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Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 2 вересня Київ і 16 областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, не відповідають вимогам щодо послаблення карантину такі регіони: Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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Київ і 16 областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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З кожним разом все більше. Дякуємо, дуже дякуємо недоумку з криворізької підворотні.
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02.09.2020 12:57 Відповісти
Смягчения приговора не будет и не надейтесь зеленушки.
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02.09.2020 13:01 Відповісти
Мля какое смягчение карантина? Куда ещё смягчать? Уже в супермаркетах без масок народ шёрхается и в метро!
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02.09.2020 13:01 Відповісти
Київ і 16 областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7138
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02.09.2020 13:07 Відповісти
совсем короношизанулись . исследования в 3 штатах показали . что 90% зафиксированных вирусоносителей не болеют и не заразны то есть - не опасны для окружающих . таки делите сразу на десять и будет вам реальное число .
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02.09.2020 13:34 Відповісти
Простуда никогда заразной не была
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02.09.2020 15:26 Відповісти
 
 