Серед 332 захворілих на COVID-19 за добу киян 15 дітей і 13 медиків, 75 осіб госпіталізовано, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини
75 із 332 мешканців Києва, у яких за минулу добу було діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19, госпіталізовані, решта поміщені на самоізоляцію під контролем лікарів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 59, Дніпровському - 54, Деснянському районі - 47 випадків", - повідомив Кличко під час онлайн-пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Серед захворілих, за його словами, 180 жінок віком від 19 до 84 років і шість дівчаток від двох місяців до 17 років, а також 137 чоловіків віком від 18 до 92 років і дев'ять хлопчиків від одного року до 15.
Серед 332 хворих також 13 медичних працівників, повідомив Кличко.
"Померли (за добу. - Ред.) п'ять осіб. Загалом коронавірус забрав життя 218 киян", - повідомив мер.
Будь ласка, зачекайте...
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко
Метро и все такое открыто. Где тысячи погибших?
На сьогодні
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2 705 deaths (тисячі)
Ukraine
Які ще питання?