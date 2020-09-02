За рік турборежиму чинна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники, - КВУ

За рік турборежиму чинна Верховна Рада ухвалила менше законів, ніж її попередники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні КВУ в Facebook.

Комітет виборців України порівняв кількість ухвалених законів за перший рік роботи народними депутатами VIII і IX скликань.

Для ВР VIII скликання це період роботи з 27 листопада 2014 року по 27 листопада 2015 року, для ВР IX скликання - з 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.

За даними КВУ в перший рік роботи народні депутати IX скликання ухвалили 264 закони, депутати VIII скликання - 330. Таким чином показники законодавчої продуктивності роботи депутатів попереднього скликання вище.

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Також депутати VIII скликання зареєстрували понад законопроєктів: 4,8 тис. проти 3,4 тис. від депутатів IX скликання. Абсолютну більшість проєктів зареєстрував уряд.

У депутатів обох скликань майже однакову кількість проведених пленарних засідань: 122 у депутатів VIII скликання і 117 у депутатів IX скликання.

"Навіть в умовах турборежиму кількість прийнятих законів парламентом цього скликання є нижчою, аніж у їх попередників. Пандемія і перебування Верховної Ради фактично на карантині не має жодного відношення до низьких показників роботи. Кількість пленарних засідань цього парламенту і попереднього фактично однакові. Єдине пояснення – турборежим виявився широко розрекламованим міфом", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.