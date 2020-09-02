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Новини Політика України
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"Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Голос" ініціює створення у Верховній Раді тимчасової слідчої комісії для розслідування справи "вагнерівців".

"Нещодавно українські засоби масової інформації оприлюднили повідомлення про можливу причетність наших спецслужб до затримання в Мінську членів так званого підрозділу "Вагнер"... Ми ініціюємо створення тимчасової слідчої комісії для розслідування оприлюднених фактів", - цитує сайт партії "Голос" секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко (фракція "Голос"), передає Цензор.НЕТ.

За словами народного депутата, якщо версія зі зривом спецоперації хоча б частково підтвердиться, то винні повинні бути покарані, а якщо ні, то фейки необхідно спростувати.

"У нас викликає багато запитань як позиція влади, так і низка деталей у версією журналістів. З цим усім треба розібратися. Суспільство має отримати чітку відповідь: що сталося в Мінську, що сталося в Офісі президента. Чи була державна зрада. І якщо була, то хто зрадник", - зазначають у "Голосі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресконференцію військового Тараса Констанчука про операцію із захоплення "вагнерівців" скасовано

"Закликаю колег з інших фракцій приєднатися до формування цієї комісії", - сказав Костенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
конечно поддержит. вопрос в другом- по закону невозможно создать ВСК если нет представителей от всех фракций. Если Слуги не дадут своих представителей то ВСК не создадут.
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02.09.2020 12:16
+5
Партия без лица, без голоса, без поддержки.
Беспомощное дитя Вакарчука, брошенное им и забытое.
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02.09.2020 12:22
+5
Янелох обсерецця і не дасть створити. "Голос" в Раде инициирует создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев": Общество должно получить четкий ответ, была ли госизмена - Цензор.НЕТ 9551
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02.09.2020 12:29
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интересно, ЕС поддержит?
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02.09.2020 12:14 Відповісти
конечно поддержит. вопрос в другом- по закону невозможно создать ВСК если нет представителей от всех фракций. Если Слуги не дадут своих представителей то ВСК не создадут.
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02.09.2020 12:16 Відповісти
От чому я знаю, що ЄС вже як тиждень зробили заяву, а ти-ні?
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02.09.2020 12:41 Відповісти
сделали заявление? тоесть просто поговорили.
мне интересны дела, а не болтовня.
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02.09.2020 12:51 Відповісти
ОК, ти ідіот. За Зеленського голосував чи просто кацап?
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02.09.2020 13:02 Відповісти
я не идиот. а твой уровень я увидел.
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02.09.2020 13:07 Відповісти
Олег Розгонов ось тобі порада :

"Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада - Цензор.НЕТ 2965
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02.09.2020 13:20 Відповісти
ты простудил голову, или нет?
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02.09.2020 13:27 Відповісти
о. ну, хоть перед выборами Голос зашевелился. Может хоть какая-то польза от демократии и для страны будет.
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02.09.2020 12:15 Відповісти
Партия без лица, без голоса, без поддержки.
Беспомощное дитя Вакарчука, брошенное им и забытое.
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02.09.2020 12:22 Відповісти
согласен. но и от мусорного ведра бывает польза))
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02.09.2020 12:27 Відповісти
Выборы им уже не помогут.
Голоса больше нет.
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02.09.2020 12:25 Відповісти
это как от мёртвого ожидать жизни так и этот Голос
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02.09.2020 13:45 Відповісти
Сомневаюсь, что поможет но давить эту мразь надо!
Тут Шапошников подробно для дебилов описал почему...https://m.youtube.com/watch?v=71GCXzIDPhk&t
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02.09.2020 12:19 Відповісти
А где Славко? В Беларуси на концерте?
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02.09.2020 12:27 Відповісти
Янелох обсерецця і не дасть створити. "Голос" в Раде инициирует создание ВСК для расследования дела "вагнеровцев": Общество должно получить четкий ответ, была ли госизмена - Цензор.НЕТ 9551
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02.09.2020 12:29 Відповісти
продажа батькивщины це не измена, а всего лишь бизнес для фиолетовых, голубых и малиновых в крапинку "Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада - Цензор.НЕТ 8935
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02.09.2020 12:38 Відповісти
Было бы неплохо 😠😠😠
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02.09.2020 12:49 Відповісти
вакарчук ублюдок
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02.09.2020 12:49 Відповісти
как говорится - не трать, куме, сили, спускайся на дно... голосу уже ничего не поможет - даже те дебилы, которые за них голосовали, в большинстве прозрели. Правда, еще притула есть, могут за него голоснуть самые твердолобые...
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02.09.2020 12:51 Відповісти
виновные должны быть наказаны, а если нет, то фейки необходимо опровергнуть
"Голос" у Раді ініціює створення ТСК для розслідування справи "вагнерівців": Суспільство має отримати чітку відповідь, чи була держзрада - Цензор.НЕТ 81
Или предатели или фейкометы должны сидеть в Ростове.
.
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02.09.2020 13:00 Відповісти
Зачем эти реверансы? Уже то, что эта ВСК до сих пор не создана само по себе красноречивее некуда говорит, что измена была.
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02.09.2020 13:43 Відповісти
Кроти в ОПУ, дефективні в Раді, вся вертикаль влади інфікована ідіотами. Конфуцій рве чуба на лобі від такої влади.
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02.09.2020 13:58 Відповісти
"Голос" единственная патриотическая партия Украины.
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02.09.2020 21:16 Відповісти
 
 