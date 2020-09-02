Вдова убитого журналіста Сергієнка звернулася до Зеленського та Венедіктової: Прокурорів намагаються відсторонити від справи. Не дайте вбивцям уникнути відповідальності

Вдова убитого журналіста Василя Сергієнка просить не допустити того, щоб убивці, зокрема - замовник, уникли відповідальності.

Про це йдеться у зверненні вдови убитого в 2014 році журналіста, Героя Небесної Сотні Василя Сергієнка Валентини до Володимира Зеленського та Ірини Венедіктової, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу звернути Вашу увагу на кричущу ситуацію у справі вбивства мого чоловіка – журналіста, громадського діяча Василя Сергієнка, яка стала наслідком систематичного перешкоджання встановленню і притягненню до відповідальності замовника викрадення, катування і вбивства мого чоловіка Василя Сергієнка. Справі вже понад шість років. І кожного разу, як тільки слідчі і прокурори наближаються до можливого прориву у справі, відбувається витік інформації, перешкоджання роботі слідчих та прокурорів, чи от як зараз- тиск і намагання відсторонити прокурорів від цієї справи. Прошу взяти справу під особистий контроль і не дати вбивцям уникнути відповідальності. Йдеться про переслідування слідчих і прокурорів, які дійсно намагаються притягнути замовника і не дати вбивцям залишитись безкарними", - йдеться у зверненні.

"У січні 2019 року справу передали в Городищенський районний суд. Але ще пів року і цей суд не міг провести підготовче засідання у справі, і потім засідання призначались раз на місяць і переважно зривались. За цей час суд випустив з-під варти під домашній арешт трьох звинувачених, в тому числі організатора ОЗУ, таким чином, під вартою залишився лише один з виконавців, який до цього вже був засуджений за вбивство. Я переконана, що на суддів вчиняється тиск з боку замовника вбивства, оскільки вирок у справі щодо виконавців і організаторів наближає притягнення до відповідальності і замовника", - додала Сергієнко.

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"Суддя Людмила Синиця свідомо зірвала співпрацю одного із обвинувачених зі слідством, перешкодила можливості притягнення до відповідальності замовника вбивства, і поставила під загрозу безпеку одного із підсудних і свідка в іншому провадженні. Чому я, вдова вбитого, маю більше опікуватись його безпекою, ніж головуюча у справі? Можливо тому, що мені важливе притягнення замовника, а у суддів геть протилежна мета? За цим фактом було порушено кримінальну справу. Але суддя Людмила Синиця продовжила розгляд справи про вбивство мого чоловіка по суті, як наче нічого не сталося. Не заявила самовідвід, не задовольнили численні відводи. Це для мене просто нонсенс", - додала Сергієнко.

"Почався тиск на прокурорів у справі щодо обвинувачення судді Синиці (Тарас Семків, Гюндуз Мамедов), на прокурорів, які представляють державне обвинувачення в справі вбивства мого чоловіка і заявляли відвід (Юлія Малашич), на слідчих. Тобто тепер замість розслідувати вбивство і доводити вину замовника, будуть розслідувати дії слідчих і прокурорів? Погрожують їх відсторонити? Я переконана, що це переслідування направлено на те, щоб розвалити справу, і на те, щоб замовник вбивства Василя Сергієнка уникнув відповідальності.

Тому я дуже прошу:

- Президента Володимира Зеленського:

Взяти справу вбивства мого чоловіка під особистий контроль і не допустити уникнення вбивцями, зокрема – замовником, відповідальності.

