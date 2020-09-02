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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (997) ЦВК (1131) Черненко (22) Корнієнко (649)

ВР планує розширити повноваження ЦВК, щоб у межах виборів провести "консультативне опитування від президента", - екснардеп Черненко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ВР планує розширити повноваження ЦВК, щоб у межах виборів провести

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка дозволити ЦВК проводити опитування громадської думки.

На це звернув увагу у Facebook народний депутат VIII скликання Олександр Черненко, передає Цензор.НЕТ.

Він навів цитату з поста своєї колеги Олени Бойко: "Була пропозиція знову збільшити повноваження для ЦВК, цього разу з голосу озвучено пропозицію змін до ст. 17 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію", що доповнюється п. 12.6 з метою дати повноваження ЦВК проводити опитування громадської думки, а саме: "за пропозицією органів державної виконавчої влади ухвалює рішення та забезпечує організацію підготовки та проведення опитування громадської думки під час проведення загальнодержавних та місцевих виборів. Порядок опитування встановлює ЦВК".

Черненко також нагадав пост Алекса Кухарчука про те, що одна із соціологічних служб з'ясовувала у респондентів, чи візьмуть вони участь у місцевих виборах, якщо разом з ними буде проходити "консультативне опитування від президента". Також питання стосувалися "води в Крим", "спецстатусу ОРДЛО" та подібного.

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"Отже, разом з місцевими виборами нам хочуть впарити ще й опитування за доволі дражливими темами. Ясно, що надання таких повноважень ЦВК неконституційне, тут навіть у КС не ходи. Я вже не кажу, що у нас місцеві вибори недофінансовані, так тут ще й опитування потрібно провести. Ну і окремий привіт членам комісій, яким і без опитування важко буде пережити підрахунок голосів. І ще одне: "консультативне опитування від президента" може стати додатковим стимулом для голосування за президентську партію. От хотів виборець проголосувати, скажімо, за ОПЗЖ, аж тут президент його про "воду в Крим" питає. Значить, не такі вже "слуги" і погані. Про те, що це не жарти свідчить той факт, що цю пропозицію запропонував Корнієнко. І аргументував її необхідність... ви не повірите - епідемією коронавірусу. Схоже, ковід у нас скоро стане універсальною відмазкою для виправдання усіх хотєлок влади і руйнування демократичних інституцій. Одним словом, потрібно зупиняти цю авантюру, поки не пізно", - дійшов висновку Черненко.

ВР планує розширити повноваження ЦВК, щоб у межах виборів провести консультативне опитування від президента, - екснардеп Черненко 01

