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Новини Політика України
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ВР (11779) ТСК (343) Верховний Суд (780) Стерненко (373) Бобровська (45) Офіс Генпрокурора (2359)

Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради

Перенесення Верховним Судом розгляду справи про напад на Сергія Стерненка в Одесу з Києва вигідне замовникам нападів на Сергія Стерненка, до яких, ймовірно, можуть бути причетні посадові особи одеської влади.

Про це йдеться в заяві членів тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2019 років щодо судового свавілля в справі Сергія Стерненка, передає Цензор.НЕТ.

Заява озвучила нардеп "Голосу" Соломія Бобровська.

"Ми, члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2019 років заявляємо, що прокурорське та судове свавілля у справах щодо нападів на Сергія Стерненка сягнула свого історичного максимуму. Минулого тижня Верховний Суд відмовив Сергію Стерненку у розгляді справ щодо нападу на нього по суті в Києві, аргументувавши це тим, що одна із сторін, дружина загиблого нападника Кузнєцова, мешкає в Одесі.

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Позавчора, 31 серпня під час першого підготовчого засідання в Одесі на Сергія Стерненка було вчинено ще один напад. Можливість вчинення ще одного нападу імовірно замовниками нападів на Сергія Стерненка є прямим наслідком перенесення судового розгляду з Києва до Одеси.

Представники прокуратури під час засідання почали вимагати зміни запобіжного заходу Сергію Стерненку на тримання під вартою. На думку представників прокуратури підставою для заміни запобіжного заходу є відсутність авторитетних поручителів та гарантій відвідування Сергієм Стерненком судових засідань. Водночас готовність взяти Сергія СТерненка на поруки висловили близько 10 народних депутатів України, а також шановні громадські діячі. І вчора був присутній на суді в Одесі наш колега Роман Лозинський.

Вважаємо, що Офіс генерального прокурора та Верховний Суд свідомо чи несвідомо сприяють подальшій політизації цієї справи, створюючи сприятливі умови для реалізації політичного замовлення. Перенесення Верховним Судом розгляду справи щодо нападу на Сергія Стерненка до Одеси з Києва є вигідним замовникам нападів на Сергія Стерненка, до яких, ймовірно, можуть бути причетні посадовці одеської місцевої влади.

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Спроби нападів на Сергія Стерненка продовжують здійснюватися навіть під будівлею суду. Фактично своїми діями Верховний Суд та Офіс генерального прокурора України наражають Сергія Стерненка на небезпеку і сприяють упередженому розгляду справи суддями, на яких, ймовірно, мають вплив можливі замовники нападів.

Закликаємо Верховний Суд та Офіс генерального прокурора припинити свавілля у справі Стерненка і повернути розгляд справи в Київ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Потім суд пом'якшив запобіжний захід.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
В деле Стерненко совершенно очевидно, что власть Зеленского стала на сторону сепаров и покрывает их !

ЗЕлю геть ! 👿
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02.09.2020 13:22
+23
Собаков и венедиктова, уберите свои грязные руки от Стерненка!!!
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02.09.2020 13:15
+9
зеля і його ватна команда у погоні за ватними голосами не зупиняться ні перед чим
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02.09.2020 13:28
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Собаков и венедиктова, уберите свои грязные руки от Стерненка!!!
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02.09.2020 13:15 Відповісти
А что они могут? Их в Портновских судах нах. посылают, отака фуйня малята...
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02.09.2020 13:17 Відповісти
Могут просто закрыть дело за отсутствием состава преступления, но они оказывается за одно с судами.
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02.09.2020 16:29 Відповісти
В деле Стерненко совершенно очевидно, что власть Зеленского стала на сторону сепаров и покрывает их !

