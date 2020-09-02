Міністрів економіки та енергетики замінимо, якщо не побачимо конкретного швидкого руху і плану, - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністрів економіки і енергетики можуть замінити, якщо вони не покажуть результат роботи.

Про це сказав Арахамія перед початком засідання парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Щодо міністрів економічного та енергетичного блоку є багато питань. Криза в енергетиці існує? Існує. Криза в економіці існує? Існує. Криза фінансова з бюджетом існує? Ось вам і всі відповіді. Якщо ми не побачимо конкретного швидкого руху і плану, вони будуть змінені", - сказав Арахамія.

"Якщо будуть якісь ігрища, що ми своїх не здаємо, то підуть всі разом (Кабмін. – Ред). Зараз немає таких підстав", - додав він.

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Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що два-три міністерства восени чекають ротації. Очікується, що прийдуть люди, "які не просто мають бачення і програми", а "можуть їх швидко імплементувати в життя".

Зазначимо, що про можливі перестановки повідомляли і колеги нардепа. Так, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у монобільшості є питання до роботи економічного блоку Кабміну.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що зараз ініціатив про відставку Кабінету Міністрів восени немає, але відбутися в нашій країні може багато чого.