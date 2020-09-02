Піар-радник ОП Подоляк звинуватив Лероса в "продажності" і отримав хвилю дотепних коментарів

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк назвав у фейсбуці виключеного зі "Слуги народу" через критику Володимира Зеленського нардепа Гео Лероса "перебіжчиком і щуром". У коментарях під постом люди залишили низку зауважень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, Подоляк заявив, що Лерос не озвучив "жодних викриттів та інформації. Дехто банально завдав традиційних брехливих ударів по основах. По власній партії насамперед. По власній фракції. По владі як такій".

Крім жорсткої критики самого Лероса, Подоляк звинуватив у "м'якотілості" його соратників: "Треба було не просто вигнати з фракції, але виступити з обов'язковою ініціативою відкликання мандата - ось єдина адекватна реакція. Або навіть за вухо відтягнути від трибуни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчора на мене відкрили дві кримінальні справи: Офіс Президента перетворився на репресивний верстат, - Лерос. ВIДЕО

У коментарях далеко не всі погодилися з висновками Подоляка.

















Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Арахамія про виключення Лероса: Я його попереджав, що якщо він перейде "червону лінію" і казатиме на президента, то будуть наслідки. ВIДЕО

Нагадаємо, 1 вересня з трибуни ВР нардеп "Слуги народу" Гео Лерос звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що той "здав Україну в оренду олігархам" і "заразив країну мікробами брехні".

Після цього він повідомив, що глава фракції СН Давид Арахамія на прохання президента Володимира Зеленського дав вказівку збирати підписи за те, щоб виключити Лероса з фракції.

Увечері 1 вересня Лероса виключили з фракції "Слуги народу" за результатами збору підписів.



