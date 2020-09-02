Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради

Перенесення Верховним Судом розгляду справи про напад на Сергія Стерненка в Одесу з Києва вигідне замовникам нападів на Сергія Стерненка, до яких, ймовірно, можуть бути причетні посадові особи одеської влади.

Про це йдеться в заяві членів тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2019 років щодо судового свавілля в справі Сергія Стерненка, передає Цензор.НЕТ.

Заява озвучила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська.

"Ми, члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2019 років заявляємо, що прокурорське та судове свавілля у справах щодо нападів на Сергія Стерненка сягнула свого історичного максимуму. Минулого тижня Верховний Суд відмовив Сергію Стерненку у розгляді справ щодо нападу на нього по суті в Києві, аргументувавши це тим, що одна із сторін, дружина загиблого нападника Кузнєцова, мешкає в Одесі.

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Позавчора, 31 серпня під час першого підготовчого засідання в Одесі на Сергія Стерненка було вчинено ще один напад. Можливість вчинення ще одного нападу імовірно замовниками нападів на Сергія Стерненка є прямим наслідком перенесення судового розгляду з Києва до Одеси.

Представники прокуратури під час засідання почали вимагати зміни запобіжного заходу Сергію Стерненку на тримання під вартою. На думку представників прокуратури підставою для заміни запобіжного заходу є відсутність авторитетних поручителів та гарантій відвідування Сергієм Стерненком судових засідань. Водночас готовність взяти Сергія СТерненка на поруки висловили близько 10 народних депутатів України, а також шановні громадські діячі. І вчора був присутній на суді в Одесі наш колега Роман Лозинський.

Вважаємо, що Офіс генерального прокурора та Верховний Суд свідомо чи несвідомо сприяють подальшій політизації цієї справи, створюючи сприятливі умови для реалізації політичного замовлення. Перенесення Верховним Судом розгляду справи щодо нападу на Сергія Стерненка до Одеси з Києва є вигідним замовникам нападів на Сергія Стерненка, до яких, ймовірно, можуть бути причетні посадовці одеської місцевої влади.

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Спроби нападів на Сергія Стерненка продовжують здійснюватися навіть під будівлею суду. Фактично своїми діями Верховний Суд та Офіс генерального прокурора України наражають Сергія Стерненка на небезпеку і сприяють упередженому розгляду справи суддями, на яких, ймовірно, мають вплив можливі замовники нападів.

Закликаємо Верховний Суд та Офіс генерального прокурора припинити свавілля у справі Стерненка і повернути розгляд справи в Київ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.