Нагадаємо, в Україні з 5 вересня стартує виборчий процес. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
шмаркля хочет протянуть референдум по легализации ордло... во время местных выборов.
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02.09.2020 12:39
+9
ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко - Цензор.НЕТ 667
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02.09.2020 12:43
+6
У этого недопрезидента,как и у всего зелёного говнища ни дня бе зашквара .
Консультативный опрос прошу считать оконченным.
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02.09.2020 12:44
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шмаркля хочет протянуть референдум по легализации ордло... во время местных выборов.
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02.09.2020 12:39 Відповісти
под видом "опросов"
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02.09.2020 12:40 Відповісти
ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко - Цензор.НЕТ 667
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02.09.2020 12:43 Відповісти
ТЕМА ОПРОСА - клоуна.. ВОВУ... ПОВЕСИТЬ ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ..
обозначение для ответа НЕТ но Да .........и да и скорее нет- что не надо....
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02.09.2020 12:56 Відповісти
Дійшли до ручки... Капець і жах-одночасно!
Наскількі тупі, ліниві і безграмотні ці саботажники...
"Гроші на створення Єдиного реєстру зниклих без вести відсутні", - Мін'юст
-Зазначу, що як сказала профільний заступник міністра юстиції Валерія Коломієць - що орієнтовна вартість створення реєстру - це близько 200 тисяч гривень !?!?
Здавалося б , чого простіше - створити файл, чи папку в компі... А для особливо тупих - завести хоча б журнал і вписувати данні про зниклих.. Їх же ж не тисячі і навіть не сотні на добу, а одиниці... по всій Україні! Так же ж примітивно і вели у всі часи і всі народи подібний облік... І з цього створювати проблему?
Мій коментар стосовно "якості управління державою" командою чудо-президента стає вже постійним: - Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!
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02.09.2020 13:25 Відповісти
С одной стороны ОДЛО легалезовать можно по по ЮАРовскому сценарию они там сделали специальную резервацию для негров мы можем сделать для ватников отправить туда Мертвейчука Киву Кравчука Фокина и тд...Всеравно если кацапы оттуда уходить будут они там вывезут всё вплоть до гвоздя!
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02.09.2020 12:44 Відповісти
А на избирательном участке по бокам опрашивающего наверное будут стоять мордовороты с дубинками. Это конечно черный юмор, но многие просто не придут голосовать, к гадалке не ходи. Результаты окажутся дикими.
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02.09.2020 12:53 Відповісти
Воду в Крым дать согласен при одном условии если её туда ЗЕбилы и Ватники в баклажках носить будут!
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02.09.2020 12:41 Відповісти
Зебилы и ватники проголосуют и все... это они "умеют".
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02.09.2020 12:43 Відповісти
У этого недопрезидента,как и у всего зелёного говнища ни дня бе зашквара .
Консультативный опрос прошу считать оконченным.
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02.09.2020 12:44 Відповісти
а с виду вылитый шариков, абрвалг, панимаешь ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента", - экс-нардеп Черненко - Цензор.НЕТ 5061
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02.09.2020 12:45 Відповісти
может, сЦИК еще и валюту разрешить печатать?...
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02.09.2020 12:46 Відповісти
Побачивши результат опитування каратист повіситься на чорному поясі.
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02.09.2020 12:51 Відповісти
Зеленому Гавну полюбилося консультативне опитування ***** по конституції. А я завжди казав, що Клоун наслідує того, кому він в очко в пошуках миру заглядував - це його кумир.
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02.09.2020 13:03 Відповісти
ЦИК при нынешней власти - свой мальчик по вызову (или девочка)

В ЦИК входят 17 человек, из которых:
12 представителей партии «Слуга народа»,
2 от «Оппозиционной платформы - За жизнь»
и
по одному
представителю от фракцій
«Батькивщина»,
«Голос» и
«Европейская солидарность».
14 против 3-х...

73% -ные - вы це зробылы, теперь вы не нужны.
Все уже будет происходить без вас
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02.09.2020 13:04 Відповісти
Прелестно!

"Черненко также напомнил пост Алекса Кухарчука о том, что одна из социологических служб выясняла у респондентов, возьмут ли они участие в местных выборах, если вместе с ними будет проходить "консультативный опрос от президента".
Также вопросы касались "воды в Крым", "спецстатуса ОРДЛО" и подобного.


"Итак, вместе с местными выборами нам хотят впарить еще и опрос, по довольно чувствительным темам.
Ясно, что предоставление таких полномочий ЦИК неконституционно, здесь даже в КС не ходи.


Источник: https://censor.net/ru/n3217170
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02.09.2020 13:06 Відповісти
К власти в Украине пришли предатели, это и без всяких опросов видно.
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02.09.2020 13:17 Відповісти
Странно, а во многих цивилизованных странах, таких как, например, США, подобное совмещение выборов с опросами населения по куче самых разных вопросов почему-то не приводит к разрушению демократических институций.

Но мнение официально признавшего себя виновным в коррупции экс-нардепа - это аргумент повесомее, конечно. Да, Цензор?
https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-nardep-priznalsya-korruptsii-poshel-sdelku-1587643122.html
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02.09.2020 13:22 Відповісти
Молодцы ребята: Лису в курятник сторожить, щуку в озеро для порядку, пчёлам доручить контролировать мёд. И какой после этого решения будет результат? А я знаю! Нас белый лебедь на пруду поставит раком.
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02.09.2020 13:35 Відповісти
ВР планирует расширить полномочия ЦИК, чтобы в рамках выборов провести "консультативный опрос от президента".Это позволит проводить выборы по беларускому сценарию,как учил Лукашенко - экс-нардеп Черненко
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02.09.2020 18:30 Відповісти
"Воду в Крым", одно из обещаний президента ЗЕро Путину.
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02.09.2020 21:14 Відповісти
ВР планує розширити повноваження ЦВК, щоб у межах виборів провести "консультативне опитування від президента", - екснардеп Черненко - Цензор.НЕТ 2763
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03.09.2020 00:03 Відповісти
 
 