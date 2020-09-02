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шахрайство (676) Нацполіція (13906) тендер (264) Офіс Генпрокурора (2359)

Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть

Новини Цензор.НЕТ Події

Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть

Під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора Національною поліцією завершено досудове розслідування та направлено до Шевченківського райсуду м.Києва обвинувальний акт щодо 4-х осіб - засновників ТОВ, які в складі злочинного угруповання шляхом обману заволоділи грошовими коштами державних установ і організацій (ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, підприємці створювали товариства та подавали заявки на тендери з поставки нафтопродуктів державним установам та їх підприємствам. Вигравши тендерні торги, одне з ТОВ взятих на себе зобов’язань не виконало, обернувши одержані кошти на свою користь.

Таким чином обвинувачені заволоділи коштами Національної поліції України, управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, Центральної виборчої комісії, Державного агентства рибного господарства України, Управління Державного агентства рибного господарства у місті Києві та Київській області в розмірі понад 184 млн 699 тис грн.

Ще один учасник злочинної організації виїхав за межі України, в зв'язку з чим триває його розшук.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Просто влезли в чужое корыто, а это сейчас государственное преступление. Мошенники выиграли тендеры ряда госучреждений на закупку топлива и завладели 184 млн грн: их будут судить - Цензор.НЕТ 1212
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02.09.2020 12:48
+3
Тендери тепер має вигравати лише Коломойський та наближені.
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02.09.2020 12:50
+2
Зеленых будет судить военный трибунал.
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02.09.2020 12:45
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Напевно не відслюнявили в офіс генпрокурора.
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02.09.2020 12:45 Відповісти
Просто влезли в чужое корыто, а это сейчас государственное преступление. Мошенники выиграли тендеры ряда госучреждений на закупку топлива и завладели 184 млн грн: их будут судить - Цензор.НЕТ 1212
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02.09.2020 12:48 Відповісти
Зеленых будет судить военный трибунал.
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02.09.2020 12:45 Відповісти
а размовляли, шо с прозоррой все будет ништяк, а тут шо то проморгали
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02.09.2020 12:47 Відповісти
а размовляли, шо с прозоррой все будет ништяк Кацапа, не палися. Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть - Цензор.НЕТ 9327
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02.09.2020 12:51 Відповісти
Тендери тепер має вигравати лише Коломойський та наближені.
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02.09.2020 12:50 Відповісти
Як правило, такі тендери виграються за попередньою змовою з керівництвом цих державних підприємств.
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02.09.2020 12:58 Відповісти
Грабили полицию ? Прелестно ...... допрозорились Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть - Цензор.НЕТ 5489
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02.09.2020 13:03 Відповісти
Обычно в тендерах предусмотрена оплата после поставки ГСМ !
Значит уговорили сделать предоплату или дали липовые талоны....
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02.09.2020 13:18 Відповісти
А Прозоро что уже не прозорное?
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02.09.2020 13:28 Відповісти
Просто НАШИМ людям надо понять ситуацию и впреть не делать подобный выбор. Три года страной правил самый "талантливый" ЗЕК Украины и с перерывом в пол года к власти допустили "Вальцмана" - и что вы после этого хотите? В "экономике" страны завелись жуки скарабеи способные украсть ВСЁ. Делайте выводы и не допускайте всяких вальцманов, рабиновичей и януковичей и близко к власти и вообще спрашивайте у кандидатов "откуда деньги барбос?". Зелю можно не спрашивать, она так смешила в 95 свою личинку, что та отдалась сама и отдала все свои бабки. Вполне возможно - это была любовь.
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02.09.2020 13:28 Відповісти
Ну и нах это ссанье в уши? Дураку понятно, что "никому не известное ООО" может выиграть тендеры только за приличные взятки/откаты. И кто же посажен за это в этих не уважаемых госструктурах?
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02.09.2020 14:14 Відповісти
БОЖЕ!!!! Який нежданчик !!!! Шахраї виграли тендери кількох держустанов на закупівлю палива і заволоділи 184 млн грн: їх судитимуть - Цензор.НЕТ 3333
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02.09.2020 16:16 Відповісти
 
 