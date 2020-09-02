УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14447 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
970 20
Кабмін (6254) Арахамія (1001) Слуга народу (2544) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (72) Міненерго (367)

Міністрів економіки та енергетики замінимо, якщо не побачимо конкретного швидкого руху і плану, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністрів економіки та енергетики замінимо, якщо не побачимо конкретного швидкого руху і плану, -

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністрів економіки і енергетики можуть замінити, якщо вони не покажуть результат роботи.

Про це сказав Арахамія перед початком засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо міністрів економічного та енергетичного блоку є багато питань. Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Існує. Криза фінансова з бюджетом існує? Ось вам і всі відповіді. Якщо ми не побачимо конкретного швидкого руху і плану, вони будуть змінені", - сказав Арахамія.

"Якщо будуть якісь ігрища, що ми своїх не здаємо, то підуть всі разом (Кабмін. – Ред). Зараз немає таких підстав", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консенсус-прогноз падіння ВВП України в 2020 році погіршився до 6%, - Мінекономіки

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що два-три міністерства восени чекають ротації. Очікується, що прийдуть люди, "які не просто мають бачення і програми", а "можуть їх швидко імплементувати в життя".

Зазначимо, що про можливі перестановки повідомляли і колеги нардепа. Так, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є питання до роботи економічного блоку Кабміну.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що зараз ініціатив про відставку Кабінету Міністрів восени немає, але відбутися в нашій країні може багато чого.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Каких тебе, чурбан зеленый, не хватает планов?
показати весь коментар
02.09.2020 12:02
+3
это - девяносто пятая серия старой игры "царь - класный чувак, а бояре все - гондурасы"...
показати весь коментар
02.09.2020 12:07
+2
Министров экономики и энергетики заменим, если не увидим конкретного быстрого движения и плана, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3950
показати весь коментар
02.09.2020 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По уровню своего примитивного мышления Зеленский считает, что смена министров как то может повлиять на экономику и финансы государства. Он в очередной раз хочет сменить руководство минфина и минэкономики.

После откровенной атаки на Сытника Зеленский пытается снизить градус накала в Борьбе с группой Баканова, снова предложив Уманскому должность министра финансов. Вот и посмотрим, чего больше у Уманского, ума или амбициозности.
показати весь коментар
02.09.2020 12:01 Відповісти
это - девяносто пятая серия старой игры "царь - класный чувак, а бояре все - гондурасы"...
показати весь коментар
02.09.2020 12:07 Відповісти
Народ только и делает, что наблюдает, вместо настоящей работы правительства. Вначале надо было получить знания и опыт, работать над своим развитием, а потом что-то пытаться сделать для страны. Они все случайно попали во власть и каждый лезет вперед, чтобы быть возле главного. А толку-то нет ни в чем...
показати весь коментар
02.09.2020 12:20 Відповісти
Каких тебе, чурбан зеленый, не хватает планов?
показати весь коментар
02.09.2020 12:02 Відповісти
так шо все давидик фигней занимается - совместил бы две должности и показал, как привести государство украина к процветанию
показати весь коментар
02.09.2020 12:03 Відповісти
Еще чего, пусть идет и достигает успехов в бизнесе, а не пытается управлять страной
показати весь коментар
02.09.2020 12:15 Відповісти
не міністрів тра міняти, а вас усіх. Держава- не рояль
показати весь коментар
02.09.2020 12:07 Відповісти
Министров экономики и энергетики заменим, если не увидим конкретного быстрого движения и плана, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3950
показати весь коментар
02.09.2020 12:07 Відповісти
бордель и кровати...
показати весь коментар
02.09.2020 12:08 Відповісти
не так, тут как раз бл#дей меняют, вот только бревна на колоды.
показати весь коментар
02.09.2020 12:12 Відповісти
дубы на сосны?)))
показати весь коментар
02.09.2020 12:15 Відповісти
точно!
показати весь коментар
02.09.2020 12:17 Відповісти
А вы всех поочередно меняйте для профилактики раз в месяц, т к все равно пользы нет для страны от вашей суеты
показати весь коментар
02.09.2020 12:13 Відповісти
Кровати переставлять не означает улучшить работу.
показати весь коментар
02.09.2020 12:13 Відповісти
При слове "план" ЗЕ заметно оживился ..))
показати весь коментар
02.09.2020 12:22 Відповісти
...хламидия зеленая, надо шлюх менять, а не кровати переставлять Міністрів економіки та енергетики замінимо, якщо не побачимо конкретного швидкого руху і плану, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5270
показати весь коментар
02.09.2020 12:36 Відповісти
начинать надо с того, что в целом у зепартии и правительства нет никакого плана развития страны ... для них главное шагать в ногу, а куда ??? ... да куда-нибудь ... эти скоморохи и неучи делают вид бурной деятельности и обязательного недовольства другими, которые "шагают не в ногу" или критикуют их бездарность и тупость
показати весь коментар
02.09.2020 12:48 Відповісти
у парвительства азирова была такая метода - менять министра строительства каждые полгода. С каждого нового взятки гладки - кто там до меня шо крал, не знаю, я - честный!
показати весь коментар
02.09.2020 13:20 Відповісти
Эта мартышка вторая из окна выпадет. Очень скоро, когда народ начнёт этих чудаков, нарисовавшихся из ниоткуда, выбрасывать из окон их кабинетов вслед за клоуном.
показати весь коментар
02.09.2020 14:02 Відповісти
Кризис в энергетике существует? Существует. Кризис в экономике существует? Существует. Кризис финансовый по бюджету существует? Вот вам и все ответы.

Результаты правления зеленых микробов. Признаны самими микробами.
показати весь коментар
02.09.2020 14:02 Відповісти
 
 