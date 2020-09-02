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Серед 332 захворілих на COVID-19 за добу киян 15 дітей і 13 медиків, 75 осіб госпіталізовано, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

Серед 332 захворілих на COVID-19 за добу киян 15 дітей і 13 медиків, 75 осіб госпіталізовано, - Кличко

75 із 332 мешканців Києва, у яких за минулу добу було діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19, госпіталізовані, решта поміщені на самоізоляцію під контролем лікарів, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 59, Дніпровському - 54, Деснянському районі - 47 випадків", - повідомив Кличко під час онлайн-пресконференції в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Серед захворілих, за його словами, 180 жінок віком від 19 до 84 років і шість дівчаток від двох місяців до 17 років, а також 137 чоловіків віком від 18 до 92 років і дев'ять хлопчиків від одного року до 15.

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Серед 332 хворих також 13 медичних працівників, повідомив Кличко.

"Померли (за добу. - Ред.) п'ять осіб. Загалом коронавірус забрав життя 218 киян", - повідомив мер.

Автор: Наталя Джума
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https://censor.net.ua/…/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_iz…
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Метро и все такое открыто. Где тысячи погибших?
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02.09.2020 12:27 Відповісти
На момент виходу статті, що Ви процитували 15.05.2020 в Україні було 476 (сотні) померлих від ковід-19.
На сьогодні
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
2 705 deaths (тисячі)
Ukraine
Які ще питання?
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02.09.2020 12:50 Відповісти
Да никаких вопросов нет! Успокойся и прими положенные таблетки! Конечно тысячи трупов на улицах и в квартирах и это только в одном Киеве. Власти все скрывают! Но будет еще хуже , как в Беларуси например. Там умерли все и трупы выносить и хоронить уже некому.
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02.09.2020 12:56 Відповісти
Трупи жертв ДТП теж не валяються тисячами по вулицях. Але це не доказ, що їх немає зовсім. Добова смертність від ковіду в Україні вже перевищила добову смертність від ДТП в 4-5 разів. А Ви в цей час аж з трусів вистрибуєте, намагаючись переконати всіх, що від ковіду ніхто не помер.
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02.09.2020 14:14 Відповісти
Головне щоб в метрополітені завжди були професійні жебраки і офені без масок. Влада яка нічого так і не зробила крім пустого базікання і розкрадання фондів.
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02.09.2020 13:56 Відповісти
 
 