- Генерального прокурора Ірину Венедіктову:

1) вжити заходи захисту і не допустити тиск на прокурорів:

– в кримінальному провадженні щодо вбивства мого чоловіка Василя Сергієнка №12014250190000090, яке розглядається в Городищенському районному суді;

– в кримінальному провадженні щодо розголошення матеріалів розслідування суддею Людмилою Синицею № 42019000000001280 та № 42019000000001281

– на заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, який курує обидва департаменти, чиї прокурори представляють державне обвинувачення в цих провадженнях (департамент справ по Майдану і департамент протидії катуванням),

2) не допустити усунення їх від справ, несправедливого переслідування і, тим самим не допустити уникнення замовником відповідальності за вбивство мого чоловіка:

3) подати клопотання до Верховного суду про зміну територіальної підсудності в справі по вбивству мого чоловіка Василя Сергієнка із судів Черкаської області на будь-яку іншу, бо на моє глибоке переконання і вже майже п’ятирічний досвід відвідування судових засідань, в Черкаській області ніякий об’єктивний судовий розгляд справ, які стосуються інтересів Геннадія Бобова - неможливий", - закликала Сергієнко.















Нагадаємо, 4 квітня 2014 року близько 20:30 у Корсуні-Шевченківському Черкаської області зловмисники викрали журналіста Василя Сергієнка. Потім його вбили, а тіло, намагаючись приховати докази злочину, сховали в лісосмузі.

За картиною, яку на сьогодні відновило слідство, події розвивалися так. Близько 21:00 Сергієнко, як зазвичай, вийшов закрити ворота на ніч. Тут йому завдали перший удар, ймовірно, зламавши ніс і щелепу. Сергієнко був великим і міцним чоловіком - він не знепритомнів, а встиг добігти до порогу будинку. Його наздогнали і завдали другий удар по голові. В цей час на пронизливі крики сина надвір вибралася його 87-річна мати Ніна Андріївна. Зі зламаною ногою, забувши, що потрібно на щось спертися, діставшись до вхідних дверей, вона побачила невідомих у масках і сина, що лежав у крові.

Літня жінка закричала так голосно, наскільки вистачило сил. Благала їх. Але на неї ніхто не реагував. Невідомі, які прийшли в той вечір за її сином, просто мовчки потягли його до машини. Сина везли вбивати, а вона не могла йому нічим допомогти. "Я ображаюся на своє серце, що воно пережило таке і не зупинилося", - сказала нам Ніна Андріївна.

Пізніше слідство встановить, що Сергієнка поволокли до виходу, завантажили в машину. Потім викрадачі попрямували в сторону Виграєвського лісового господарства. На асфальтованій ділянці колишньої автозаправки Сергієнка передали двом безпосереднім убивцям. Яма-могила була вирита заздалегідь за 50 метрів від дороги. Але вбили журналіста не відразу. Смерть настала від аспірації крові внаслідок черепно-мозкової травми. При огляді судово-медичним експертом було виявлено 19 колото-різаних ран: 17 безпосередньо на тілі, а ще були з обох боків на шиї. У нього були зламані ребра і під'язикова кістка - вона ламається тільки при задушенні. Також по тулубу було завдано численних ран. Наручники були на руках, ноги зв'язані ізоляційною стрічкою.

Нагадаємо, 16 травня 2017 року співробітниками Черкаського ГУНП за процесуального керівництва облпрокуратури під час проведення комплексу слідчих і оперативно-розшукових заходів у Києві затримано підозрюваного в організації резонансного вбивства Сергієнка Вадима Мельника, колишнього начальника охорони депутата Геннадія Бобова. Раніше колеги Сергієнка пов'язували депутата Бобова з цим злочином.

У 2018 році справу частково взяла ГПУ. Тепер щодо вбивства Сергієнка є два кримінальні провадження. Одне протягом трьох років безуспішно слухають суди, а друге перебуває в Управлінні спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

У березні 3019 року з'явилася інформація про те, що в США затримано ще одного підозрювано, ймовірного керівника групи викрадачів - Андрія Іносова.

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26 червня Віктору Горбенку і Роману Недибалюку Городищенський райсуд Черкаської області змінив запобіжний захід на домашній арешт.

8 січня 2020 р суд відпустив під домашній арешт Вадима Мельника, який є одним із обвинувачених у вбивстві черкаського журналіста Василя Сергієнка.