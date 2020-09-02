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Кількість госпіталізованих у Києві з COVID-19 і пневмонією різко зросла, лікарні заповнені на 54%, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Кількість госпіталізованих у Києві з COVID-19 і пневмонією різко зросла, лікарні заповнені на 54%, - Кличко

У лікарні Києва за минулу добу госпіталізували 75 пацієнтів, станом на середу в цілому в них перебуває 788 хворих на коронавірус.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Різко збільшилася кількість госпіталізованих. До лікарень столиці за минулу добу потрапили 75 пацієнтів! Загалом на сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 788 хворих на коронавірус, із них 19 дітей. 164 пацієнти - у важкому стані. 210 отримують кисневу підтримку. 14 - під апаратами ШВЛ. Ще 100 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус", - повідомив Кличко.

За словами мера Києва, збільшується і кількість хворих на пневмонію. Так, за минулу добу госпіталізували 144 пацієнтів із таким діагнозом. Загалом же запалення легенів у столичних медзакладах лікують в 1 128 хворих.

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Він зазначив, що лікарні для пацієнтів із коронавірусом працюють у режимі інфекційних госпіталів. Загалом вони заповнені майже на 54%. Минулого тижня місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Це міські лікарні №5, 17, 6 та 8. І вони вже приймають пацієнтів із COVID-19.

"Я хочу ще раз звернутися до всіх: коло звужується ... І вже у кожного з нас є знайомі, родичі або співробітники, які захворіли на коронавірус. І поводитися в цій ситуації легковажно, розповідати про світову змову - м'яко кажучи, безглуздо. А якщо в людини немає інстинкту самозбереження - вберегти і врятувати її складно... Тому не нехтуйте своїм здоров'ям і не наражайте на небезпеку близьких і людей, які поруч. Адже ви можете перенести хворобу без симптомів або в легкій формі, але заразити людей, які в групі ризику!", - зазначив Кличко.

Автор: Анастасія Потіха
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Народ, разбегайтесь. Здесь всё проклято!
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02.09.2020 13:03 Відповісти
https://censor.net.ua/…/kolichestvo_pogibshih_ot_covid19_iz…
Количество погибших от COVID-19 измерялось бы не сотнями, а тысячами, если бы метро не закрыли, - Геращенко

Где эти тысячи в Киеве?
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02.09.2020 13:04 Відповісти
Жирній Тоні вірити - себе не поважати. Хоча в нас дуже багато охочих до лапші на вухах
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02.09.2020 13:08 Відповісти
Вот я в зоне риска...если заболею то с вероятностью 25% умру.
Но мляха того кто меня заразил я тоже убью )))
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02.09.2020 13:12 Відповісти
вот же ж угораздило((( а ведь к зиме ситуация будет "более лучше" для вируса.
надо бы попам отвалить с миллиардик, пусть передадут Зевсу или кто там на "тверди" сидит, шоб убрал микроб взад. а не то - Илон Маск ему ракету запустит прямо в...... Число госпитализированных в Киеве с COVID-19 и пневмонией резко возросло, больницы заполнены на 54%, - Кличко - Цензор.НЕТ 9663
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02.09.2020 13:12 Відповісти
Интересно как Кличко попытается "спрыгнуть" с темы ( и ежедневным своим "гидромедцентром") когда заполняемость больниц достигнет 99%, а Киев ( как не будут это скрывать) окажется в " красной зоне" ( тут правда главное для него дотянуть до выборов, но то вже такЭ...)
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02.09.2020 13:13 Відповісти
Допускаю что это будет " больничка" или "самоизоляция"...
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02.09.2020 13:14 Відповісти
Кількість госпіталізованих у Києві з COVID-19 і пневмонією різко зросла, лікарні заповнені на 54%, - Кличко - Цензор.НЕТ 5230
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02.09.2020 13:19 Відповісти
За пол года на 17000 меньше умерло, по сравнению с 2019, лжебаран
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02.09.2020 14:08 Відповісти
Зеля говорил про 120 тыс трупов к новому году еслибы не карантин. Видать одни эти маски на бороде в супермаркетах и спасают.
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02.09.2020 15:42 Відповісти
 
 