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Посилення режиму роботи Ради у зв'язку з COVID-19 поки не планується, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посилення режиму роботи Ради у зв'язку з COVID-19 поки не планується, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що посилення режиму роботи українського парламенту в зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції Covid-19 поки не планується.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу у вівторок у Києві.

"Поки запроваджувати якісь жорстокіші заходи не плануємо, сподіваюся ситуація не підійде до тієї межі, коли ми змушені будемо впроваджувати додаткові обмеження", - сказав Разумков.

Він нагадав, що нині існує обмеження в доступі до будівлі Верховної Ради.

"Станом на сьогодні ми обмежили, наскільки це можливо, кількість працівників апарату, щоб вони одночасно перебували в будівлі Верховної Ради", - сказав спікер.

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В Україні станом на ранок середи, 2 вересня, зафіксовано 2 495 нових випадків зараження. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії. При цьому 51 раніше хворий помер. Це найвищий показник добової смертності з початку пандемії.

Автор: Анастасія Потіха
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строгача дождемся?
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02.09.2020 12:19 Відповісти
А я за ужесточение режима в Раде! Залить все помещение до крыши антисептиком.
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02.09.2020 12:19 Відповісти
а что это за марка бетона?
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02.09.2020 12:22 Відповісти
Просто новейшая! Прочность на разрыв 1200 Н/мм2!
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02.09.2020 12:24 Відповісти
та поставьте возле каждой задницы аппарат ИВЛ, завезите какие-нить препараты антибиоты - хлорку, что ли... и работайте себе...
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02.09.2020 12:21 Відповісти
А надо былоб ужесточить
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02.09.2020 12:22 Відповісти
На кожному робочому місці протигаз і шланг з виходом на вулицю і нехай працюють нероби.
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02.09.2020 12:25 Відповісти
в зоосаде надо деревья больше удобрениями подпитывать -геркой, коксующимся углем, ширка це самая первая защита от любого вируса
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02.09.2020 12:40 Відповісти
 
 