Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів
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Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав у фейсбуці виключеного зі "Слуги народу" через критику Володимира Зеленського нардепа Гео Лероса "перебіжчиком і щуром". У коментарях під постом люди залишили низку зауважень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, Подоляк заявив, що Лерос не озвучив "жодних викриттів та інформації. Дехто банально завдав традиційних брехливих ударів по основах. По власній партії насамперед. По власній фракції. По владі як такій".
Крім жорсткої критики самого Лероса, Подоляк звинуватив у "м'якотілості" його соратників: "Треба було не просто вигнати з фракції, але виступити з обов'язковою ініціативою відкликання мандата - ось єдина адекватна реакція. Або навіть за вухо відтягнути від трибуни".
У коментарях далеко не всі погодилися з висновками Подоляка.
Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".
Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.
Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.
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Да. Или отпи234ть за гаражами.
Изящный оборот. Про шатание скреп и преступное непонимание генеральной линии партии.
Понимает ли этот Подоляк из ОПы, что его пост прежде всего про самого себя?
Узурпация ЗЕ всей вертикали и всех ветвей власти - это не демократия.
В слове "пиар" между буквами "и" и "а" пропущена буква "д".