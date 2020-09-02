За рік турборежиму чинна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники, - КВУ
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За рік турборежиму чинна Верховна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні КВУ в Facebook.
Комітет виборців України порівняв кількість ухвалених законів за перший рік роботи народними депутатами VIII і IX скликань.
Для ВР VIII скликання це період роботи з 27 листопада 2014 року по 27 листопада 2015 року, для ВР IX скликання - з 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.
За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання ухвалили 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання вище.
Також депутати VIII скликання зареєстрували понад законопроєктів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. від депутатів IX скликання. Абсолютну більшість проєктів зареєстрував уряд.
У депутатів обох скликань майже однакову кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів VIII скликання і 117 у депутатів IX скликання.
"Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Будь ласка, зачекайте...
а может учили нормально - но клоуны слишком тупые, долго ищут кнопки в перерывах между поиском анала и оценкой сосен
Нашел на просторах интернета соплЁвскую агитку!
Поржал!
Этому не научится, тут врожденный талант иметь так надо!!! дураками только рождаются
И выход соответствующий - обдрыстаные стены и больше ничего.
Віталій В'юн: Від сьогодні в Україні вступає у дію "покращення" для новонароджених.
Раніше кожна мама при народженні дитини отримувала від держави "пакунок маляти". При чому, його видавали уже у пологовому будинку.
А від сьогодні, "пакунка малюка" не буде. Проте, передбачена банківська картка з 5 тисячами гривень. На ці кошти можна буде купити якісь речі для дитини.
АЛЕ!
Щоб отримати цю картку потрібно:
- зібрати 7 видів документів,
- звернутися з ними до відділу соціального захисту,
- соцзахист 5 днів розглядатиме документи і якщо прийме рішення про призначення компенсації, то...
- далі соцзахист до 10 числа наступного місяця передасть цю інформацію банку,
- ще через 7 днів Казначейство перерахує банку кошти, які потім банк переведе на рахунок мами.
Коли кошти прийдуть на картку, то за них можна буде купити дитячі товари або речі для породіллі.
АЛЕ! Лише у окремих магазинах, які працюватимуть партнерами цієї програми. А якщо за рік ви не витратите ці кошти, вони повернуться державі...
Зважте різницю між просто отримати коробку в пологовому будинку і зробити все вище вказане!
Це - наші реформи, які покращують і полегшують життя людей? Не може такого бути - розбудіть мене...
Отже, щоб отримати 5000 гривень замість пакунка малюка, який просто миттєво видавався в пологовому відразу після народження і економив купу часу та коштів, минулого разу я вже відстояв двогодинну чергу в районному відділені Управління праці та соціального захисту населення, дізнався, які документи потрібні.
Все відкопіював, з дружиною заповнили бланк заяви, який нам видали.
Сьогодні прийшли подавати документи (зауважу, що управління не приймає по п'ятницях, а по вівторках приймають тільки до 13.00).
Подаємо:
- Ой, у Вас заява не така.
...!!!!!11111????777 Як не така?! Ви ж нам минулого разу видали саме таку.
- Сьогодні 1 вересня і форма заяви змінилася. Тримайте нову.
Ошелешено приймаю папірець, де треба заповнити з двох боків купу ідіотської інформації типу серію-номер паспорту, ким-коли видано, ідентифікаційний код, адресу і т.п.
(Коли це вже скінчиться? Чому ця інформація автоматично не підтягується з реєстру платників податків?)
Окей, сідаємо і на колінці починаємо заповнювати.
Дістаємося до цікавого пункту:
"Прошу в разі призначення допомоги кошти перераховувати на рахунок із спеціальним режимом використання у банківській установі АТ "КБ "Приватбанк", міжнародний номер банківського рахунка (****)________, МФО____, код згідно з ЄДРПОУ____" (спеціальний режим - це коли ти ці гроші можеш витратити не всюди, а лише в окремих визначених урядом магазинах. Така собі корупційно-ризикована монетизація).
Все це заповнюється вручну.
Зрозуміло, який це гемор персоналу управління потім ввести все в базу, незрозуміло, чому за ібаном (це не матюк) автоматично не підтягується МФО та ЄДРПОУ.
Але головна проблема в іншому - у нас немає жодного режимного рахунку в Приваті:
- Вибачте, а що тут писати? Де взяти цей рахунок?
- Поки ніде. Лишайте порожнім. Процедура ще не відпрацьована, ми самі нічого не знаємо, стежте за сайтом Мінсоца, вони розпишуть, як це робиться, потім рахунок донесете.
Так само ошелешено віддаю заповнені папери і все ж перепитую:
- Так а далі що? Куди звертатись? Чого чекати?
- Стежте за сайтом Міністерства соцполітики.
- Дякую.
Я дякую.
Я дуже дякую.
Я дуже дякую особисто Шмигалю та істотам у мінсоці, які зарубали налагоджену систему пакунків малюка та вигадали цього франкєнштейна.
Мені шкода всіх - людей з інвалідністю та сиріт, яким я своєю присутністю збільшую чергу.
Мені шкода працівників управління, які досі опрацьовують купу паперової макулатури, передряпуючи кривульки у свої комп'ютери, а тепер їм ще й додалося нашого клопоту.
Мені шкода мільйони батьків, які так само втрачають зараз дорогоцінний час та кошти (мінімум - це на проїзд), аби отримати ці дуже невеликі кошти, які потім ще незрозуміло як витрачати.
Я впевнений, що велика частка батьків після такого початку просто заб'є на цю допомогу і не буде витрачати час.
(Може на це і розрахунок?)
Я ж принципово пройду весь цей шлях, порахую всі витрачені години та кошти, аби потім наочно продемонструвати, скільки часу Шмигаль "зекономив" українським батькам та як нинішній Уряд сприяє збільшенню народжуваності.
Але ж не забуваймо, що все це освячено особисто Володимиром Олександровичем Зеленським.
Писати відео на ютьюбі - не в черзі в соцзахист стояти, правда?
Триматиму в курсі.