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Новини Політика України
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Офіс Президента (1751) Лерос Гео (380) Подоляк Михайло (295)

Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав у фейсбуці виключеного зі "Слуги народу" через критику Володимира Зеленського нардепа Гео Лероса "перебіжчиком і щуром". У коментарях під постом люди залишили низку зауважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Подоляк заявив, що Лерос не озвучив "жодних викриттів та інформації. Дехто банально завдав традиційних брехливих ударів по основах. По власній партії насамперед. По власній фракції. По владі як такій".

Крім жорсткої критики самого Лероса, Подоляк звинуватив у "м'якотілості" його соратників: "Треба було не просто вигнати з фракції, але виступити з обов'язковою ініціативою відкликання мандата - ось єдина адекватна реакція. Або навіть за вухо відтягнути від трибуни".

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У коментарях далеко не всі погодилися з висновками Подоляка.

Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 01
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 02
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 03
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 04
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 05
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 06
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 07
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 08

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.

Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 09
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в продажності і отримав хвилю дотепних коментарів 10

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+27
Ты уколы явно пропустил.
Узурпация ЗЕ всей вертикали и всех ветвей власти - это не демократия.
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02.09.2020 12:29
+23
Пиар-советник.
В слове "пиар" между буквами "и" и "а" пропущена буква "д".
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02.09.2020 12:23
+21
лживые удары по основам
Изящный оборот. Про шатание скреп и преступное непонимание генеральной линии партии.
Понимает ли этот Подоляк из ОПы, что его пост прежде всего про самого себя?
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02.09.2020 12:21
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...но выступить с обязательной инициативой отзыва мандата - вот единственная адекватная реакция. Или даже за ухо оттащить от трибуны"

Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев - Цензор.НЕТ 7482 Да. Или отпи234ть за гаражами.
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02.09.2020 12:15 Відповісти
Таки, да! Это следующий этап.
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02.09.2020 12:24 Відповісти
и велик забрать и сжечь Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев - Цензор.НЕТ 3297
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02.09.2020 12:30 Відповісти
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 7335
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02.09.2020 12:43 Відповісти
У Ганса Христиана Андерсона достаточно было одного слова мальчика чтобы развеять пелену лжи. Урок понят и осмыслен. Лги до конца, лги всегда, никогда не признавайся во лжи. Началось табуирование и самообман. К чему это приведёт?
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02.09.2020 12:18 Відповісти
кто бы пояснил этим убогим что Барыга..хоть шоколадом занимался а этот прости Господи! с кварталу Кривой Козы из навоза собирается втюхать нам типа шуколад.... ну уж нет Вова ешь сам то лайно ...и купи себе зеркало и увидишь проблему тебя кусаемую--это ты сам и есть сам в себе- проблема....
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02.09.2020 12:23 Відповісти
То, что втюхивал с экранов Нелох тоже коричневого цвета. Для людей с отбитым нюхом оказалось достойной заменой. Да и теле-ящик запахов не транслирует. Жрали и причмокивали. Хотя правды ради, эту субстанцию скармливали 5 лет все, кому не лень, стремясь пролезть в кресло. Просто Беня оказался самым пронырливым.
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02.09.2020 12:32 Відповісти
Типове жидобільшовицьке лайно
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02.09.2020 12:19 Відповісти
лживые удары по основам
Изящный оборот. Про шатание скреп и преступное непонимание генеральной линии партии.
Понимает ли этот Подоляк из ОПы, что его пост прежде всего про самого себя?
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02.09.2020 12:21 Відповісти
Ничего удивительного. Когда сами пользовались подомными методами, когда думали только о власти и как откусить кусок побольше, все было нормально так сказать по закону без всяких доказательств просто оббрехали и на этой волне получили власть. А теперь бумеранг возвращается, ловите! "Бачили очі, що брали - тож їжте, не захлинітся"
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02.09.2020 12:22 Відповісти
Благодаря Президенту Владимиру Зеленскому Украина является демократической страной.
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02.09.2020 12:23 Відповісти
Ты уколы явно пропустил.
Узурпация ЗЕ всей вертикали и всех ветвей власти - это не демократия.
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02.09.2020 12:29 Відповісти
Не путай разгильдяйство и вседозволенность и порядком и вертикалью власти.
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02.09.2020 12:34 Відповісти
Моніка, це ти тут пи234диш? Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 7493
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02.09.2020 12:52 Відповісти
Та да. До Зели не было ни демократии, ни Украины.
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02.09.2020 12:30 Відповісти
На якій планеті ти живеш?
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02.09.2020 12:33 Відповісти
Ты тоже сюда хочешь?
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02.09.2020 12:35 Відповісти
Таки я вгадав.
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02.09.2020 12:44 Відповісти
Та ні, добродію. В твоїй палаті всі місця заброньовані для клоунів-можновладців.
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02.09.2020 12:54 Відповісти
Він мешканець зЕ-страни.
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02.09.2020 12:56 Відповісти
Пиар-советник.
В слове "пиар" между буквами "и" и "а" пропущена буква "д".
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02.09.2020 12:23 Відповісти
До зеленых Подоляк обслуживал, отмазывал Левочкина и Юру Енакиевского.
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02.09.2020 12:57 Відповісти
Подоляк- людинка Януковича.
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02.09.2020 12:23 Відповісти
Зе інших і не набиреає. Лише перевірені українофоби. Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 7261
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02.09.2020 12:57 Відповісти
Глядя на этого советника, действительно ясно что Шмаркле не с кем работать. Ну и кадры ему Беня напихал.
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02.09.2020 12:26 Відповісти
".......Читать по бумажке убойный «компромат», придуманный в соседнем кабинете......... . Сначала аккуратно, а потом все более жестко и оскорбительно. Упиваясь от собственной безнаказанности. Фейки, ложь, вымыслы. Опять фейки и ещё более гнилая ложь.........." Золотые слова. Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев - Цензор.НЕТ 3639 Перед глазами Нелох на трибуне стадиона.
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02.09.2020 12:26 Відповісти
Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев - Цензор.НЕТ 5243
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02.09.2020 12:26 Відповісти
Скоро начнут выпускать два в одном - "Мыло-ваЗелин"..... Пиар-советник ОП Подоляк обвинил Лероса в "продажности" и получил волну остроумных комментариев - Цензор.НЕТ 9032
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02.09.2020 12:28 Відповісти
Уже Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 5520 Мыло туалетное "Новое Вазелиновое" - средняя цена 11 гривен.
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02.09.2020 12:35 Відповісти
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 4434
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02.09.2020 13:20 Відповісти
Зеленский не требовал исключить Лероса" - Арахамия-... Команду Бубки я би назвала по руццькі ******* МОЙ-ДО-ДИР.ч Чим більше відмивають, тим дирявішим стая міф про Сцаря... Й почав сам Єрмак про самого видатного лідера ********** - АМІНЬ!
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02.09.2020 12:35 Відповісти
це мило чудова та корисна річ, на відміну від зебілів.
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02.09.2020 12:38 Відповісти
Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 6757
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02.09.2020 13:28 Відповісти
Подоляка на нары после смены власти вместе с дЕрьмаком
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02.09.2020 12:31 Відповісти
Нынешняя власть должна быть уничтожена полностью!!!
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02.09.2020 12:36 Відповісти
они так и не поняли что благодаря таким как Лерос еще как то держался их рейтинг потому что кроме рейтинга зе не волнуют ни економика ни народ для их серого вещества кто думает не так как они либо враги либо порохоботы
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02.09.2020 12:40 Відповісти
Подоляк не зрозумів. Час Зєлі цієї осені вичерпується. Від ньог будуть відхрещуватись всі, і близькі і далекі. Подоляк може опинитись перед потягом, який набирає швидкість. Дурень не встигне вчипитись за нього, щоб втікти з країни разом з зеленою мерзотою, а до відповідальності він встигне. І на цього Подоляка будуть вішати всіх зелених собак. А цих собак у зелених вже стільки... Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів - Цензор.НЕТ 8615
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02.09.2020 12:47 Відповісти
Зе-Говно !
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02.09.2020 12:51 Відповісти
Так-так, поки якась Ля-Фіга не з'явилась, все було добре.
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02.09.2020 12:57 Відповісти
Пи*ар-советник обвинил со*ратников гея Лероса в мягкотелости. Это поэзия какая-то десятиэтажных коннотаций и консонаций.
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02.09.2020 12:57 Відповісти
Радник глави Офісу, але розбити текст на абзаци не вміє і вивалює стіну тексту. Типу - хавайте, я тут наваяв "нєтленку"
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02.09.2020 13:09 Відповісти
Это зеленое дно !!!
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02.09.2020 13:20 Відповісти
Всі українські політики однаково починають і однаково закінчують. Один Євнухови був оригінальним.
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02.09.2020 13:29 Відповісти
Шо за Євнухови?
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02.09.2020 14:47 Відповісти
Михуил Педоляк
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02.09.2020 13:43 Відповісти
Ваще не понимаю, зачем цитировать выссеры очередного придворного лизоблюда? Вы еще Мендель процитируйте. Ценность мнения такая же.
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02.09.2020 14:18 Відповісти
Пидлишого ниж зепидлоти не бачила я за 65 рокив, це одни Московский потвори яки разом з московськими катами наступили Украини на горло и кричать до хочуть миру.А Украина борониться то в тому вона виновата.Будте прокляты Фокина,крачука ********* зепидлоти и вся гидота
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02.09.2020 15:03 Відповісти
всё верно написал.
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03.09.2020 06:32 Відповісти
 
 