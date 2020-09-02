Рада провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів, - "слуга народу" Безгін

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №3975 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією ) районів".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 223 нардепи.

Законопроєкт відправили на повторне перше читання.

"Провалили, тому що мало депутатів в залі. Наші десь гуляли, багато людей працюють на округах. Виключно через це", - розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.

За його словами, законопроєкт допомагає ліквідувати райдержадміністрації відповідно до ліквідації районів.

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"Він дає уряду повноваження створити і ліквідувати райдержадміністрації, або реорганізувати в разі зміни адміністративного устрою. І, відповідно, дає доручення уряду розробити відповідний механізм. Зараз у законодавстві це ніяк не врегульовано", - розповів Безгін.