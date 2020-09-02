УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14563 відвідувача онлайн
Новини Політика України
3 204 8
ВР (11779) адмінреформа (30) децентралізація (395) Слуга народу (2544) Віталій Безгін (38)

Рада провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів, - "слуга народу" Безгін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада провалила законопроєкт про ліквідацію РДА, тому що в залі було мало нардепів, -

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №3975 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утворення та ліквідації районних державних адміністрацій у зв'язку з утворенням (ліквідацією ) районів".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за відповідне рішення проголосували 223 нардепи.

Законопроєкт відправили на повторне перше читання.

"Провалили, тому що мало депутатів в залі. Наші десь гуляли, багато людей працюють на округах. Виключно через це", - розповів у коментарі журналістам нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін.

За його словами, законопроєкт допомагає ліквідувати райдержадміністрації відповідно до ліквідації районів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У реформі децентралізації можуть "випасти" органи соціального захисту на місцях, - нардеп Кулініч

"Він дає уряду повноваження створити і ліквідувати райдержадміністрації, або реорганізувати в разі зміни адміністративного устрою. І, відповідно, дає доручення уряду розробити відповідний механізм. Зараз у законодавстві це ніяк не врегульовано", - розповів Безгін.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Наши где-то гуляли"!...звучит феерично Рада провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7827 Рада провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7827 Рада провалила законопроект о ликвидации РГА, потому что в зале было мало нардепов, - "слуга народа" Безгин - Цензор.НЕТ 7827
показати весь коментар
02.09.2020 12:42 Відповісти
кароче, выходной был, шлядись где ни попадя
показати весь коментар
02.09.2020 12:44 Відповісти
вот и реальность оптимизации районов в Украине Вован клован наклепал 198 районов вместо 492 а будет районов 198 а РГА 492.....
показати весь коментар
02.09.2020 12:58 Відповісти
Бояться що, безробітні голови районів дюндель дома наб'ють. Місцеві сцарьки можуть і в ліс звозити.
показати весь коментар
02.09.2020 13:32 Відповісти
Это "сурйозный" аргумент.
Где-то...
Гуляли...
показати весь коментар
02.09.2020 12:45 Відповісти
Это "сурйозный" аргумент.
Где-то...
Гуляли...
показати весь коментар
02.09.2020 12:45 Відповісти
Це, вони зірвали продовження Порошенківської рехворми децентралізації. Аж самі від хворм страшно стало.
показати весь коментар
02.09.2020 13:31 Відповісти
Перетворення "слуг" в барчуків. Як мило все трансформувалось.
показати весь коментар
02.09.2020 13:54 Відповісти
 
 