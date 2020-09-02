ВР планує розширити повноваження ЦВК, щоб у межах виборів провести "консультативне опитування від президента", - екснардеп Черненко
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка дозволити ЦВК проводити опитування громадської думки.
На це звернув увагу у Facebook народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, передає Цензор.НЕТ.
Він навів цитату з поста своєї колеги Олени Бойко: "Була пропозиція знову збільшити повноваження для ЦВК, цього разу з голосу озвучено пропозицію змін до ст. 17 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію", що доповнюється п. 12.6 з метою дати повноваження ЦВК проводити опитування громадської думки, а саме: "за пропозицією органів державної виконавчої влади ухвалює рішення та забезпечує організацію підготовки та проведення опитування громадської думки під час проведення загальнодержавних та місцевих виборів. Порядок опитування встановлює ЦВК".
Черненко також нагадав пост Алекса Кухарчука про те, що одна із соціологічних служб з'ясовувала у респондентів, чи візьмуть вони участь у місцевих виборах, якщо разом з ними буде проходити "консультативне опитування від президента". Також питання стосувалися "води в Крим", "спецстатусу ОРДЛО" та подібного.
"Отже, разом з місцевими виборами нам хочуть впарити ще й опитування за доволі дражливими темами. Ясно, що надання таких повноважень ЦВК неконституційне, тут навіть у КС не ходи. Я вже не кажу, що у нас місцеві вибори недофінансовані, так тут ще й опитування потрібно провести. Ну і окремий привіт членам комісій, яким і без опитування важко буде пережити підрахунок голосів. І ще одне: "консультативне опитування від президента" може стати додатковим стимулом для голосування за президентську партію. От хотів виборець проголосувати, скажімо, за ОПЗЖ, аж тут президент його про "воду в Крим" питає. Значить, не такі вже "слуги" і погані. Про те, що це не жарти свідчить той факт, що цю пропозицію запропонував Корнієнко. І аргументував її необхідність... ви не повірите - епідемією коронавірусу. Схоже, ковід у нас скоро стане універсальною відмазкою для виправдання усіх хотєлок влади і руйнування демократичних інституцій. Одним словом, потрібно зупиняти цю авантюру, поки не пізно", - дійшов висновку Черненко.
Нагадаємо, в Україні з 5 вересня стартує виборчий процес. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.
Будь ласка, зачекайте...
обозначение для ответа НЕТ но Да .........и да и скорее нет- что не надо....
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !?!?
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! Так же ж примітивно і вели у всі часи і всі народи подібний облік... І з цього створювати проблему?
Мій коментар стосовно "якості управління державою" командою чудо-президента стає вже постійним: - Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
Консультативный опрос прошу считать оконченным.
В ЦИК входят 17 человек, из которых:
12 представителей партии «Слуга народа»,
2 от «Оппозиционной платформы - За жизнь»
и
по одному
представителю от фракцій
«Батькивщина»,
«Голос» и
«Европейская солидарность».
14 против 3-х...
73% -ные - вы це зробылы, теперь вы не нужны.
Все уже будет происходить без вас
"Черненко также напомнил пост Алекса Кухарчука о том, что одна из социологических служб выясняла у респондентов, возьмут ли они участие в местных выборах, если вместе с ними будет проходить "консультативный опрос от президента".
Также вопросы касались "воды в Крым", "спецстатуса ОРДЛО" и подобного.
"Итак, вместе с местными выборами нам хотят впарить еще и опрос, по довольно чувствительным темам.
Ясно, что предоставление таких полномочий ЦИК неконституционно, здесь даже в КС не ходи.
Источник: https://censor.net/ru/n3217170
Но мнение официально признавшего себя виновным в коррупции экс-нардепа - это аргумент повесомее, конечно. Да, Цензор?
https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-nardep-priznalsya-korruptsii-poshel-sdelku-1587643122.html