Міністрів економіки та енергетики замінимо, якщо не побачимо конкретного швидкого руху і плану, - "слуга народу" Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністрів економіки і енергетики можуть замінити, якщо вони не покажуть результат роботи.
Про це сказав Арахамія перед початком засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Щодо міністрів економічного та енергетичного блоку є багато питань. Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Існує. Криза фінансова з бюджетом існує? Ось вам і всі відповіді. Якщо ми не побачимо конкретного швидкого руху і плану, вони будуть змінені", - сказав Арахамія.
"Якщо будуть якісь ігрища, що ми своїх не здаємо, то підуть всі разом (Кабмін. – Ред). Зараз немає таких підстав", - додав він.
Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що два-три міністерства восени чекають ротації. Очікується, що прийдуть люди, "які не просто мають бачення і програми", а "можуть їх швидко імплементувати в життя".
Зазначимо, що про можливі перестановки повідомляли і колеги нардепа. Так, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є питання до роботи економічного блоку Кабміну.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що зараз ініціатив про відставку Кабінету Міністрів восени немає, але відбутися в нашій країні може багато чого.
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