контролировала реестр судебных решений), но что-то пошло не так, Сытник и Холодницкий перехитрили Ермака и Венедиктову. Теперь эти два ярких представителя ЗеБанды вынудили Холодницкого написать заяление по собственному желанию, а Сытника подрезали, через так называемый "конституционный суд"
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02.09.2020 21:56 Відповісти
 
 