ЗЕлю геть ! 👿
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02.09.2020 13:22 Відповісти
Ти ба.
Отакої.
І «барига-мародьор» вам вже не заважає, і на тобі .
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02.09.2020 13:16 Відповісти
говорят шо Стерненко тот еще фрукт - активиствовал против тех кто не платил(кошмарил наркоторговцев типо, но не всех.)
так шо тут мона получить "Гадю-2". кстати, а где она? давно не читал шо она вытворила опять.
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02.09.2020 13:16 Відповісти
"говорят шо Стерненко"
Это сочиняли одесские мусора - кто-то говорил, что от кого-то что-то слышал, а тот от которого он это "слышал", сказал что Стерненко он не знает.
Обычная компания по дискредитации активистов.
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02.09.2020 13:34 Відповісти
ну я бы не был так категоричен, ибо уже Гадю имеем - сколько то там дней типо голодала, а гепа как с самолета вышла, то хорошо шо не застряла в дверях. так шо не нужно "делать кумира", как в писанине для верозавров написсано.
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02.09.2020 13:40 Відповісти
Если Вы делали из Савченко кумира, то это Ваше дело, у меня кумиров нет. С мнением по Савченко я окончательно определился посмотрев видео её допросов ФСБ РФ, а было это задолго до её обмена...
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02.09.2020 13:46 Відповісти
Мне хватило её концерта в клетке...
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02.09.2020 13:53 Відповісти
Стерненко как Порох все говорят, что он и то и сё а доказать и посадить, при всем желании никто не может.
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02.09.2020 13:55 Відповісти
та я не утверждаю, просто уверен шо 99.9% процентов не упустит возм. слегка закрыть глаза на одних и гонять других, если они (не) отслюнявят немного денег.
или вы на месте Сергея тупо за свой счет гонялся за торговцами, даже если бы они предлагали деньги шоб не трогал их? по-моему это Домбровский говорил, он то одессит, знает шо говорит. кроме прочего - любил наркотики, так шо в курсе как там боролся Стерненко
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02.09.2020 14:56 Відповісти
Так почему Домбровский не даст показания в суде? Неужели трухановская мафия не использовала бы его? Домбровский это тот у которого первым появился видос нападения на Стерненко под судом?
Совпадение?
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02.09.2020 15:10 Відповісти
х.з.
А почему на Ройтмана в суд не подают? он же этих как там, миллиардеров в Рашке обложил обвинениями. может потому шо обвинения не от балды? Домбровскому больше всех нужно бегать по судам? и так чуть не погиб недавно в суде.
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02.09.2020 15:17 Відповісти
Так и шо Домбровский единственный свидетель, шо Сергей в 19 лет "крышевал наркоточки"? Неужели трудно ментам найти тех нариков если это правда? А одесские менты как никто в этом заинтересованы.
Это российские миллиардеры должны в суд на Ройтмана подавать? )) В какой хоть, Печерский или Басманный? ))
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02.09.2020 15:27 Відповісти
не знаю. а чего на Ахметку не подают? или вот на Факина и Кравчучку
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02.09.2020 15:44 Відповісти
Ну ты ещё за Медведчука или Беню спроси...))
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02.09.2020 16:13 Відповісти
ты сам напросился...
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02.09.2020 13:36 Відповісти
Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 904
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02.09.2020 13:37 Відповісти
Блин, какой кошмар, зачем ты это делаешь?
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02.09.2020 14:10 Відповісти
Прокуроры, что же вы делаете? Уже решено ведь, убийца должен быть на свободе, а они всё палки в колёса ставят.
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02.09.2020 13:18 Відповісти
Это вы решили о Чикатило? Успокойтесь его уже давно казнили, а в статье идёт речь о невиновных читайте внимательно.
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02.09.2020 16:33 Відповісти
когда главных патрыотов нехорошие дядьки с тетьками забижают це зрада
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02.09.2020 13:20 Відповісти
Не переживай, Пэтя, главный "пытрыот" уже одного сепара прирезал, а остальных разогнал.
"Пытрыоты" они злые оказались и до тебя кацапеныша доберутся 😁
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02.09.2020 13:28 Відповісти
А шо гарант Конституции?
Язык в своё Зе-место засунул?
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02.09.2020 13:21 Відповісти
а зачем? у него из этого места язык растет.
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02.09.2020 13:23 Відповісти
зеля і його ватна команда у погоні за ватними голосами не зупиняться ні перед чим
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02.09.2020 13:28 Відповісти
це добре, хай бореться за голоси з мертечуком.
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02.09.2020 13:38 Відповісти
То може хай на комусь з твоєї родини тренуються?
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02.09.2020 13:57 Відповісти
Мені важко навіть уявити хто з моєї родини погодиться голосувати за вату то ж, хай тренуються- менше витратять часу на інших.
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02.09.2020 16:16 Відповісти
Стерненко должен сидеть. Хоть в Киеве, хоть в Одессе.
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02.09.2020 13:29 Відповісти
А ти в дупі!
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02.09.2020 13:35 Відповісти
Более тупого ответа я еще не видел. Каску сними, пусть твои опилки в башке проветрятся.
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02.09.2020 13:39 Відповісти
С тупыпи по умному не получится.
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02.09.2020 13:46 Відповісти
Перенос Верховным Судом рассмотрения дела о нападении на Сергея Стерненко в Одессу из Киева выгоден заказчикам нападений на Сергея Стерненко, к которым, вероятно, могут быть причастны должностные лица одесской власти.Источник: https://censor.net/ru/n3217177

Только невероятно уже 2 года как точно установлены все фамилии организаторов.
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02.09.2020 13:45 Відповісти
Для вывода Украины из этой жопы, надо при допуске на выборы проходить тест, где будут всего всего два вопроса:
Турчинов сдал Крым?
Стерненко убийца?
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02.09.2020 13:50 Відповісти
Не совместимые вопросы. Если Степаненко действовал по закону и защищался. То Турчинов к сожелению игнорировал закон об обороне, впрочем как и остальные президенты, и не защищался.
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02.09.2020 16:36 Відповісти
Стерненко.
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02.09.2020 16:38 Відповісти
Пастор единственный, кто там действовал согласно обстановке и максимально по закону.
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02.09.2020 17:15 Відповісти
Чють чють беременная, или максимально беременная? Вот так и с законом он или выполняется или нет, если не знаете Украинских законов, почему-то кажется что закон об обороне у всех стран идентичный, прочтите.
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03.09.2020 07:51 Відповісти
Вы не знаете и не понимаете реалей того времени в которых приходилось действовать.
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03.09.2020 08:11 Відповісти
В государстве реалии всегда одни: законно и не законно. А то что он продолжил традицию папередников плевать на законы мы до сих пор не можем расхлебать, а ведь шанс стать правовым государством был.
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03.09.2020 11:52 Відповісти
Сразу видно, что нехера не понимаешь в какой жопе было государство и чтоб сохранить его нужно было делать за рамками законов.
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03.09.2020 12:30 Відповісти
Государство образуется законами и существует за счёт законов. А невыполнение законов и ведёт к разрушению государства, что сейчас и наблюдаем. Так что не говорите глупостей.
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03.09.2020 13:11 Відповісти
Хто виконував накази Турчинова, може адмірал Березовський?
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02.09.2020 17:38 Відповісти
Вы закон прочтите, что должен делать президент даже при угрозе терцелостности, а не выдумывайте что то.
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03.09.2020 07:52 Відповісти
Члены выполнили команду "голос". Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 8987 Сирожа должен сидеть в тюрьме на попе ровно. Пока его попа не понадобится заинтересованным сторонам.
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02.09.2020 13:51 Відповісти
Соросятинка подала голосок. Особь ничего в жизни тяжелее собственных сисек и члена миши саакашвили в руки не бравшая. Ни одного дня не работавшая кобыла. Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 1582
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02.09.2020 13:57 Відповісти
У дебилов все кто против беспредела и развала государства - соросятина.
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02.09.2020 14:01 Відповісти
Картошку прожевал терпила, посрать потянуло? Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 2213
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02.09.2020 14:05 Відповісти
Шо, подгорело? Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 5659

Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради - Цензор.НЕТ 1640
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02.09.2020 14:12 Відповісти
теперешний судейский произол - это закономерность . . . ведь в свое время шоколадная банда не смотря на протесты активистов сформировала в комиссии по отбору судей преимущественно воров, которые таких же и отобрали
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02.09.2020 13:59 Відповісти
Клоунская шобла с судейскими упырями очень скоро допрыгаются до народного бунта.
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02.09.2020 14:09 Відповісти
вот вот, Путину только и надо этого
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02.09.2020 15:18 Відповісти
В понедельник комиссия министерства юстиции признала выводы эспертной группы определения индентичности по фото в деле Шеремета не соответствующими методике. В ответ эксперты сказали - эта методика действительно нигде не утверждена, она ими разрабатывается и они пишут по ней диссертацию. То есть методики нет - а пресконференция ах какого министра и дорожайшего президента есть. Хотелось бы услышать гаранта прав и свобод граждан, обвинявшего тройку патриотов без суда и следствия - а какие теперь ваши доказательства? Анализ кофейной гущи? Голос Шеремета изнутри? Пристальный взгляд в глаза по фото?
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02.09.2020 14:13 Відповісти
Сходи до Гордона, почитай про Лукашенко.
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02.09.2020 16:17 Відповісти
так это не про него новости, это про наше завтра новости
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02.09.2020 17:44 Відповісти
Голос единственная патриотическая партия в ВР.
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02.09.2020 21:01 Відповісти
Дело Стерненко, Шеремета и дела против активистов - это попытка поставить под контроль тех патриотов, волонтеров, участников АТО/ООС, которых не удалось купить Коломойскому, Ахметову, Медведчуку..., показав,что будет с теми, кто еще не на их содержании!
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02.09.2020 21:07 Відповісти
 
 